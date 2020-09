Expected-Goal-Werte zu den ersten beiden Spieltagen 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a. Diesmal behandeln wir ausnahmsweise gleich zwei Runden auf einmal, weshalb wir uns die Statistiken auch für jede Mannschaft einzeln ansehen. Ab dem nächsten Spieltag liefern wir unsere Expected-Goal-Artikel nach dem gewohnten Muster der Vorsaison.

Red Bull Salzburg

Nach zwei Spieltagen ist der österreichische Serienmeister die einzige Mannschaft in der Liga mit der vollen Punkteausbeute und es stellt sich fast die Frage, ob sich die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch die Tabellenführung bis zum letzten Spieltag noch einmal nehmen lassen wird. In der ersten Runde trat der Vorjahresmeister zum Auswärtsspiel gegen den WAC an, eine Mannschaft, die zumindest bei den Expected-Goal-Werten in den letzten Jahren den Salzburgern in den direkten Duellen hie und da Paroli bieten konnte. Dieses Mal war es aber eine klare Angelegenheit, denn die Salzburger kommen beim 3:1-Auswärtssieg auf einen xG-Wert von 2.4:0.29! Der WAC kam in der gesamten Partie nur auf vier Schussversuche, wobei zwei aufs gegnerische Tor gingen.

Gegen den SCR Altach sehen die Zahlen ein wenig anders aus, denn der 4:1-Sieg fiel laut den xG-Werten von 4.14:2.2.78 aus Sicht der Salzburger zu hoch aus. Dass die Vorarlberger einen gegen Salzburg ungewöhnlich hohen xG-Wert zustande brachten lag sicherlich auch an der roten Karte von Ramalho, die dazu führte dass die Mannschaft von Jesse Marsch fast die gesamte Partie in Unterzahl agieren musste. Es spricht dann auch für die Qualität der Salzburger Offensive, dass so viele Tormöglichkeiten in weiterer Folge mit einem Mann weniger herausgespielt wurden.

SK Rapid Wien

Der 4:1-Sieg gegen eine schwache Admira-Mannschaft, die auch im nächsten Spiel gegen den SKN St. Pölten inferior agierte, fiel keinesfalls zu hoch aus. Die Expected-Goal-Werte lauten 4.2:0.24, die Südstädter brachten nur einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor. In der zweiten Runde gab es beim SK Sturm eine laut den xG-Werten halbwegs gerechte Punkteteilung. Aus Sicht des SK Rapid lauten diese nämlich 1.68:1.46. Anhand der xG-Dynamik sieht man gut, dass der SK Rapid im Laufe der 2. Halbzeit bei den Expected Goals aufholte – ob das vielleicht mit der Einwechslung von Yusuf Demir im Zusammenhang steht?

Ein kurzer Blick auf den Europacup: Dass der SK Rapid gegen Lok Zagreb nichts zuließ sieht man gut an den xG-Werten von 2.75:0.1 aus Sicht der Hütteldorfer. Gegen die KAA Gent war der xG-Wert mit 1.04:1.62 negativ.

Wolfsberger AC

Nachdem in der ersten Runde gegen RB Salzburg nichts zu holen war (xG 0.29:2.4), setzte sich der Tabellendritte des Vorjahres auswärts gegen den TSV Hartberg mit 2:0 durch, wobei die xG-Werte mit 1.48:1.17 aus Sicht der Wolfsberger alles andere als eindeutig ausfallen. Beim WAC sorgten übrigens mit Matthäus Taferner und Dario Vizinger zwei Neuzugänge für die Treffer.

LASK

Der LASK setzte sich in der ersten Runde mit 1:0 gegen die Wiener Austria durch und fuhr laut den xG-Werten von 2.65:1.16 einen durchaus verdienten Sieg ein. Beim 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol fallen die xG-Werte mit 2.65:0.52 noch eindeutiger für den LASK aus. Die Fans dürfen sich angesichts dieser Zahlen durchaus Hoffnungen auf eine gute Saison machen, allerdings muss sich die Durchschlagskraft im Sturm nach dem Abgang von Klauss sicherlich noch verbessern.

TSV Hartberg

Der TSV Hartberg weist in der neuen Saison in allen bisherigen drei Pflichtspielen einen negativen xG-Wert auf. Beim 1:1-Unentschieden gegen Altach lauten die Expected-Goal-Werte 0.37:1.14 aus Sicht der Steirer, gegen den WAC 1.17:1.48. Dazwischen gab es noch das EL-Qualifikationsspiel gegen Piast Gliwice, das mit 2:3 verloren wurden (xG: 0.52:1.44). Funfact am Rande: In allen drei Bewerbsspielen kamen die Hartberger auf mehr Ballbesitz als der Gegner, gegen die Polen sogar auf 65.2%.

SK Sturm Graz

Der SK Sturm darf mit dem 0:0-Unentschieden in der ersten Runde gegen den SKN St. Pölten mehr als zufrieden sein, denn die xG-Werte fielen mit 0.31:1.55 erschreckend schwach aus. Am 2. Spieltag sah man eine weitaus aggressiver agierende Sturm-Mannschaft, bei der Ilzer auch davon absah, Balaj und Friesenbichler gemeinsam im Sturm aufzustellen, was angesichts der beiden Spielertypen sicherlich suboptimal ist. Allerdings fielen die xG-Werte auch gegen den SK Rapid im Laufe der Partie ab, sodass sie am Ende 1.46:1.68 ausfielen.

FK Austria Wien

Nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen den LASK (xG: 1.16:2.65) setzen sich die Veilchen im Heimspiel gegen die SV Ried mit 2:1 durch. Die Wiener Austria bekam zwei Strafstöße zugesprochen, die Monschein sicher verwandelte. Ein Elfmeter schlägt mit 0.76xG zu Buche, sodass es kein Wunder ist, dass die Expected-Goal-Werte mit 2.55:0.52 letztendlich deutlich ausfielen. Der Aufsteiger aus Ried brachte in Favoriten nur einen Schuss aufs gegnerische Tor.

SCR Altach

Die Altacher waren im vergangenen Jahr eine der Mannschaften, die laut den xG-Werten in der Tabelle ein wenig höher platziert sein hätten können. Auch in der ersten Runde, beim 1:1-Unentschieden gegen Hartberg erzielten die Vorarlberger mit 1.14:0.37 die besseren Statistik-Werte. Gegen Salzburg setzte es trotz Überzahl eine 1:4-Niederlage, wobei die xG-Werte mit 2.78:4.14 sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive hoch ausfallen. Altach schoss 18 Mal aufs gegnerische Tor, die Salzburger 19 Mal.

SKN St. Pölten

Vielleicht die Überraschungsmannschaft der ersten Runde. Zunächst waren die Niederösterreicher gegen den SK Sturm das klar bessere Team (xG: 1.55:0.31) und scheiterten beim 0:0-Unentschieden nur an der eigenen Chancenauswertung. Danach feierte die Mannschaft von Trainer Robert Ibertsberger im Niederösterreich-Derby gegen die Admira einen 5:0-Kantersieg, der jedoch laut den xG-Werten von 3.35:1.82 zu hoch ausfiel. Der 18-jährige Marcel Tanzmayr erzielte dabei sein Premierentor, Alexander Schmidt steuerte einen Doppelpack bei und neben Luan traf auch Neuzugang Dor Hugi.

Admira Wacker

Nach zwei Runden ist es womöglich zu früh vom Abstiegskampf zu sprechen, allerdings ist die Admira aktuell ein heißer Kandidat für den letzten Platz in der Endabrechnung. Nach chaotischen Personalrochaden zeigte sich die Mannschaft bei der 1:4-Niederlage gegen den SK Rapid (xG: 0.24:4.2) und dem 0:5-Debakel gegen St. Pölten (1.82:3.35) nicht gerade von ihrer besten Seite.

WSG Tirol

Die 2:3-Niederlage in der ersten Runde gegen Ried war aufgrund des Last-Minute-Gegentreffers sicherlich unglücklich, laut den Expected-Goal-Werten von 1.57:3.91 allerdings verdient. Die xG-Werte fallen auch deshalb so hoch aus, weil die SV Ried zwei Elfmeter und die Gäste ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Der Siegtreffer in der 97. Minute durch den eingewechselten Valtenin Grubeck hätte zudem aufgrund einer Abseitsstellung nicht gelten dürfen. Beim überraschenden 1:1-Unentschieden gegen den LASK hatte man laut den xG-Werten mit 0.52:2.65 viel Glück.

SV Ried

Der Aufsteiger kam in der ersten Runde zu einem 3:2-Erfolg gegen die WSG Tirol (xG: 3.91:1.57) und verlor danach verdient gegen die Wiener Austria mit 1:2 (xG: 0.52:2.55). Auffallend ist, dass in den beiden Spielen mit Ried-Beteiligung bereits fünf Strafstöße gepfiffen wurden.

