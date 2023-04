Nachwuchs: Händel zurück in Guimaraes-Kampfmannschaft

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 11 – 13 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Urlaubsbedingt fassen wir diesmal die Woche vor der Länderspielpause, die Pause selbst und das vergangene Wochenende zusammen!

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 2 Spiele (5/0/1 für Bayern II, 6/2/4 für Bayern U19)

Vor der Länderspielpause spielte Paul Wanner für die zweite Mannschaft des FC Bayern München gegen Türkgücü München durch und bereitete beim 3:0-Sieg das erste Tor seines Teams vor. Danach fehlte Wanner aufgrund von Adduktorenproblemen.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 19 Spiele – 3 Tore – 6 Assists

Vor der Länderspielpause spielte Patrick Wimmer beim 1:0-Sieg Wolfsburgs in Stuttgart bis zur 58. Minute als Rechtsaußen. Danach stand er in beiden Länderspielen der ÖFB-Elf gegen Aserbaidschan und Estland in der Startformation, einmal als Rechtsaußen, einmal auf der linken Seite und wurde jeweils nach etwa einer Stunde ausgewechselt. Am vergangenen Wochenende spielte er beim 2:2 gegen Augsburg bis zur 75. Minute als Rechtsaußen. Zudem sah er seine fünfte gelbe Karte, weshalb er diese Woche fehlen wird.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 23 Jahre (Jg. 00) – 20 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 2:2 bei Borussia Mönchengladbach wurde Romano Schmid nach 63 Minuten eingewechselt und bereitete mit einer seiner ersten Ballberührungen das zwischenzeitliche 1:1 für sein Team vor. Beim 2:1-Sieg über Estland kam er zu einem Kurzeinsatz und damit seinem vierten Länderspiel. Zuvor saß er beim Sieg über Aserbaidschan auf der Bank. Beim 1:2 gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende spielte er bis zur 60. Minute im offensiven Mittelfeld und sah Gelb.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele (7/0/0 für Schalke 04 II)

Beim 1:1 in Augsburg saß Leo Greiml noch auf der Bank der Schalker. Beim darauffolgenden 0:3 zu Hause gegen Bayer Leverkusen spielte er in der Innenverteidigung durch.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele (1/0/0 für Mainz II)

Marlon Mustapha stand seit Mitte Februar nicht im Matchkader des FSV Mainz 05. Anfang März gab er ein Comeback in der zweiten Mannschaft der Mainzer, nachdem er zuvor lange verletzt war.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor

David Nemeth laboriert aktuell an einer Schambeinentzündung und bestritt seine letzte Partie für St. Pauli Anfang Oktober.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 23 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 5:2-Auswärtssieg in Rostock spielte Christoph Klarer bis zur 85. Minute und erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Beim darauffolgenden 2:2 gegen den HSV spielte er bis zur 84. Minute in der Innenverteidigung.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele (9/0/1 für Fortuna Düsseldorf II)

Beim 5:2-Sieg in Rostock vor der Länderspielpause spielte Benjamin Böckle in den letzten fünf Minuten für Fortuna Düsseldorf. Während der Länderspielpause spielte er beim 3:0-Sieg der zweiten Mannschaft bei Lippstadt als Linksverteidiger durch.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 20 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele – 1 Tor

Vor der Länderspielpause wurde Benjamin Kanuric beim 2:2 gegen Nürnberg nach 73 Minuten fürs zentrale Mittelfeld eingewechselt. Am vergangenen Wochenende saß er beim 3:2-Sieg in Kiel auf der Bank seines Teams.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 21 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Seit Anfang September stand er in keinem Matchkader mehr.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele

Sowohl beim 1:1 in Monza, als auch bei der 1:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo spielte Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung von Cremonese durch.

US Salernitana ) Flavius Daniliuc (

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 19 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (2/0/0 für OGC Nizza)

Sowohl beim 2:2 gegen Bologna, als auch beim 1:1 gegen Spezia Calcio spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung von Salernitana durch. Gegen Bologna gelang Daniliuc zudem sein zweiter Saisonassist.

Muhammed-Cham Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 29 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Beim 1:2 bei Montpellier wurde Muhammed Cham nach 87 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 2:1 über Ajaccio wurde er nach 58 Minuten eingewechselt.

Namory Cissé (Fortuna Sittard)

ST – 20 Jahre (Jg. 03)

Der 192cm große Mittelstürmer Namory Cissé, früher im Nachwuchs des 1.FC Köln, wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für den Eredivisie-Klub Fortuna Sittard. In der laufenden Saison saß er bisher nur zweimal auf der Bank.

Silvan Wallner ( FC Wil 1900 )

IV/RV – 21 Jahre (Jg. 02) – 26 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Sowohl beim 0:3 gegen Aarau, als auch beim 1:4 in Schaffhausen spielte Silvan Wallner in der Innenverteidigung durch. Wil fiel damit auf den dritten Tabellenplatz in der zweiten Schweizer Liga zurück.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 23 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Sowohl beim 0:2 gegen Yverdon, als auch beim 4:1-Sieg über Wil wurde Luka Stevic in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele (2/2/0 für Vitoria Guimaraes II)

Tomás Händel ist zurück in der Kampfmannschaft von Vitoria Guimaraes. Bei der 1:5-Niederlage bei Benfica Lissabon wurde er nach 76 Minuten beim Stand von 0:4 für die Innenverteidigung eingewechselt. Beim darauffolgenden 0:0 gegen Pacos Ferreira spielte er im defensiven Mittelfeld durch.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Beim 1:2 gegen Konyaspor und beim 2:0 über Adana Demirspor stand Yusuf Demir nicht im Kader von Galatasaray.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Aufgrund der Erdbebenkatastrophe in der Osttürkei und in Syrien, entschloss sich der Gaziantep FK den Spielbetrieb für den Rest der Saison einzustellen.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan saß insgesamt siebenmal auf der Bank des türkischen Zweitligisten Eyüpspor, wartet aber weiterhin auf sein Debüt.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (14/1/0 für Slaven Belupo U19)

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja ist weiterhin nur in der U19-Mannschaft von Slaven Belupo ein Thema. Im Kader der Kampfmannschaft stand er seit Anfang September nicht mehr und auf sein Debüt wartet er noch.

NK Jarun ) Raul Florucz (

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele – 11 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Bei der 1:5-Niederlage gegen Hrvatski Dragovoljac spielte Raul Florucz als Rechtsaußen durch und erzielte das Ehrentor für sein Team. Beim 1:4 bei Vukovar stand er nicht im Kader seines Teams.

Olimpija Ljubjana ) Pascal Juan Estrada (

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 26 Spiele

Vor der Länderspielpause spielte Pascal Juan Estrada beim 1:2 beim NS Mura in der Innenverteidigung durch. Für die U21-Nationalmannschaft gelang ihm danach beim 4:0-Sieg über Moldawien ein Doppelpack. Nach der Länderspielpause stand er beim 1:0-Sieg über Tabor Sezana nicht im Kader von Olimpija Ljubljana.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 17 Spiele

Beim 1:2 gegen Mura saß Mateo Karamatic auf der Bank von Olimpija Ljubljana. Beim darauffolgenden 1:0 über Tabor Sezana spielte er als Linksverteidiger durch.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 25 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Dardan Shabanhaxhaj stand in den letzten drei Spielen nicht im Kader des ND Mura.

Armin Spahic (OFK Gradina)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 17 Spiele

In den letzten drei Spielen des OFK Gradina spielte Armin Spahic einmal durch und wurde zweimal in der Schlussphase eingewechselt.

Abdullah Dzafo ( FK Podrinje Janja )

OM – 23 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele (12/1/0 für FC Natters Oberwallis)

Abdullah Dzafo wurde in vier aufeinanderfolgenden Spielen beim bosnischen Zweitligisten Podrinje eingewechselt. Im letzten Spiel gegen Laktasi saß er auf der Bank seines Teams.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 23 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele

Beim 0:2 gegen Omonia Nikosia saß Daniel Antosch zum dreizehnten Mal in Folge auf der Bank des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at