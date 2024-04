Rapid-Fans: „Mit Klauß haben wir das Verlieren verlernt“

Der SK Rapid erkämpfte sich dank eines Last-Minute-Elfmeters einen Punkt beim Spiel gegen RB Salzburg und überholte damit den LASK, der sich mit 0:1...

Der SK Rapid erkämpfte sich dank eines Last-Minute-Elfmeters einen Punkt beim Spiel gegen RB Salzburg und überholte damit den LASK, der sich mit 0:1 dem SK Sturm geschlagen geben musste. Ein Verdienst von Trainer Robert Klauß, der die Mannschaft in kurzer Zeit stabilisierte und schon vor der Partie mit seiner Mannschaft auf einem Rekordkurs lag. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Green_White Anfield Devil: „Mehr als verdienter Punkt, bravo Jungs! Selbstvertrauen getankt und im Kampf um Platz 3 ein wichtiges Unentschieden geholt, danke Herr Klauß.“

grubi87: „Sehr geil. Mit Klauß scheint es echt so, als hätten wir verlernt zu verlieren, egal wie es läuft.“

schleicha: „Red Bull unter Struber spielt sehr limitiert. Ohne individuelle Einzelaktionen geht da sehr wenig. Kein Vergleich zu früheren RB-Mannschaften, die oft ganz locker noch ein bis zwei Gänge raufschalten konnten. Wichtiger Punkt für uns im Kampf um Platz 3 und gibt auch Selbstvertrauen für die weiteren Spiele. Bärenstark fand ich heute Kasanwirjo. Auf schwache Spieler will ich gar nicht zu sehr eingehen, weil man als Team gewinnt oder verliert. Aber beim Holländer und der großen Kritik an ihm finde ich sah man gestern schon warum er als großes Talent gilt. Dem täte eine Saison mehr bei uns sehr gut.“

Pivarnik: „Viel Klassenunterschied hat man nicht gesehen.“

little beckham: „Ein wirklich gutes Spiel von uns, und auch dass man nach dem 0:1 gleich wieder nach vorne marschiert zeigt die positive Einstellung der Truppe. Ein wenig schade, dass der Leistungsabfall nach den Wechseln sehr auffällig war, aber so ist es halt. Abgesehen von Jansson hat die Bank derzeit einfach deutlich weniger Qualität als die ersten Elf.“

Hugo_Maradona: „Wir machen einfach wieder richtig Spaß.“

flanders: „Solche Spiele geben Kraft. Bravo Burschen. Mentalität, Wille, Kampf bis zur letzten Sekunde wurden belohnt.“

TomTom90: „In der Liga seit 8 Spielen ungeschlagen, mit Cup seit zehn Spielen. Wir sind auf dem Weg zu Platz 3 und auch vor Sturm braucht man sich im Finale nicht zu fürchten.“

Starostyak: „Man merkt, dass Klauß aus der Dosen-Schule kommt. Unser primäres Problem gegen Red Bull war eigentlich immer das Körperliche. Zweikämpfe verloren, körperlich wie die Henderl, einschüchtern lassen. Dem war heute nicht so, im Gegenteil, vor allem Querfeld, Kongolo, Grüll und Grgic haben körperlich brutal dagegengehalten. Spielerisch sind wir kaum schlechter als Red Bull, dementsprechend kommt ein recht ausgeglichenes Spiel raus. Ilzer hat das bei Sturm sehr früh verstanden, dass man über die Athletik und den Kampf kommen muss, das Spielerische kommt dann von selbst. Mental ist der Punkt extrem viel wert, einen Platz gut gemacht und das am Papier schwierigste Spiel in der Meistergruppe ohne Niederlage abgehakt.“

Ernesto: „Bisserl glücklich der Punkt, aber angesichts der tollen Chancen in der Anfangsphase durchaus verdient. Zweite Halbzeit war halt leider nichts, aber zum Glück haben wir nach dem Gegentreffer nochmal alle Kräfte mobilisiert und den Ausgleich geschafft. Jetzt heißt es mal regenerieren, da sind etliche am Zahnfleisch dahergelaufen.“

Feanor: „Querfeld aus Stadionsicht mit der besten Leistung eines Innenverteidigers, die ich bei Rapid jemals gesehen habe. Eine Sensationspartie.“

The Wizzard: „Super Auftritt! Meiner Meinung nach war das mal wieder seit Ewigkeiten ein Aufeinandertreffen mit Salzburg, in dem wir die bessere Mannschaft waren. Wir hatten einen fast perfekten Start (Lang), Burgstaller wird zweimal gefährlich und die riesige Doppelchance mit Stangenklärversuch und Querfeld, der knapp verpasst. Salzburg mit keiner wirklichen Topchance, viel Ballbesitz aber eben ohne Ideen. Ich hatte das Gefühl, dass wir hier auch noch mehr herausholen können, da hat einige Male nur der letzte Pass gefehlt. In der zweiten Halbzeit war Salzburg klar spielbestimmend, aber weitherin nicht wirklich gefährlich. Wir waren leider dann nicht mehr zwingend bei eigenem Ballbesitz, mit zu vielen leichten Passfehlern. Nicht vergessen das Elferfoul an Kongolo, kann man schon geben. Und dann eben das Gegentor, eigentlich aus dem Nichts. Da habe ich dann zugegeben abgewunken, mich geärgert, wieder nichts mitgenommen – trotz guter Leistung. Aber die Mannschaft hat dann tatsächlich nochmal alles reingeworfen und das war nicht wenig. Mayulu und Oswald mit Gelegenheiten, da hat man schon gesehen das Salzburg auch noch mutiger und offensiver zu bespielen wäre. Mit dem späten Elfertor – wie nervenstark ist Grüll bitte – und dem verdienten Punktgewinn bin ich mir sicher, dass man hier nicht nur einen Punkt mitnimmt sondern auch Bestätigung für den Weg unter Klauß und noch mehr Mut in die kommenden Spitzenspiele.“

Fox Mulder: „Wie cool ist eigentlich Marco Grüll. Den Elfer so zu schießen in der Situation, in der Spielminute, bei dem Spielstand zeugt von großen Cojones. Respekt!“

schimli: „Nach dem späten Gegentor muss man den Punkt nehmen, aber der Sieg wäre absolut drinnen gewesen heute. Bei den Chancen zu Beginn leider die notwendige Konsequenz vermissen lassen und in der zweiten Halbzeit hat bei den ganzen Fehlern der Bullen leider die Genauigkeit gefehlt. Da wären einige Großchancen drin gewesen, wenn man ordentlich umschaltet. Aber wir waren dort auch schon oft chancenloser. Die Richtung stimmt weiterhin unter Klauß.“

Jackson: „Es hat sich was verändert bei uns. Früher hätten wir das Spiel verloren, diesmal gleichen wir noch aus. Gutes Spiel von uns, das gibt weiter Selbstvertrauen! Forza Rapid!“

Adversus: „Ein Punktgewinn, der die Moral dieser Mannschaft widerspiegelt.“

flonaldinho10: „Verdienter Punkt. Schade, dass man nicht in Führung gegangen ist, wäre spannend gewesen, wie Salzburg darauf reagiert, die Nerven liegen ja offenbar ziemlich blank dort…“

ContractChiller: „Das war eine reife Leistung auswärts gegen Salzburg. Punkt auch wirklich verdient heute. Was mich wirklich freut ist, dass wir nun seit einigen Runden sehr stabile Leistungen zeigen. Wenn wir weiterhin so agieren und uns beim Toreschießen noch etwas steigern, dann ist der Cup-Titel diesmal wirklich drinnen. Wir haben sowas wie einen Lauf – das ich das nochmal miterleben darf.“

