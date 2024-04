CL-Vorschau: RB Salzburg hofft auf Arsenal-Aus

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei Paarungen und bieten eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Partien. Heute schauen wir...

Arsenal FC – FC Bayern München

Dienstag, 9.4. 2024, 21:00 Uhr

Die Partie zwischen dem Arsenal FC und dem FC Bayern München wird man auch in Salzburg mit großem Interesse verfolgen. Nicht unbedingt weil der ehemalige Sportdirektor Freund nun bei den Bayern tätig ist, sondern weil die Gunners RB Salzburg einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Sollte die Mannschaft von Mikel Arteta nämlich die Champions League gewinnen, qualifizieren sich die Londoner für die Klub-WM 2025 und verdrängen den österreichischen Serienmeister aus dem Bewerb. Da alleine das Startgeld 50 Millionen Euro beträgt kann man davon ausgehen, dass man in Salzburg heute den Bayern die Daumen halten wird.

Es ist aber fraglich, ob Thomas Tuchels Mannschaft den Salzburgern viel Schützenhilfe geben wird können. Die Bayern liegen in der Meisterschaft bereits 16 Punkte hinter Bayer Leverkusen, das das Meisterrennen dadurch schon so gut wie sicher für sich entschied. Vorletzte Runde verloren die Münchner das Heimspiel gegen den BVB mit 0:2 und mussten sich anschließend am Wochenende dem FC Heidenheim mit 2:3 geschlagen geben, obwohl man bereits mit 2:0 in Führung lag. Selbstvertrauen tanken sieht anders aus.

Besser sieht es auf der Gegenseite aus. Die Gunners liegen punktegleich mit dem Liverpool FC an der Spitze und weisen einen Zähler Vorsprung auf Manchester City auf. Das Titelrennen in England ist dieses Jahr richtig spannend und wir freuen uns auf das Finish in diesem packenden Titelkampf. Arsenal hatte in der vergangenen Runde Schwierigkeiten gegen den FC Porto und kam erst im Elfmeterschießen weiter. In der Meisterschaft bezwang man zuletzt Brighton auswärts mit 3:0 und ist in diesem Jahr noch ohne Niederlage in der Liga. Bis auf ein 0:0 gegen Manchester City gewannen die Gunners alle Partien in der Premier League im Kalenderjahr 2024.

Dazu kommt, dass Jurrian Timber der einzige Ausfall der Gunners ist, während bei den Bayern viele Spieler das Abschlusstraining verpassten und zumindest nicht zu hundert Prozent fit sein werden.

Real Madrid – Manchester City

Dienstag, 9.4. 2024, 21:00 Uhr

Ein hochklassiges Champions-League-Spiel erwartet uns in Madrid, wo die Königlichen Manchester City empfangen. Real hat in der heimischen Liga acht Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona und wird sich den Titel kaum mehr nehmen lassen. In der Champions League mühte man sich zum Aufstieg gegen RB Leipzig, denn Xaver Schlager und Co. haben es dem weißen Ballett alles andere als einfach gemacht und hatten auch Pech bei Schiedsrichterentscheidungen. Real kassierte in der Liga nach 30 Spieltagen nur eine einzige Niederlage, als man vergangenen September gegen Atletico mit 1:3 verlor.

Nicht ganz so souverän lief es heuer bei Manchester City, denn das Team von Guardiola gewann „nur“ 21 von 31 Liga-Partien und ging bei sieben Punkteteilungen drei Mal als Verlierer vom Platz. Zuletzt setzte man sich aber in der Liga gegen Aston Villa 4:1 und Crytsal Palace 4:2 durch, erzielte also acht Treffer in den letzten beiden Spielen. Auch im Achtelfinale hatte man gegen den FC Kopenhagen keine Schwierigkeiten und gewann sowohl das Hin- als auch Rückspiel mit 3:1.

Beide Teams müssen nicht viele Spieler vorgeben. Bei Real fehlt neben Tormann Thibaut Courtois leider der Langzeitverletzt David Alaba, der wohl auch die Europameisterschaft 2024 versäumen wird. Auf der Gegenseite wird nur Kyle Walker fix ausfallen.

