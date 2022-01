Kara-Transfer durch? Orlando teasert mit Video neuen 9er an!

Aller Voraussicht nach verliert der SK Rapid in dieser Transferperiode gleich zwei Spieler an die MLS. Kara flog zu medizinischen Tests zum Orlando City...

Aller Voraussicht nach verliert der SK Rapid in dieser Transferperiode gleich zwei Spieler an die MLS. Kara flog zu medizinischen Tests zum Orlando City SC, der vor wenigen Stunden mit einem Video einen neuen Spieler anteaserte. Fountas wird hingegen spätestens im Sommer ebenfalls ein lukratives Angebot annehmen, wobei ein Wechsel im Winter ebenfalls diskutiert wird.

Orlando City DC stellt bald neuen Neuner vor

Zwischen dem SK Rapid Wien, Orlando City und Ercan Kara sollten alle Formalitäten geklärt worden sein. Einzig der medizinische Test war noch ausständig und viele Rapid-Fans werden sich noch daran erinnern, dass ein lukrativer Deal genau an so einem Test scheiterte, als Dejan Ljubicic beinahe in die MLS gewechselt wäre. Damals wurde eine Kreuzbandverletzung festgestellt, was sich im Nachhinein als falsch herausstellte.

Dieses Mal dürfte jedoch alles nach Plan verlaufen sein und Ercan Kara wird wohl in Zukunft in den USA auf Torjagd gehen. Orlando City stellte nämlich dieses Video ins Netz und es ist schwer vorstellbar, dass sie sich in der letzten Minute für einen anderen Neuner entschieden haben:

Was ein Abgang von Kara und Fountas für Rapid bedeuten würde

Sollte neben Ercan Kara auch Taxi Fountas den Klub verlassen, dann ist Sportdirektor Zoki Barisic gefragt wie noch selten zuvor. Die Ziele der Grün-Weißen sind schließlich ambitioniert und es müsste schleunigst ein Ersatz her, der von Anfang an gut funktioniert.

Man muss sich nur den Torschnitt der beiden potentiellen Abgänge in dieser Saison ansehen. Kara und Fountas erzielten zusammen 16 der insgesamt 27 erzielten Meisterschaftstore in dieser Saison. Anders gesagt, der gesamte restliche Kader kam in den bisherigen 18 Partien bloß auf neun Treffer.

Kara erzielte 0.6 Tore pro 90 Minuten, Fountas 0.54 Tore pro 90 Minuten.

Auf den weiteren Plätzen folgen in dieser Wertung Marco Grüll mit 0,33 Toren pro 90 Minuten und Christoph Knasmüllner (0.19), der jedoch nur zwei Treffer erzielte. Ansonsten gibt es keinen Spieler, der mehr als einmal über ein Tor jubeln durfte.

Anhand dieser Daten sieht man schon sehr gut, dass sich die Verantwortlichen beim SK Rapid bei der Stürmersuche keine Fehler erlauben dürfen. Die Torschützen sind alles andere als gleichmäßig verteilt in Hütteldorf und es wird nicht einfach werden, die beiden Top-Goalgetter zu ersetzen.