Statistiken zur Winterpause: Grüll der fleißigste Dribbler

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Nachdem wir uns bisher die Leistungen der Torhüter sowie die Expected-Goal– und Expected-Assist-Wertung ansahen, wollen wir uns in den kommenden Tagen weiteren interessanten Statistiken aus der österreichischen Bundesliga widmen. Heute sehen wir uns an welche Spieler mit dem Ball am Fuß besonders oft Eins-Gegen-Eins-Duelle suchten. Welche Spieler tätigten die meisten Dribblings in der österreichischen Bundesliga?

Die meisten Dribblings in absoluten Zahlen in der österreichischen Bundesliga

Vergangene Saison tätigte Sturm-Spieler Otar Kiteishvili die meisten Dribblings aller Spieler in der Bundesliga. Auf den weiteren Plätzen befanden sich die aus der österreichischen Bundesliga abgewanderten Legionäre Sidney Sam und Jodel Dossou. Heuer ist ein Spieler an der Spitze, der vergangenes Jahr nicht in der Wertung stand, da er mit der SV Ried noch in der 2. Liga kickte. Marco Grüll steht mit 74 Dribblings auf Platz 1. Auf den nachfolgenden Plätzen liegen Yeboah und die beiden Austrianer Pichler und Sarkaria. Otar Kiteishvili absolvierte aufgrund einer Verletzung nur 591 Einsatzminuten und befindet sich dennoch auf dem starken achten Platz. Einen Spieler des SK Rapid sucht man vergeblich in den Top 10. Max Ullmann liegt mit 44 Dribblings auf Platz 13 und der dribbelfreudige Yusuf Demir, der nur 376 Einsatzminuten bestritt, schaffte es gerade in die Top 20!

Die meisten Dribblings pro 90 Minuten in der österreichischen Bundesliga

Hier vorweg die Anmerkung, dass Rapid-Youngster Yusuf Demir vom Datenanbieter Wyscout in dieser Statistik leider nicht angeführt wird, weil er dem Rapid-II-Kader zugeschrieben wird. Seine Werte lassen sich allerdings leicht ausrechnen: Demir würde mit einem Schnitt von 8.85 Dribblings pro 90 Minuten hinter Salzburg-Talent Adeyemi auf Platz 2 in dieser Liste stehen. Ried-Offensivspieler Grüll absolvierte zahlreiche Einsatzminuten und liegt in dieser Wertung „nur“ noch auf Platz 8. Bis auf Demir versuchte kaum ein weiterer Rapid-Spieler sehr oft mit Dribblings zum Erfolg zu kommen – Arase liegt mit 4.62 Dribblings auf Platz 21 dieser Wertung (Demir miteingerechnet).

Neymar im internationalen Vergleich eine Klasse für sich

Zum Abschluss wollen wir einen Blick auf die Spieler der Top-5-Ligen werfen. PSG-Star Neymar führt mit unglaublichen 16.35 Dribblings pro 90 Minuten das Feld klar vor dem blitzschnellen Adama Traoré und Ben Arfa an. Mbappé liegt auf Platz 4, Messi auf Platz 8. Cristiano Ronaldo liegt mit 7.81 Dribblings pro 90 Minuten gerade noch in den Top 30.

