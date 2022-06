Ex-Rapidler wechselt zum slowenischen Meister, auch Schoissengeyr nach Slowenien

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Christian Schoissengeyr

IV, 27, DOM/AUT | FK Austria Wien – > NK Domzale

Nach vier Saisonen bei der Wiener Austria wechselt Christian Schoissengeyr erstmalig ins Ausland. Der 27-Jährige, der mittlerweile Nationalspieler der Dominikanischen Republik ist, schließt sich dem NK Domzale an und wird damit voraussichtlich auch Teamkollege von Arnel Jakupovic. Schoissengeyr, der davor auch für Sturm Graz und die zweite Mannschaft von Rapid spielte, bestritt für die Austria in vier Jahren nur 42 Pflichtspiele. 21 weitere Male spielte er für die zweite Mannschaft der Violetten. Allerdings fiel er aufgrund von Verletzungen auch insgesamt etwa zwei Jahre aus. Bei Domzale möchte der 195cm große Innenverteidiger nun neu durchstarten.

Marko Bozic

LM, 24, AUT | Frosinone – > NK Maribor

Bereits vor einem Jahr wechselte der einstige Rapid-Amateurspieler Marko Bozic ebenfalls nach Slowenien. Für den NK Radomlje machte der „Käfigkicker“ ordentlich auf sich aufmerksam und wurde nach nur einem halben Jahr vom italienischen Zweitligisten Frosinone verpflichtet, der den 24-Jährigen mit einem Vertrag bis 2024 ausstattete. Da er dort aber nur auf einen Einsatz kam, trat nun der slowenische Meister NK Maribor auf den Plan und leiht den linken Mittelfeldspieler für ein Jahr aus. Im Rapid-Nachwuchs spielte Bozic zehn Jahre lang – für einen Kampfmannschaftseinsatz reichte es aber nicht.

Nikola Djoric

IV, 22, SRB | Rad Belgrad – > SK Austria Klagenfurt

Nachdem er bei einem Probetraining überzeugen konnte, wechselt der serbische Innenverteidiger Nikola Djoric zum SK Austria Klagenfurt. Der 192cm große Defensivmann kommt von Rad Belgrad, kostet die Kärntner keine Ablöse und ist nach Christopher Wernitznig der zweite Neue beim Überraschungsteam der Vorsaison. Der Serbe wird den Kaderplatz von Ivan Saravanja einnehmen, der voraussichtlich nach Zypern wechseln wird. Für den serbischen Hauptstadtklub Rad bestritt Djoric in den letzten zwei Saisonen 46 Spiele und erzielte zwei Treffer. Zudem sah er 16 gelbe Karten und einmal Rot.

Itamar Noy

OM, 21, ISR | AS Ashdod – > First Vienna FC

Die Vienna bereitet sich langsam aber sicher auf ihre erste Zweitligasaison seit 2013/14 vor. Der israelische Spielmacher Itamar Noy kommt vom Zweitligisten AS Ashdod und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte der Israeli, der auch einen französischen Pass besitzt, zwölf Tore und zwei Assists in 35 Ligaspielen beigesteuert. In der höchsten Spielklasse Israels kam Noy allerdings bisher nicht zum Einsatz. Der 21-Jährige ist der zweite Neue bei der Vienna nach Torhüter Marcel Ecker, der leihweise von den Young Violets kam. Zuvor waren mit Mario Konrad, Volkan Düzgün und Stefan Baldia drei Vienna-Spieler nach Leobendorf gewechselt und der 37-jährige Jiri Lenko beendete mit dem Regionalligameistertitel seine Karriere.