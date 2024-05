Nachwuchs: ÖFB-Juwel Fidjeu-Tazemeta ist deutscher B-Junioren-Meister der Staffel West

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 19 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Souleyman Mandey (West Bromwich Albion U18)

DM – 18 Jahre (Jg. 06) – 16 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (4/0/0 für West Bromwich U21)

West Bromwich Legionär Souleyman Mandey wurde bei der 1:3-Niederlage gegen die U18 des FC Southampton nach 63 Minuten eingewechselt.

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – (3/0/0 für SPAL)

Die Saison in der italienischen Serie C ist bereits beendet.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 12 Spiele – 1 Tor (7/8/2 für FC Turin U18)

Emirhan Acar wurde bei der 1:2-Niederlage bei der Bologna U19 nach 88 Minuten eingewechselt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Benedikt Huber stand beim 3:2-Sieg bei der Mainz U19 nicht im Kader der Hoffenheim U19. Der junge Mittelfeldspieler unterzog sich einer Knieoperation und wird wohl erst frühestens im September wieder einsatzbereit sein. Allerdings läuft Hubers Vertrag im kommenden Juni aus, weshalb seine Zukunft derzeit noch unklar ist.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 21 Spiele – 7 Tore – 8 Assists

Florian Micheler gab beim 3:2-Sieg bei der U19 des FSV Mainz 05 nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Micheler begann auf der Achterposition, wurde aber bereits nach 40 Minuten wieder ausgewechselt.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 18 Jahre (Jg. 05) – 19 Spiele – 4 Tore – 3 Assists

Beim 3:2-Sieg gegen die Fortuna Düsseldorf U19 begann Tristan Osmani im offensiven Mittelfeld und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

U19 ) Christopher Olivier (VfB Stuttgart

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 20 Spiele – 1 Tor – 4 Assists

Premierentor für Christopher Olivier bei der U19 des VfB Stuttgart. Beim glatten 7:2-Sieg gegen die U19 des FC Bayern München spielte Olivier als defensiver Mittelfeldspieler durch und erzielte nach einer Stunde das 6:1 für sein Team. Zudem bereitete er in der Anfangsphase das 2:0 für die Stuttgarter A-Junioren vor.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 18 Jahre (Jg.05) – 22 Spiele

Beim 5:0-Sieg gegen die SV Meppen U19 stand Juri Kirchmayr über die volle Spieldauer im Tor der Wolfsburger A-Junioren.

Kevin Lebersorger (VfL Wolfsburg U19)

RV – 18 Jahre (Jg. 05) – 23 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Comeback für Kevin Lebersorger nach fast dreimonatiger Verletzungspause: Beim 5:0-Sieg gegen die SV Meppen U19 startete er als Rechtsverteidiger und wurde nach 57 Minuten ausgewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:2 gegen die Nürnberg U19 stand Luca Kerber zum fünften Mal in Folge nicht im Kader seines Teams.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 24 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U19 von Viktoria Köln führte Filip Milojevic sein Team wieder als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

Leon Pertl ( SV Sandhausen U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele

Bei der 2:4-Niederlage gegen die Kaiserslautern U19 spielte Leon Pertl im Tor der Sandhausen U19 durch.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 23 Spiele – 4 Tore – 7 Assists

Beim 2:2 bei der Hertha BSC U19 spielte Jakob Zickler als Linksaußen durch.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 15 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:2 bei der Hertha BSC U19 spielte Matthias Wetschka in der Innenverteidigung durch und war Kapitän seines Teams.

Justin Thönig (TSV 1860 München U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 04)

Der gebürtige Münchner Justin Thönig spielt auch 2023/24 für 1860 München und wird dort zwischen der U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Bayernliga Süd spielt, pendeln. In der laufenden Saison fehlte er lange aufgrund einer Patellasehnenentzündung. Zuletzt kam er zwölfmal hintereinander für die zweite Mannschaft der Löwen in der Bayernliga Süd zum Einsatz.

Ante Banden (TSV 1860 München U19 )

DM/IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Ante Banden stand in den letzten 25 Spielen nicht im Matchkader der 1860 München U19. Bereits jetzt ist fix, dass Banden seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den „Löwen“ nicht verlängern wird.

Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 15 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 bei der U19 von Eintracht Frankfurt spielte Lasse Faßmann in der Innenverteidigung durch.

Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV/ST – 17 Jahre (Jg. 06) – 18 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 bei der U19 von Eintracht Frankfurt spielte Clemens Lippmann bis zur 89. Minute als Rechtsverteidiger.

Matej Mijic (1. FC Kaiserslautern U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 17 Spiele – 4 Tore – 1 Assist

Matej Mijic spielte beim 4:2-Sieg der jungen Lauterer in Sandhausen bis zur 68. Minute und erzielte die Tore zum 1:0 und 2:0 seines Teams, womit er nun bei vier Saisontreffern steht.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 22 Spiele – 8 Tore – 2 Assists (6/0/0 für FC Bayern U19)

Die reguläre Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet. Magnus Dalpiaz kam am vergangenen Wochenende zum sechsten Mal in der U19-Mannschaft der Bayern zum Einsatz und spielte bei der 2:7-Niederlage gegen die VfB Stuttgart U19 durch.

Leon Rexhaj (TSV 1860 München U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 07) – 25 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Die reguläre Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund U17)

RA – 16 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele – 5 Tore

Thierry Fidjeu-Tazementa ist mit Dortmund deutscher B-Junioren-Meister der Staffel West! Der flexible Offensivspieler spielte im Finale gegen die U17 von Bayer Leverkusen, das nach Verlängerung mit 3:2 gewonnen wurde, über die vollen 120 Minuten durch und erzielte nach 51 Minuten das zwischenzeitliche 1:1 für sein Team. Das Gesamtfinale findet diese Woche statt.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele – 2 Tore

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet.

Elias Klaus (SC Freiburg U17)

ZM/OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 24 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet.

Florian Hangl (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 26 Spiele – 10 Tore – 2 Assists (3/0/0 für Augsburg U19)

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet. Florian Hangl spielte zum dritten Mal für die U19-Mannschaft der Augsburger und wurde beim 1:2 gegen die Nürnberg U19 nach 67 Minuten ausgewechselt.

Mauro Hämmerle (FC Augsburg U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 8 Spiele – 5 Tore (2/0/0 für Augsburg U19)

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet. Auch Mauro Hämmerle spielte beim 1:2 gegen die Nürnberg U19 für die A-Junioren der Augsburger und wurde wie Hangl nach 67 Minuten ausgewechselt.

Silvio Zinner (Union Berlin U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 17 Spiele – 3 Tore

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Die Meisterschaft der deutschen B-Junioren-Bundesliga ist bereits beendet.

Armin Sehic (FC Vaduz U18)

LA – 18 Jahre (Jg. 06) – 15 Spiele – 2 Tore

Beim 1:2 bei der Fribourg U18 spielte Armin Sehic als Linksaußen durch und sah Gelb.

Aleksandar Becirovic (Concordia / Old Boys Basel U18)

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 20 Spiele

Beim 5:2-Sieg gegen die Team Luzern/Kriens U18 spielte Aleksandar Becirovic als Innenverteidiger durch.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 14 Spiele – 7 Tore

Beim 1:0-Sieg gegen die Team Ticino U19 wurde Jan Tröster nach 81 Minuten eingewechselt.

Leo Lucic (FC St. Gallen U17)

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 15 Spiele – 1 Tor (5/0/0 für FC St. Gallen U19)

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Luzern U17 spielte Leo Lucic als Linksverteidiger durch.

Din Glodic (NK Aluminij U19)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 20 Spiele

Beim 2:2 gegen die Radomlje U19 begann Din Glodic im defensiven Mittelfeld und wurde zur Pause ausgewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at