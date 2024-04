Die Kommentare der LASK-Fans nach der 0:1-Niederlage gegen den SK Sturm

Der LASK musste sich dem SK Sturm am Sonntag mit 0:1 geschlagen geben und da der SK Rapid gegen RB Salzburg ein 1:1-Unentschieden holten,...

Der LASK musste sich dem SK Sturm am Sonntag mit 0:1 geschlagen geben und da der SK Rapid gegen RB Salzburg ein 1:1-Unentschieden holten, liegen die Oberösterreicher nur noch auf dem vierten Tabellenplatz. Nachdem wir uns die Kommentare der Sturm-Fans ansahen, schauen wir nun was die LASK-Anhänger zu dem Spiel gegen die Blackies sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Die zweite Halbzeit war in Ordnung, aber man hat nie das Gefühl der LASK könnte ein Tor schießen. Taoui ein großer Lichtblick in den Schlussminuten, diese Unbekümmertheit fehlt uns vollkommen.“

dönermann: „..Was mich so richtig ärgert ist die erste Halbzeit. Das will ich auch gar nicht der mangelnden Qualität der Spieler ankreiden, sondern ich sehe hier zu 100% das Trainerteam in der Schuld. Wir laufen mit einem flachem Dreiersturm vorne gegen die Viererkette an. Ist der Innenverteidiger am Ball kann nur unser mittlerer Stürmer Druck ausüben, zwangsweise ist hier also entweder der andere Innenverteidiger oder der ballnahe Außenverteidiger anspielbar. Geht der Ball zum Außenverteidiger hatte dieser in 100 Prozent der Fälle den defensiven Mittelfeldspieler frei, während entweder unser Außenverteidiger rausrückt oder unser Flügel anläuft. Wohlbemerkt irrt hierbei unser Flügel auf der ballfernen Seite im absoluten Niemandsland umher und kann nun entweder seinem aufschiebenden Gegenspieler auf der Außenbahn folgen oder versuchen rechtzeitig in die Mitte zu kommen um einen Mittelfeldspieler anzulaufen. Mit dem Tempo das Sturm spielt, bist du da aber bei beiden Optionen zu spät. Da man nicht wie sonst üblich mit einem Zehner begonnen hat, sondern flach angepresst hat, entstand nun im Mittelfeld ein 2-gegen-4 (!). Wenig überraschend wurde wir da ohne große Probleme geöffnet…“

lasso: „Wenn man Sturm öfter als drei Mal gesehen hat weiß man genau welcher Fehler minimiert werden müssen um Chancen auf Zählbares zu besitzen. Der LASK hat sich dennoch dafür entschieden im Spielaufbau leichtfertig die Bälle zu verlieren, um in zahlreiche Kontersituationen zu laufen. Praktisch jede gefährliche Grazer Situation lief nach diesem Muster ab. Bei allem Respekt vor Jovicic aber mit der heutigen Passqualität ist Sturm Graz leider der komplett falsche Gegner. Nach dem Spiel hat das Frühjahrs-Fazit weiter Bestand. Die Mannschaft gibt sich nicht auf und ist definitiv am Leben, aber es fehlt bei relevanten Bereichen aktuell einfach die Qualität.

Strafraumkobra: „Sturm vor allem in der zweiten Halbzeit alles andere als eine Übermacht. Mit einer funktionierenden Offensive macht man da ein X. Da wäre schon was gegangen. Von Taoui will ich mehr sehen.“

LASK1965: „Zumindest Mal wieder 15 Minuten die mitreißend waren. Da war Sturm müde und unsere Jungs haben das ordentlich gemacht. Aber das war’s dann auch schon. Die 75 Minuten davor wieder Mal nur einschläfernd.“

laskhombre: „Bilanz: 1. Halbzeit, na ja. 2. Halbzeit hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz aber keine einzige Torchance. Erklärts mir das bitte. Am Einsatz liegt es auf jeden Fall nicht.“

GH78: „In der ersten Halbzeit waren wir einfach immer in den Zweikämpfen zu langsam. Da kannst du nur schlecht ausschauen. Der Unterschied im Selbstvertrauen war enorm. Eigentlich ein Glück, dass es nur 0:1 stand obwohl natürlich Havel auch kurz vor der Halbzeit treffen hätte können. Die zweite Halbzeit hat mir deutlich besser gefallen. Ob Sturm dann die Kraft ausgegangen ist will ich nicht bewerten. Aber wir haben viel mehr Zweikämpfe gewonnen und bis zum Strafraum auch ganz ordentlich gespielt. Chancen für den Ausgleich hat es genügend gegeben. Sehr schade, dass es nicht gereicht hat. Ich hätte es den Jungs sehr vergönnt. Taoui wurde ohnehin schon erwähnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der mehr und mehr Spielzeit bekommt. Er hat Speed. Und er kann kicken. Eigentlich ein ähnlicher Typ wie Horvath finde ich. Und es schön jemanden im Team zu sehen der sich auch etwas zutraut. Aber ich habe auch Havel in vielen Aktionen als durchaus hoffnungsvoll empfunden. Und Berisha wie auch Usor würde ich auch zu jenen zählen auf die man in Zukunft bauen kann. Schauen wir mal wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ein größerer Schritt muss dann ohnehin im Sommer passieren.“

ZE8RAHEAD: „Gravierend nachteilig wirken sich unsere ersten Ballkontakte aus. Die sind durch die Reihe (Ausnahme Horvath) so extrem schlecht, dass man glauben könnte wir wären eigentlich ein Schwimmverein. Unverständlich, da es großteils schon gute Kicker sind. Mir scheint, sie sind im Kopf dauernd so überfordert, dass sie den instinktiven Anteil am Fußballspielen nicht mehr schaffen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK-Fans nach der 0:1-Niederlage gegen den SK Rapid.