Expected-Goal-Werte zum 10. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

FK Austria Wien – SK Sturm Graz 0:4 (xG=0.7:3.1)

Zur 0:4-Niederlage der Wiener Austria gegen den SK Sturm verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse sowie Spielerbewertungen. Bis zum Ausschluss von Fitz in der 69. Minute war die Partie recht ausgeglichen. Der Treffer zum 2:0 durch den starken Kiteishvili brach den Widerstand der Violetten, die in der Schlussphase komplett auseinanderfielen. Die Expected-Goal-Werte lauten aus Sicht der Hausherren 0.7:3.1. Der hohe Unterschied wurde auch bei den xG-Werten in den letzten 20 Minuten erzielt, denn zwischen der 70. und 90. Minute kamen die Gäste auf einen xG-Wert von genau 2.00. Die Austria-Fans durchleben gerade sowohl in wirtschaftlicher als auch in sportlicher Hinsicht eine schwierige Zeit mit ihrem Verein, der in den letzten beiden Meisterschaftspartien insgesamt 57 gegnerische Schüsse zulassen musste. Unsere Overlyzer-Grafik zeigt, dass der SK Sturm in den letzten 20 Minuten komplett das Kommando übernahm:

SCR Altach – SKN St. Pölten 0:4 (xG=0.89:2.15)

Die Altacher haben einen richtig schlechten Lauf. In den letzten Wochen ging nicht nur das Cup-Spiel gegen die Vienna verloren, auch in der Bundesliga holte man in den letzten fünf Runden nur einen mickrigen Punkt. Nach der 0:3-Niederlage gegen den LASK, bei der man absolut chancenlos war, schlitterte man nun in ein 0:4-Debakel gegen den SKN St. Pölten. Immerhin bestätigt die Expected-Goal-Wertung von 0.89:2.15 aus Sicht der Vorarlberger, dass das Ergebnis zu hoch ausfiel. Der Spielverlauf war aus Sicht der Altacher alles andere als ideal – zuerst verletzte sich Abwehrspieler Anderson nach nur zehn Minuten. In der 36. Minute sag Edokpolor die gelb-rote Karte.

Admira – RB Salzburg 1:0 (xG=1.77:1.72)

RB Salzburg bekam vor dem letzten CL-Gruppenspiel gegen Atletico Madrid einen richtigen Dämpfer, denn der Serienmeister verlor bei der Admira mit 0:1. Die Südstädter agierten äußerst diszipliniert gegen den Serienmeister und wurden von Coach Damir Buric hervorragend eingestellt. Sogar bei den Expected-Goal-Werten von 1.77:1.72 hat die Admira ganz knapp die Nase vorne, der Sieg fiel also sicherlich nicht komplett unverdient aus. Die Salzburger rotierten im Hinblick auf das letzte CL-Gruppenspiel stark und Jesse Marsch dürfte mit einigen Spielern aus der zweiten Reihe nicht zufrieden gewesen sein, da er nach dem Schlusspfiff ankündigte, dass er in den letzten Spielen bis zur Winterpause wahrscheinlich weniger rotieren würde.

TSV Hartberg – SK Rapid Wien 1:3 (xG=0.35:2.63)

Der SK Rapid feierte in einem kampfbetonten Auswärtsspiel gegen Hartberg einen 3:1-Sieg. Kelvin Arase brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung, Ercan Kara stellte in der 35. Minute auf 2:0. Als Bakary Nimaga nach 44 Minuten ausgeschlossen wurde, schien der Kuchen aus grün-weißer Sicht gegessen zu sein, doch die Hartberger kamen nach einer Standardsituation in der 66. Minute zum Anschlusstreffer. Zehn Minuten später erhöhte Arase auf das 3:1 und sicherte den Hütteldorfern damit endgültig die drei Punkte. Laut dem Expected-Goal-Modell von 0.35:2.63 geht der Auswärtssieg in jedem Fall in Ordnung.

Ein Schmankerl aus der Statistik-Abteilung haben wir auch noch für euch. Bei der 1:4-Niederlage gegen den Arsenal FC lauteten die xG-Werte aus Sicht der Hütteldorfer 2.28:3.63. Das sieht respektabel aus, allerdings entfallen stolze 1.93 der 2.28 xG-Punkte auf den Treffer zum 1:3. Yusuf Demirs Schuss wird mit 0.10 bewertet, die beiden Sitzer von Arase mit 0.62 bzw. 0.84 und Kitagawas Schuss, der letztendlich auch im Tor landete mit 0.37 – ergibt zusammen 1.93. Es kommt nicht oft vor, dass eine Chance einen so hohen xG-Wert nach sich zieht.

WSG Tirol – Wolfsberger AC 4:1 (xG=2.68:1.68)

Die WSG Tirol legte den Grundstein für den etwas überraschenden 4:1-Erfolg gegen den WAC in der ersten Hälfte. Die Hausherren begannen enorm dominant und der Wolfsberger AC nahm den Kampf erst an, als es bereits 0:2 stand. Ein Vierfachwechsel zur Pause zeigte zunächst Wirkung, doch nach dem 3:1 und einer anschließenden roten Karte von Lochoshvili war das Spiel endgültig entschieden. Der Sieg war auch laut dem xG-Modell verdient, das aus Sicht der Hausherren 2.68:1.68 lautet. Die WSG Tirol holte aus den letzten vier Spielen neun Punkte und musste sich nur dem formstarken SK Sturm knapp mit 0:1 geschlagen geben. Aktuell liegt die Mannschaft von Coach Silberberger sogar auf dem sechsten Platz und hat vier Punkte Vorsprung auf das untere Playoff.

LASK – SV Ried 3:0 (1.18:0.00)

Zum Abschluss eine kuriose Statistik aus dem Oberösterreich-Derby. Der LASK gewann eine mehr als einseitige Partie gegen extrem harmlose Rieder mit 3:0 und hätte auch komplett ohne Tormann in die Partie gehen können. Die Rieder schossen nicht ein einziges Mal aufs gegnerische Tor und gaben nicht einmal so etwas wie einen Verzweiflungsschuss ab. Die Folge davon ist, dass das Expected-Goal-Modell keine einzige Aktion registrierte und der xG-Wert der Gäste somit 0.00 lautet. Der LASK sorgte auch nicht für Rekordwerte und brachte von seinen 17 Schüssen nur drei aufs gegnerische Tor, die dafür allesamt drinnen waren. Insofern hätten die Rieder ebenfalls ohne Tormann antreten können. Die Expected-Goal-Werte lauten aus Sicht des neuen Tabellenführers 1.18:0.00. Unsere Overlyzer-Grafik zeigt wie einseitig der Spielverlauf war.

