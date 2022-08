Das sind die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen 2022/23!

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 32 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Emilian Metu (FC Bayern München II)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Der zentrale Mittelfeldspieler Emilian Metu ist diese Saison fix für die zweite Mannschaft von Bayern München eingeplant. Im letzten Spiel, dem 1:1 in Unterhaching, saß er aber nur auf der Bank seines Teams.

Michael Glück (TSV 1860 München)

IV – 19 Jahre (Jg. 03)

Der 19-jährige Innenverteidiger Michael Glück rückte im Sommer aus der U19-Elf von 1860 München in den Kader der Kampfmannschaft auf, spielte bisher aber nur in der zweiten Mannschaft und stand noch in keinem Matchkader der Löwen.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Gabriel Haider verlängerte seinen Vertrag in Hoffenheim vor der Saison bis 2024, stand in der laufenden Saison aber noch in keinem Matchkader.

Philipp Wydra (1.FC Köln II )

ZM – 19 Jahre (Jg. 03)

Der 19-jährige Philipp Wydra fehlt der zweiten Mannschaft des 1.FC Köln derzeit aufgrund eines Meniskusrisses.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg II )

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Der Austro-Kroate Franjo Ivanovic wurde am vergangenen Wochenende beim 5:1-Auswärtssieg in Illertissen nach 66 Minuten bei der zweiten Mannschaft der Augsburger eingewechselt.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Adem Podrimaj spielte zuletzt in allen drei Saisonspielen von Hannover 96 II durch – am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen Weiche Flensburg, wo er als Sechser aufgeboten wurde.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim II )

ST – 19 Jahre (Jg. 03)

U19-Teamspieler Jakob Knollmüller stieg im Sommer aus der U19 in die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auf, stand in der laufenden Saison aber noch in keinem Matchkader.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03)

Torhüter Kilian Scharner, der für die U19 von Stuttgart nur vier Spiele absolvierte, stieg in die zweite Mannschaft auf, stand in der neuen Saison aber noch in keinem Matchkader.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03)

Auch Marvin Schuster ist heuer fix in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart eingeplant, saß aber bisher nur einmal auf der Bank und stand beim 4:2-Sieg über Eintracht Trier nicht im Kader seines Teams.

Leo Schmied (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 03)

Der Abwehrspieler Leo Schmied stieg im Sommer aus der U19-Mannschaft in die Kampfmannschaft von Wacker Burghausen auf, stand bisher aber noch in keinem Matchkader.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Der 18-jährige Daniel Stjepanovic wechselte im Juli aus der Akademie von Red Bull Salzburg nach Burghausen, wo er bisher zu einem Kurzeinsatz kam. Beim 1:1 in Schweinfurt am vergangenen Wochenende saß er aber nur auf der Bank seines neuen Teams.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 in Schweinfurt begann Aboubacar Cissé als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System und wurde zur Pause ausgewechselt.

Armin Majanovic (1860 Rosenheim)

ST – 19 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär Armin Majanovic stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

David Kamuf (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär David Kamuf stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

Marcel Köstenbauer (Viktoria Berlin)

TW – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Torhüter Marcel Köstenbauer hütete beim 2:2 gegen Lok Leipzig über 90 Minuten das Tor von Viktoria Berlin.

Julian Klar (Berliner AK)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Julian Klar begann für seinen neuen Klub, den Berliner AK, beim 1:0-Sieg beim BFC Dynamo Berlin in der Innenverteidigung, musste aber schon nach 19 Minuten aufgrund eines Kieferbruchs ausgewechselt werden. Der 21-Jährige dürfte somit länger ausfallen.

Abdullah Dzafo ( FC Naters Oberwallis )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Abdullah Dzafo wechselte im Sommer in die vierte Schweizer Liga. Bei der 0:1-Niederlage gegen CS Chenois debütierte er über 90 Minuten im linken Mittelfeld und sah Gelb.

Marcel Krnjic (Eschen-Mauren)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage des Schweizer Viertligisten Eschen-Mauren aus Liechtenstein gegen den FC Paradiso spielte Marcel Krnjic im zentralen Mittelfeld durch und sah Gelb.

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Talip Karaaslan wurde beim 0:1 gegen den FC Paradiso nach einer Stunde eingewechselt.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 18 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Vincent Spari spielt auch heuer in der dritten Leistungsklasse der Schweiz für die U21 von St. Gallen. Am vergangenen Wochenende stand er beim 0:2 gegen den SC Cham nicht im Kader seines Teams.

David Stojicevic (Banik Ostrava B)

DM – 21 Jahre (Jg. 01)

Bereits im März wechselte der Mittelfeldspieler David Stojicevic vom SAK 1914 aus Salzburg in die dritte tschechische Liga zur zweiten Mannschaft von Banik Ostrava. In der neuen Spielzeit stand er noch in keinem Matchkader.