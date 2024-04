Sturm-Fans: „Wir haben den LASK beherrscht bis die Luft ausging“

Der SK Sturm setzte sich im Heimspiel gegen den LASK mit 1:0 durch und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer RB Salzburg, da die...

Der SK Sturm setzte sich im Heimspiel gegen den LASK mit 1:0 durch und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer RB Salzburg, da die Mannschaft von Gerhard Struber gegen den SK Rapid nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Auch einige Stunden nach dem Abpfiff ändert sich mein Fazit zu der Partie nicht. Nach dem nervenaufreibenden und kräftezehrenden Doppel gegen Red Bull Salzburg lag es irgendwie auf der Hand, dass es am Sonntag ein Marathon wird und kein Sprint. Der Sprint war allerdings dermaßen gut, dass er eigentlich schon alles hätte entscheiden müssen. Das war dann vielleicht doch etwas überraschend. Das waren sehr starke ersten 45 Minuten. Für mich Wüthrich der Man of the Match. Überlegt, übersichtlich und kompromisslos im Zweikampf, wie zu seinen besten Zeiten in der Saison 2022/2023. Sollte mir ein Spieler aus der Startelf weniger gut gefallen haben, dann war das am ehesten Lavalee. Oftmals zu ungestüm herausgerückt und damit durchaus für ein kleines Loch im Zentrum gesorgt, wobei das erst dann schlagend wurde, als wir körperlich die letzten zehn bis fünfzehn Minuten wirklich wankten. Gut zu wissen, dass wir uns in solchen Situationen auf Jaros verlassen konnten. Der heute übrigens fast einen Assist geliefert hätte.“

Ray09: „Meiner Meinung nach waren tolle Szenen von beiden Tormännern dabei. Wenn Lawal so weiter macht, denke ich, sind noch gute Dinge von ihm im Nationalteam zu erwarten. Beim Gegentor war es für ihn ähnlich wie bei Jaros gegen Salzburg, mit dem Unterschied, dass Lawal vermutlich sogar denn Ball mit dem Fuß hält, wenn er sich nicht bewegt hätte.“

wama: „Ganz wichtiger Sieg gegen einen an sich harmlosen LASK, den man solange deutlich beherrschte bis uns die Kraft sichtbar ausging. Speziell die erste Hälfte ab etwa Minute 10 für etwa 25 Minuten war schon vom Allerfeinsten, da haben wir die Linzer so richtig hergespielt, zum Glück wenigstens einmal durch Prass auch ins Tor getroffen, obwohl es mindestens 2,3 Tore mehr hätten sein müssen, wenn man da torgeiler, konzentrierter, fokussierter spielt. Für mich war man da beim Torabschluss fast zu lässig, überheblich. Auch die zweite Halbzeit hatte noch zwei Topchancen für uns zu bieten, bevor die Hitze und der Kräfteverfall nach den beiden Salzburgspielen den Linzern fast noch in die Karten spielte. Dennoch: wir haben die letzten 20 bis 25 Minuten, wo der LASK fast durch uns durchgelaufen ist, so platt waren wir, durch kollektives Verteidigen, vollsten Einsatz auch etwas glücklich schadlos überstanden, einen unglaublich wichtigen Sieg eingefahren, der uns wieder etwas Luft mehr nach hinten brachte, es den Verfolgern Rapid und LASK sehr schwer, fast unmöglich machen wird, noch an uns ranzuschnuppern.“

schwarzweißblau: „Komplett unnötig, so schwache Linzer bis zum Schluss drinnen zu lassen. Schade, dass wir gerade diese unfassbar starke Anfangsphase wieder einmal nicht gekrönt haben. Aber extrem wichtige und auch verdiente drei Punkte – das ist das was zählt.“

paytv23: „Dass das Spiel nach der souveränen ersten Hälfte noch ein Ritt auf der Rasierklinge wurde, war so nicht zu erwarten. Die hohen Temperaturen heute und das intensive Spiel von Donnerstag, hatten sichtlich einige Spuren hinterlassen. In der zweiten Hälfte konnten die Linzer recht oft durchmarschieren und im Strafraum gefährlich werden. Jaros wurde einige Male gefordert. Abgehackt, und drei wichtige Punkte eingefahren, und den Abstand auf den direkten Verfolger ausgebaut. Nächste Woche trifft man ausgeruht auf Hartberg, die wohl ein angenehmerer Gegner sind. Punkteteilung in Salzburg ist auch ein kein Nachteil.“

graz_fan: „Normalerweise könnte es auch 5:3 ausgehen. Der LASK hatte in der 1. Halbzeit eine Hochkarätige und Jaros hat uns mindestens zweimal gerettet plus einmal hat einer komplett freistehend im Fünfer den Ball nicht getroffen. Sieg verdient, ja, aber so fertig wie wir am Schluss waren, können wir froh sein so davongekommen zu sein.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg des SK Sturm gegen den LASK.