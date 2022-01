LASK holt tschechischen Innenverteidiger, Hosiner wechselt in die Regionalliga

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Sandi Ogrinec

OM, 23, SVN | NK Bravo – > WSG Tirol

Die WSG Tirol verstärkt ihr offensives Mittelfeld mit dem ehemaligen slowenischen Juniorenteamspieler Sandi Ogrinec. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom NK Bravo und ist damit der siebte Legionär im Kader der Wattener, wodurch Trainer Silberberger in Zukunft in Bezug auf den Österreicher-Topf ein wenig jonglieren muss. Dieser besagt, dass immer nur sechs Legionäre auf dem Spielbericht stehen dürfen. Ogrinec ist ein Achter, der auch im offensiven, notfalls auch etwas tiefer im Mittelfeld aufgeboten werden kann. Für den NK Bravo erzielte er in 65 Spielen acht Tore und sechs Assists. In jüngeren Jahren wurde er als Ergänzungsspieler Meister mit dem NK Maribor.

Filip Twardzik

IV, 28, CZE | Spartak Trnava – > LASK

Der LASK verpflichtet den tschechischen Innenverteidiger Filip Twardzik, der eine interessante Vita aufweist: Twardzik spielte bereits als Jugendlicher in Deutschland, beispielsweise in der Jugend von Hertha BSC, ehe er 2009 zu Celtic Glasgow wechselte, wo er bis 2015 blieb und immerhin auf sieben Kampfmannschaftseinsätze kam. Danach kickte der 28-Jährige für die Bolton Wanderers und abwechslend in der Slowakei und in Tschechien bei Vitkovice, Ruzomberok, Karvina und zuletzt Spartak Trnava. Beim LASK unterschrieb er nun einen Vertrag bis 2025, womit auch klar sein dürfte, dass die Linzer den Australier Milos Degenek nicht verpflichten dürften. Weiters spricht Twardziks Verpflichtung für den Abgang eines Legionärs, denn insgesamt hätte der LASK aktuell 13 Legionäre, wenn auch im erweiterten Kader.

Philipp Hosiner

ST, 32, AUT | Dynamo Dresden – > Kickers Offenbach

Nach einem torlosen Herbst verlässt Philipp Hosiner Dynamo Dresden und wechselt in die Regionalliga zu den Kickers Offenbach. Der Eisenstädter und einstige Bundesliga-Torschützenkönig unterschreibt dort einen Vertrag bis 2024. Die Kickers Offenbach stehen in der deutschen Regionalliga Südwest derzeit auf dem dritten Platz und kämpfen mit dem FSV Mainz 05 II, Elversberg und dem SSV Ulm um den Meistertitel. Für Dynamo Dresden hatte der fünffache A-Nationalspieler in 43 Partien zehn Tore und zehn Assists beigesteuert. Offenbach ist bereits die siebte Deutschland-Station für Hosiner.

Patrick

LA, 23, BRA | Admira Wacker Mödling – > FK Qabala

Nachdem er im Herbst nur auf knapp 240 Einsatzminuten kam, verleiht die Admira den brasilianischen Angreifer Patrick nach Aserbaidschan. Das bevorstehende Frühjahr wird der 23-Jährige beim FK Qabala verbringen. Die Admira holte Patrick Robson de Souza Monteiro vor der Saison aus Horn, wo er in 32 Spielen immerhin sechs Tore und sieben Assists beisteuerte. In der Südstadt funktionierte der Linksaußen aber nicht mehr so gut und erzielte nur ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Sein Vertrag bei der Admira läuft noch bis 2023.