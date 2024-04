Wieder zahlreiche Talente: Die erste Salzburger „Einkaufsliste“ für den Sommer

Die Sommertransferzeit beginnt zwar erst in drei Monaten, aber schon jetzt basteln mehrere heimische Klubs an ihren Kadern für die neue Saison. Naturgemäß wird...

Die Sommertransferzeit beginnt zwar erst in drei Monaten, aber schon jetzt basteln mehrere heimische Klubs an ihren Kadern für die neue Saison. Naturgemäß wird sich vor allem in Salzburg wieder viel bewegen – schon jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte über Neuzugänge bei den Roten Bullen ab kommendem Sommer.

Rund um die Salzburger machen derzeit gleich mehrere Gerüchte die Runde. Dabei handelt es sich gemäß der Transferpolitik des Serienmeisters vor allem um Rohdiamanten. Wir fassen kompakt zusammen, wer laut den aktuellen Medienberichten auf der Liste der Mozartstädter steht.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

Der 19-jährige Wiener Tristan Osmani gilt als eines der größten Talente des Landes und debütierte vergangenes Jahr bereits 17-jährig im U21-Nationalteam. In der U19 von Schalke 04 ist er durchaus einer der Unterschiedsspieler, allerdings stand er sich in der Vergangenheit auch immer wieder mit Disziplinlosigkeiten selbst im Weg. In der laufenden Saison sah er bereits zweimal glatt Rot. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft zwar aus, verlängert sich aber automatisch, wenn er in der laufenden Saison zumindest einmal für die Profis aufläuft. In diesem Fall wäre der einstige Rapid-Nachwuchsspieler für eine halbe Million Euro Ablöse zu haben.

Moussa Cissé (VfB Stuttgart II)

Ein weiterer Kandidat bei den Salzburgern soll laut dem afrikanischen Fußballmedium africafoot.com der französische Linksverteidiger Moussa Cissé vom VfB Stuttgart sein. Aber auch andere Top-Klubs wie Villarreal, Benfica, Ajax Amsterdam und Montpellier sollen Interesse am ehemaligen PSG-Jugendspieler haben. Cissé wechselte bereits im Sommer 2021 nach Stuttgart, kam für die Kampfmannschaft aber auf keine Einsätze und spielte lediglich in der Regionalligamannschaft der Schwaben. Der demnächst 21-Jährige hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2025.

Ibrahim Kasule (New York Red Bulls II)

Direkt aus dem Red-Bull-Kosmos könnte der ugandische Nationalspieler Ibrahim Kasule zu den österreichischen Bullen stoßen. In diesem Fall könnte sein Landsmann Ibrahim Sekagya – aktuell Trainer der zweiten Mannschaft der New York Red Bulls – ein gutes Wort für die Salzburger einlegen. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler erzielte für die zweite Mannschaft der New Yorker Bullen 19 Tore und neun Assists in 29 Spielen, kickte aber erst einmal für die Kampfmannschaft. Für die ugandische Nationalelf gab er im vergangenen Oktober sein Debüt.

Sékou Koné (Guidars FC)

Aus der „goldenen Generation“ Malis ist der defensive Mittelfeldspieler Sékou Koné ein Thema bei den Roten Bullen. An einem seiner Nebenleute in der U17-Nationalmannschaft, Ousmane Thiero, soll laut derselben Quelle der SK Rapid Interesse zeigen. Der 180cm große Rechtsfuß war in den starken malischen U17-Auswahlen, die letztes Jahr WM-Dritter und Vierter beim Afrika-Cup wurden eine absolute Stütze und spielte bei den Turnieren in jedem Spiel von Beginn an. Der 18-Jährige kickt für den malischen Klub Guidars, von denen Salzburg zuvor schon mehrere Spieler, wie etwa Nene Dorgeles, Mamady Diambou oder Daouda Guindo verpflichtete.

Modibo Sissoko (Guidars FC)

Mit dem erst 17-jährigen Modibo Sissoko steht ein weiterer Kicker aus Malis U17 auf der Liste der Salzburger. Auch der offensiver ausgerichtete Mittelfeldspieler kommt vom Guidars FC und wird zum Probetraining in Salzburg erwartet. Der junge Malier wird aber erst im Dezember 18 Jahre alt, weshalb ein Transfer noch ein wenig auf sich warten lassen könnte.

Moussa Massire Diop (Guidars FC)

Auch der laufstarke defensive Mittelfeldspieler Moussa Massire Diop, ebenfalls ein erst 17-jähriger Rohdiamant aus der Akademie im malischen Bamako, wird in Salzburg zum Probetraining erwartet. Weiters sind auch andere junge Spieler der Mannschaft Kandidaten für einen Probegalopp bei den Roten Bullen, die mit den malischen Talenten wohl einen umfassenden Test vorhaben.

David Vukovic (Borac Banja Luka)

Mit dem durchsetzungsstarken Linksaußen David Vukovic ist zudem ein frischgebackener, bosnischer U21-Teamspieler auf der Liste der Salzburger. Der 20-Jährige soll laut dem Balkanmedium „Arena Sport“ bereits ein konkretes Angebot des Meisters auf dem Tisch liegen haben, das seinem Klub Borac Banja Luka knapp 800.000 Euro einbringen soll. Der 187cm große Offensivspieler spielte sich erst in den letzten Monaten in die erste Elf der Bosnier, markierte in elf Pflichtspielen aber bereits fünf Tore.

Den einen oder anderen aus dieser Liste wird man vermutlich ab kommender Saison im Salzburg- bzw. Liefering-Trikot sehen. Die Gerüchte über weitere, noch nicht genannte Talente werden ebenfalls nicht abreißen. Red Bull Salzburg ist seit jeher bekannt dafür, die größten Talente – speziell aus Westafrika – breit zu testen, um dann gezielt auszusieben und die Besten vorerst nach Liefering zu holen. Dabei bleiben zwar auch einige junge Talente langfristig auf der Strecke, allerdings sichern sich die Salzburger damit zumeist auch einige Unterschiedsspieler.

Was wird Seonbuchner anders machen?

Angesichts dessen, dass im Raum steht, dass Salzburg an der nächsten Klub-WM teilnehmen könnte, was 50 Millionen Euro Startgeld in die Kassa der Bullen spülen würde, werden im Laufe des Frühlings oder Sommers aber wohl auch „gestandene“ Namen auf die Liste gesellen. Diese erste „Einkaufsliste“ des aktuellen Tabellenführers ist also nur der – vorerst unspektakuläre – Anfang. Spannend wird der Sommer aber allemal, auch weil es die erste Sommertransferzeit des neuen Salzburger Sportchefs Bernhard Seonbuchner sein wird und sich dadurch erstmals eine möglicherweise leicht veränderte Handschrift nach acht Jahren unter Christoph Freund abzeichnen könnte.