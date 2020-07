Tops, Flops, Stats: Das war die Saison des Wolfsberger AC

Zum Ende der Saison 2019/20 werten wir die Tor-, Assist- und Assist-Assist-Statistiken aller Teams aus, definieren die Tops und Flops der Saison und wagen...

Zum Ende der Saison 2019/20 werten wir die Tor-, Assist- und Assist-Assist-Statistiken aller Teams aus, definieren die Tops und Flops der Saison und wagen einen Ausblick auf die kommende Saison. In diesem Artikel widmen wir uns dem Wolfsberger AC, der eine Topsaison hinlegte und sich verdient für die Europa League Gruppenphase qualifizierte.

Torschützen

Der israelische Torschützenkönig Shon Weissman überstrahlte mit seinen 30 Saisontoren natürlich alles. Interessant ist jedoch auch, dass der WAC in der abgelaufenen Saison nur 13 verschiedene Torschützen zählte. Davon erzielten zehn Spieler nur vier Tore oder weniger. Man sieht wie dünn die Personaldecke des WAC war und was ein Ausfall von Weissman oder Liendl ausgemacht hätte.

30 – Shon Weissman

8 – Michael Liendl

7 – Anderson Niangbo (ab 01/2020 beim KAA Gent)

4 – Michael Novak, Christopher Wernitznig

3 – Mario Leitgeb

2 – Romano Schmid, Marcel Ritzmaier (ab 01/2020 bei Barnsley), Marc Andre Schmerböck, Manfred Gollner

1 – Milos Jojic, Lukas Schmitz, Cheikhou Dieng

Assists

Hier dominierte Michael Liendl nicht nur die vereinsinterne Bestenliste, sondern die gesamte Liga. Aber auch die Statistiken von Schützenkönig Weissman können sich sehen lassen, bringt er es damit doch insgesamt auf 39 Scorerpunkte.

17 – Michael Liendl

9 – Shon Weissman

7 – Romano Schmid

5 – Anderson Niangbo (ab 01/2020 beim KAA Gent), Milos Jojic

4 – Marcel Ritzmaier (ab 01/2020 bei Barnsley)

3 – Michael Novak, Alexander Schmidt

2 – Mario Leitgeb, Marc Andre Schmerböck

1 – Christopher Wernitznig, Cheikhou Dieng, Miguel Vieira, Lukas Schöfl, Sven Sprangler

Assist-Assists

Im Einfädeln war Michael Liendl sogar noch souveräner als im direkten Vorbereiten von Toren. Auffällig ist hier außerdem die starke Leistung von Romano Schmid, der in der nächsten Saison wieder nach Bremen zurückkehren wird. Dieser stach vor allem in der ersten Saisonhälfte heraus und baute im Frühjahr ein wenig ab.

21 – Michael Liendl

8 – Romano Schmid

3 – Shon Weissman, Anderson Niangbo (ab 01/2020 beim KAA Gent), Mario Leitgeb, Lukas Schmitz, Marcel Ritzmaier (ab 01/2020 bei Barnsley)

2 – Milos Jojic, Alexander Schmidt

1 – Michael Novak, Marc Andre Schmerböck, Christopher Wernitznig, Miguel Vieira, Sven Sprangler, Stefan Gölles, Marcel Holzer.

Tops

Michael Liendl. Der Torgarant war zwar Shon Weissman, aber die absolut prägende Figur im Spiel der Wolfsberger ist dennoch Michael Liendl. Er war erneut das Um und Auf im Mittelfeld, schießt die besten Standards der Liga, verfügt über Spielwitz, die nötige Direktheit und ist unglaublich effizient. Es ist äußerst beeindruckend, dass man dies in der Liga weiß, es aber dennoch kaum gelingt, den Routinier effektiv aus dem Spiel zu nehmen.

Shon Weissman. Der Israeli spielte eine beeindruckende Saison, machte sowohl die einfachen Tore, als auch die schwierigen, bis hin zu den unmöglich erscheinenden. Mit ihm landete der WAC einen Volltreffer und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in diesem Sommer einen Rekordverkauf abwickeln.

Die Außenverteidiger. Sowohl Lukas Schmitz auf der linken, als auch Michael Novak auf der rechten Seite spielten eine tolle Saison und waren prägend für die Spielanlage der Wolfsberger. Vor allem der Leistungssprung Novaks war beeindruckend und die hohe Durchschnittsposition der beiden Außenspieler war wichtig für die Spielhöhe und Dominanz des WAC.

Romano Schmid. Vor allem im Herbst lieferte die Bremen-Leihgabe einige Talentproben ab und wechselt daher verdienterweise nach Bremen zurück. Ähnliches gilt für seinen Mittelfeldkollegen Marcel Ritzmaier, der im Winter den Transfer nach England vorzog.

Anderson Niangbo. Der Ivorer spielte einen enorm starken Herbst, wurde praktisch von Spiel zu Spiel besser und wechselte schließlich nach Belgien. Sein „Besitzerklub“ Red Bull Salzburg lukrierte stolze vier Millionen Euro aus Gent und auch in Belgien verzeichnete Niangbo bereits erste Erfolge. In sieben Spielen traf er immerhin schon dreimal.

Flops

Miguel Vieira. Die portugiesische Basaksehir-Leihgabe wäre unterm Strich wohl nicht nötig gewesen. Der Routinier kam nur auf sieben Bundesligaeinsätze, wirkte weitgehend eher wie ein Unsicherheitsfaktor und kehrt folgerichtig wieder in die Türkei zurück.

Christian Dobnik. Lange Jahre war der mittlerweile 34-jährige Keeper die unumstrittene Nummer Eins der Wolfsberger. 2019/20 war nun die erste Saison, in der er auf keinen einzigen Kampfmannschaftseinsatz kam. Er wird den Verein nun nach zehn Jahren verlassen, womit beim WAC eine kleine Ära zu Ende geht.

Stefan Peric. Der ehemalige Stuttgart-Legionär kam vor der Saison aus Innsbruck und brachte es nur auf 24 Einsatzminuten. Eine enttäuschende Statistik und wohl ein Vorbote dafür, dass der Innenverteidiger bei den Topklubs der Bundesliga wohl nicht mehr Fuß fassen wird.

Ausblick

Die Europa League Gruppenphase ist den Wolfsbergern bekanntlich nicht mehr fremd. Allerdings wird im Sommer eine andere, neue Situation auf die Lavanttaler zukommen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit darf man sich auf einen Geldregen durch den Verkauf von Toptorjäger Shon Weissman freuen dürfen. Nun stellt sich die Frage, wie der WAC mit dem Geld umgeht und wie exakt man Weissman nachbesetzt und andererseits wie breit der Kader aufgestellt wird. Die Kaderdichte wäre in der vergangenen Saison ein Problem für die Kärntner geworden, falls sich jemand aus der Führungsspielerriege verletzt hätte, was aber nicht der Fall war. Durch das dicht gedrängte Programm und die neuerliche Verschärfung durch die Corona-Krise ist aber in der nächsten Saison nicht zu erwarten, dass alle dauerhaft gesund bleiben, wodurch man durchaus Probleme mit der Breite der Personaldecke bekommen könnte. Wir schätzen den WAC weiterhin stark ein, siedeln ihn aber nicht so hoch an, wie in der vergangenen Saison. Und auf europäischer Ebene kann man ohnehin nur überraschen.

Ausblick 2020/21: Platz 4 – 6