Expected-Goal-Werte zum 3. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – RB Salzburg 1:3 (xG: 0.67:2.22)

RB Salzburg gewann auch das fünfte Pflichtspiel der neuen Saison, wobei es der Aufsteiger dem Serienmeister alles andere als einfach machte. Die Salzburger schonten einige Stammspieler und brachten beispielsweise den erst 18-jährigen Luka Sucic von Beginn an. Szoboszlai und Daka kamen erst in der 63. Minute ins Spiel. Der Sieg fiel letztendlich aber sicherlich verdient aus, was man auch anhand der Expected-Goal-Statistik von 2.22:0.67 aus Sicht der Salzburger ablesen kann. Der österreichische Meister hatte rund zwei Drittel Ballbesitz und feuerte 21 Schüsse aufs gegnerische Tor ab, während die Innviertler auf fünf Abschlüsse kamen. Auch die Overlyzer-Grafik spricht eine deutliche Sprache:



SKN St. Pölten – SK Rapid Wien 1:2 (xG: 1.15:2.02)

Der SK Rapid geriet früh gegen den SKN St. Pölten in Rückstand, drehte das Spiel aber dank zweier schneller Treffer von Fountas und Kara. Kara traf nach einem Foulelfmeter, was sich auch bei den Expected-Goal-Werten bemerkbar macht, da der Strafstoß mit 0.76xG zu Buche schlägt. Die Hütteldorfer, die mit rund 53% Ballbesitz seltener das Spielgerät hatten als in den Partien gegen die Admira, Sturm und Genk, liegen in diesem Spiel in der Expected-Goal-Statistik mit 2.02:1.15 vorne. Der Großteil der hohen xG-Chancen entfiel dabei an Ercan Kara, der alleine auf einen xG-Wert von 1.81 kam! Kara hätte also durchaus noch den einen oder anderen Treffer erzielen können – aber das weiß er selbst.

SCR Altach – WSG Tirol 0:2 (xG: 1.40:1.55)

Wieder einmal schlugen sich die Altacher schlechter, als es das xG-Modell voraussagen würde. Mit einem xG-Wert von 1.40:1.55 wäre laut dem Expected-Goal-Modell ein Unentschieden wahrscheinlich gewesen, doch die Gäste aus Tirol setzten sich dank Zlatko Dedic, der mit einem Doppelpack seine Torjägerqualitäten abermals unter Beweis stellte, mit 2:0 durch. Die Altacher hatten zwar 63% Ballbesitz, brachten aber mit vier Schüssen nur halb so viele aufs gegnerische Tor wie die WSG Tirol.

FK Austria Wien – Admira Wacker 2:2 (xG: 2.02:1.32)

Zum 2:2-Unentschieden der Wiener Austria gegen die Admira verfassten wir bereits eine Analyse und Spielerbewertungen. Auffallend war etwa, dass Peter Stöger Manprit Sarkaria abermals im Zentrum aufstellte, wo er sich besonders zu Beginn in einer für ihn relativ tiefen Position schwertat. Dass die Veilchen durchaus als Sieger vom Platz gehen hätten können sieht man auch an den Expected-Goal-Werten von 2.02:1.32. Diese Overlyzer-Grafik zeigt, dass insbesondere in der Anfangsphase der Partie nur eine Mannschaft am Drücker war.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz 1:1 (xG: 1.73:0.9)

Die Grazer warten auch im dritten Saisonspiel unter Neo-Coach Ilzer auf ihren ersten Sieg, wobei die Blackies ganz nah an den drei Punkten dran waren. Der Ausgleich von Dario Tadic nach einem Foulelfmeter fiel erst in der 94. Spielminute. Davor hatte der SK Sturm, der auch schon in der Anfangsphase die Latte traf, ein wenig Pech, da Referee Manuel Schüttengruber einen Treffer von Balaj nach einem angeblichen Abseits aberkannte. Aufgrund des Strafstoßes wirken die Expected-Goal-Werte eindeutiger, als es die Partie wiedergab und die Hartberger liegen in der xG-Wertung doch klar mit 1.73:0.9 vorne.

LASK – WAC 3:1 (xG: 2.1:0.39)

Vor dem Europa-League-Spiel gegen Sporting feierte der LASK eine gelungene Generalprobe gegen den WAC. Balic brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung, zehn Minuten nach der Pause verwandelte Raguz einen Strafstoß. Fünf Minuten lang mussten die Linzer dennoch zittern, denn Dominik Baumgartner verkürzte in der 73. Minute auf 1:2, ehe Trauner in der 78. Minute mit dem 3:1-Treffer alles klar machte. Bis zum Führungstreffer war der WAC in einer intensiven Anfangsphase mindestens ebenbürtig, danach kippte das Spiel zugunsten der Hausherren, die sich einige Chancen herausarbeiten konnten und einen souveränen Eindruck hinterließen, der auch für das EL-Playoff gegen die Portugiesen zuversichtlich stimmen sollte. Ein verdienter Sieg, da die Oberösterreicher in Summe die zwingenderen Chancen hatten, wie auch WAC-Coach Ferdinand Feldhofer nach dem Schlusspfiff fair feststellte. Auch die Expected Goals sprechen mit 2.10:0.39 eine klare Sprache.

