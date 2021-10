Expected-Goal-Werte zum 11. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

FK Austria Wien – Admira Wacker 2:2 (xG=2.18:1.64)

Austria-Trainer Manfred Schmid vertraut weiter der Jugend und sorgte dafür, dass mit Ziad El Sheiw ein neues Talent als Linksverteidiger debütierte. Die Gäste gingen in der 13. Minute durch Ganda in Führung, die jedoch schnell durch Teigl egalisiert wurde. Ohio brachte nach einem Braunöder-Assist die Hausherren in Führung, doch die Admira konnte nachlegen und sieben Minuten später den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielen. Die Fans sahen eine unterhaltsame Partie, in der die jungen Austria-Talente eine gute Figur abgaben, doch aufgrund von defensiven Nachlässigkeiten die drei Punkte nicht einfuhren. Bei den Expected-Goals haben die Veilchen mit 2.18:1.64 die Nase etwas vorne.

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien 1:1 (xG=0.42:2.63)

Nach dem Sieg gegen die WSG Tirol musste der SK Rapid in Klagenfurt nachlegen. Die Hausherren mussten ab der 21. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Mahrer zurecht die rote Karte nach einem rüden Einsteigen gegen Petrovic sah. Rund eine Viertelstunde später ging der SK Rapid durch einen abgefälschten Foutas-Schuss in Führung. Dass es bei Rapid aktuell nicht rundläuft kann man auch am Ingame-Coaching von Trainer Didi Kühbauer beachten, der trotz Überzahl seine Mannschaft im Laufe der zweiten Hälfte mit seinen Einwechslungen schwächte und ohne Not die besten offensiven Spieler aus der Partie nahm. Eine ausführliche Analyse zu dieser Partie, die sich für den SK Rapid wie eine Niederlage anfühlt, könnt ihr hier nachlesen. Der SK Rapid hat bei den Expected-Goal-Werten jedenfalls mit 0.42:2-63 klare Vorteile und hätte drei Punkte aus Klagenfurt mitnehmen müssen.

SCR Altach – RB Salzburg 1:1 (xG=0.62:1.94)

Was ist denn das? Nach zehn Siegen in den ersten zehn Spieltagen gab der Serienmeister aus Salzburg erstmals Punkte ab. Okafor brachte die Gäste zwar früh in Führung, doch Zwischenbrugger konnte postwendend in der 14. Minute ausgleichen. Danach agierte Salzburg den Rest der Partie zwar spielbestimmend, konnte aber dennoch etwas weniger Chancen als gewohnt herausspielen, wobei speziell gegen Ende der zweiten Halbzeit eine der Möglichkeiten zu einem zweiten Treffer hätte führen können. Die Expected Goals fallen mit 0.62:1.94 zugunsten der Gäste aus.

LASK – Wolfsberger AC 0:1 (xG=1.72:0.63)

Der LASK hatte alleine in der Anfangsphase genug Chancen um das Spiel zu entscheiden, doch Maresic, Boller, Flecker und Schmidt ließen zu Beginn des Spiels einige Hochkaräter aus, was sich rächen sollte. Den einzigen Treffer der Partie erzielte nämlich WAC-Stürmer Baribo, der eine von Taferner eingeleitete Umschaltaktion perfekt ausspielte. Der LASK verabsäumte es wieder einmal trotz Überlegenheit die Chancen zu verwerten und liegt nur einen Punkt vor dem letzten Platz, wobei die Mannschaften zwischen Platz 3 und Platz 12 nur sechs Punkte trennen. In der xG-Wertung hatten die Oberösterreicher wie erwartet Vorteile, da die Expected Goals mit 1.72:0.63 recht deutlich zugunsten des LASK ausfallen.

WSG Tirol – TSV Hartberg 2:2 (xG=1.44: 1.80)

Am Ende des Spiels konnte keiner der beiden Trainer zufrieden sein. Hartberg-Coach Kurt Russ wird sich ärgern, dass seine Mannschaft in der Schlussphase in Überzahl das 2:2 kassierte, Thomas Silberberger auf der anderen Seite bleibt mit seiner Mannschaft Tabellenletzter und verlor Torhüter Oswald, der sich eine starke Prellung sowie ein Knochenödem zuzog und rund einen Monat ausfallen wird. Die Expected-Goals fallen mit 1.44: 1.80 leicht zugunsten der Hartberger aus, die nur 38 Prozent Ballbesitz hatten.

SK Sturm Graz – SV Ried 1:0 (xG=2.20:0.72)

Der SK Sturm vergrößerte seinen Vorsprung mit einem 1:0-Sieg gegen Ried auf das Verfolgerfeld und hat nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Jantscher sorgte mit einem Treffer in der 32. Minute für die drei Punkte, wobei die Hausherren durchaus höher hätten gewinnen müssen. Sturm hatte 20 Schussversuche, während die Gäste nur dreimal ihr Glück versuchten. Die Expected-Goal-Werte sprechen mit 2.20:0.72 eine recht klare Sprache.

