Weissman wechselt zu Real Valladolid – wie geht’s beim WAC weiter?

Ein Jahr lang dauerte das Österreich-Intermezzo des israelischen Mittelstürmers Shon Weissman. Nun zieht der Torschützenkönig der Bundesliga weiter nach Spanien.

„Mein spezieller DANK gilt euch, den Fans, die mich sowohl im Stadion als auch hier online immer unterstützt haben! DANKE auch an meine Mannschaftskollegen & den Staff. Ich mache nun den nächsten Schritt in meiner Karriere & hoffe, dass wir uns bald wiedersehen“, ließ Shon Weissman auf Twitter verlauten. Der WAC hatte zuletzt seinen Abgang offiziell verkündet, ohne zu erwähnen, wo die Reise hingeht.

Rekordeinkauf für Real Valladolid, Rekordverkauf für den WAC

Wie es die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen, zieht es den 24-jährigen Israeli zum La-Liga-Klub Real Valladolid, wo die brasilianische Fußballlegende Ronaldo Präsident ist. Bei den Pucelanos unterschreibt Weissman einen Vierjahresvertrag und avanciert zum Rekordtransfer des Vorjahresdreizehnten. Die Weiß-Violetten zahlen vier Millionen Euro an den Wolfsberger AC, was zugleich natürlich auch der Rekordtransfer für die Lavanttaler ist. In spanischen Medien ist sogar von „drei bis vier Millionen“ die Rede. Bisher war der Serbe Dragan Isailovic mit 3,3 Millionen Euro der teuerste Einkauf von Valladolid – der Stürmer kam bereits 1998 von Partizan Belgrad.

Ablösesumme unter Erwartung

Die Ablösesumme verwunderte schlussendlich doch ein wenig, waren doch eher sechs statt vier Millionen im Gespräch. Der heiß umworbene Weissman war unter anderem auch bei Schalke, Galatasaray und Celtic Glasgow im Gespräch. Ob der WAC anhand von Boni noch eine Steigerung der Ablöse erwarten darf, wurde bisher nicht kommuniziert. Bekannt wurde indes, dass Real Valladolid – wie es in Spanien üblich ist – eine Ausstiegsklausel in Weissmans Vertrag schreiben ließ, die zwischen 25 und 35 Millionen Euro liegen soll.

Vom Ablösefreien zum Teamspieler

Weissman wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Maccabi Haifa nach Kärnten und hat sich demnach für den Wolfsberger AC eindeutig gerechnet. Der Angreifer, der im vergangenen September sein Debüt im israelischen Nationalteam gab und bisher auf vier Einsätze kam, hätte beim WAC noch ein Jahr Restvertrag gehabt.

Joveljic bereits fix – kommt auch Vizinger?

Mit dem Frankfurt-Leihspieler Dejan Joveljic hat Wolfsberg bereits einen neuen Stürmer geholt. Dabei soll es aber nicht bleiben: Ganz oben auf der Liste steht der slowenische Torjäger Dario Vizinger, der in der vergangenen Saison mit 23 Toren der zweitbeste Torschütze der Prva Liga war und den NK Celje überraschend zum Meistertitel schoss.

Russische Celje-Eigentümer verhandeln um höhere Ablöse

Allerdings schien der Transfer, der ursprünglich bereits weit fortgeschritten war, ein wenig zu wackeln. Die neuen russischen Eigentümer des Klubs wollen Vizinger halten. Vermutlich spekuliert man bei Celje auf eine starke Folgesaison und das ganz große Geschäft, das mit dem WAC wohl nicht machbar wäre. Allerdings gibt es auch Widersprüche in der aktuellen Berichterstattung: Von anderer Seite hört man auch, dass Vizinger kurz vor der Unterschrift steht und es sich nur an der Ablösesumme spießt. Celje will 1,2 Millionen Euro, der WAC ist derzeit bereit eine Million zu bezahlen.

Celje ohne Planungssicherheit

Hilfe für den WAC gab es aus Norwegen: Der Molde FK besiegte Celje in der zweiten Runde der Champions League Qualifikation auswärts mit 2:1 und beendete damit die Königsklassenträume der Slowenen, die damit in die Europa League Qualifikation umsteigen. Celje müsste nun zwei Gegner besiegen, um in eine europäische Gruppenphase zu kommen. Den ersten Gegner erfahren die Slowenen heute Mittag.