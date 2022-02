Nachwuchs: Horn-Hüne debütiert für SPAL U19 in Italien

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 5-6 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (Chelsea FC U23)

OM – 20 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel (8/0/0 für SK Rapid)

Nach seiner erfolglosen Leihe mit dem SK Rapid kehrte Thierno Ballo nun wieder zu Chelsea zurück, wo er allerdings seit seiner Rückkehr keine Spiele absolvierte.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele

Beim 2:0 über die Birmingham City U23 saß Pascal Juan Estrada auf der Bank der Wolves.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 bei der U19 von SPAL und beim 4:0-Sieg über die Fiorentina fehlte Ervin Omic aufgrund eines verstauchten Knöchels.

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele (3/0/0 für SV Horn)

Am 31.Jänner wechselte der 202cm große Innenverteidiger Philipp Breit vom SV Horn in den Nachwuchs von SPAL. Beim 0:0 gegen die U19 von Juventus Turin gab er sein Debüt in der Abwehr und wurde nach 76 Minuten ausgewechselt. Beim 0:2 gegen die Fiorentina saß er nur auf der Bank, aber beim 2:2 bei der Sampdoria U19 spielte er erstmals in der Innenverteidigung der SPAL U19 durch.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:2-Niederlage gegen die Preußen Münster U19 stand Namory Cissé nicht im Kader der Kölner A-Junioren.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 2 Tore – 1 Assist (2/0/0 für Hannover 96 II)

Beim 2:0-Sieg bei der Union Berlin U19 stand Adem Podrimaj nicht im Kader der Hannover 96 U19.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 18 Jahre (Jg. 03) – 14 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 3:0-Sieg über die Unterhaching U19 wurde Daniel Au Yeong nach einer Stunde eingewechselt.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Beim 5:0-Sieg über die Hessen Kassel U19 stand Jakob Knollmüller nicht im Kader der Hoffenheimer A-Junioren.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 03)

Kilian Scharner saß in den letzten sechs Pflichtspielen auf der Bank der VfB Stuttgart U19.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 8 Spiele

Beim 5:1-Sieg über die Greuther Fürth U19 stand Mehmet Sahin nicht im Kader der Stuttgarter A-Junioren.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 12 Spiele (2/0/0 für VfB Stuttgart II)

Beim 5:1-Sieg über die Greuther Fürth U19 saß Marvin Schuster auf der Bank der Stuttgarter U19. Einen Tag davor saß Marvin Schuster auch beim 0:2 der Regionalligamannschaft gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 auf der Bank.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RM – 17 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Beim 1:1 gegen die U19 des VfL Wolfsburg wurde Jean de Chatrie Doegl nach 62 Minuten eingewechselt.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U19 )

TW – 17 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele

Beim 4:1-Sieg über die Nürnberg U19 stand Matteo Bignetti über die volle Spieldauer im Tor der jungen Frankfurter.

Alessandro Paunescu (Karlsruher SC U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 1:2 gegen die Augsburg U19 stand Alessandro Paunescu nicht im Kader der Karlsruher A-Junioren.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 15 Jahre (Jg. 06) – 3 Spiele

Beim 3:1-Sieg über die U17 von Eintracht Frankfurt spielte Luca Kerber bis zur 75. Minute und wurde dann ausgewechselt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U17)

DM – 17 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 3:1-Sieg bei der Nürnberg U17 stand Benedikt Huber nicht im Kader der Hoffenheim B-Junioren.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele

Beim 3:1-Sieg bei der Nürnberg U17 spielte Florian Micheler als alleiniger Sechser in einem 3-1-4-2-System durch.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 4 Tore – 3 Assists

Beim 0:0 bei der Fortuna Düsseldorf U17 spielte Tristan Osmani im zentralen Mittelfeld durch.

Leon Pertl (Karlsruher SC U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 05)

Leon Pertl saß in allen bisherigen Saisonspielen auf der Bank der KSC U17.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele – 1 Tor

Bei der 2:3-Niederlage gegen die FSV Frankfurt U17 spielte Alexander Weigand bis acht Minuten vor Schluss als Rechtsverteidiger.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 2 Tore (2/0/0 für Dynamo Dresden U19)

Die U17 von Dynamo Dresden befindet sich noch in der Winterpause und beginnt erst am kommenden Wochenende wieder.

Emir Hasanovic (Dynamo Dresden U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Die U17 von Dynamo Dresden befindet sich noch in der Winterpause und beginnt erst am kommenden Wochenende wieder.

Felix Auner (TSV 1860 München U17)

LA – 16 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 1 Tor

Die U17 von 1860 München befindet sich noch in der Winterpause und beginnt erst am kommenden Wochenende wieder.

Felix Rippert (1.FC Nürnberg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05)

Felix Rippert stand in der neuen Saison noch in keinem Matchkader der 1.FC Nürnberg U17.

Nemanja Pejovic (Greuther Fürth U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Die U17 von Greuther Fürth befindet sich noch in der Winterpause und beginnt erst am kommenden Wochenende wieder.

Ethan Brandy (Team Vaud U18 )

IV/RV – 17 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele (1/0/0 für Team Vaud U21)

Die Team Vaud U18 befindet sich noch in der Winterpause.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele

Die Team AFF/FFV Fribourg U17 befindet sich noch in der Winterpause.

Leart Haliti (Concordia Basel U17)

DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele

Die Concordia Basel U17 befindet sich noch in der Winterpause.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele

Die BEJUNE U18 befindet sich noch in der Winterpause.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

LM/LA – 17 Jahre (Jg. 04) – 11 Spiele – 2 Tore

Die FC Vaduz U18 befindet sich noch in der Winterpause.

Daniel Mandl, abseits.at