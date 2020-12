Statistiken zur Winterpause: Ercan Kara führt Expected-Goal-Wertung an

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Gestern sahen wir uns die absoluten Ausnahme-Statistiken von Austria-Tormann Patrick Pentz an, heute wollen wir uns den Führenden der Expected-Goal-Wertung widmen. Bereits zur Länderspielpause lag Rapid-Stürmer Ercan Kara bei den absoluten Expected-Goal-Zahlen in Führung und er konnte seitdem seinen Vorsprung sogar ein wenig ausbauen.

Wir verfassten bereits bei unserem letzten Artikel zur Expected-Goal-Wertung in der österreichischen Bundesliga einige wichtige Anmerkungen. Wer wissen möchte warum Abstraktion wichtig ist, wie Spieler wie Cristiano Ronaldo bei den xG-Werten abschneiden und was das genau mit Ercan Karas Statistiken zu tun hat, dem legen wir die ersten Absätze von unserem damaligen Artikel ans Herz.

Die Expected-Goal-Werte nach dem 12. Spieltag:

Ercan Kara liegt auch zur Winterpause an erster Stelle der Expected-Goal-Wertung. Der Rapid-Stürmer kommt zu zahlreichen Chancen und hätte sogar noch mehr als seine bisherigen sechs Meisterschaftstore erzielen können. Wie in unserem alten Artikel erklärt ist es für einen Stürmer langfristig immer wichtig einen hohen xG-Wert zu haben, auch wenn die tatsächlichen Treffer geringer ausfallen, da sich die Werte über einen langen Zeitraum angleichen werden. Mit Koita und Daka lauern zwei Stürmer hinter dem Rapid-Angreifer, die doch deutlich weniger Spielzeit absolvierten und auch die einzigen Spieler sind, die bei den Expected Goals pro 90 Minuten bessere Werte aufweisen. Ansonsten gibt es bei den weiteren Plätzen in den Top 10 keine ganz großen Überraschungen. Vergangene Saison lagen in dieser Wertung Haaland (0.92), Daka (0.79), Weissman (0.68), Hee-Chan Hwang (0.61) und Niangbo (0.55) auf den ersten fünf Plätzen.

Expected Goals pro 90 Minuten

Ein Spieler mit dem man vielleicht nicht in den Top 5 gerechnet hat liegt in dieser Wertung auf Platz 4. Koya Kitagawa absolvierte nur 308 Spielminuten in dieser Saison und bei näherer Betrachtung ist es dann wieder weniger verwunderlich, dass der japanische Legionär bei den xG-Werten pro 90 Minuten so weit vorne rangiert. Immerhin fand der quirlige Stürmer bei seinen Einsätzen zahlreiche Möglichkeiten vor und erzielte auch drei Treffer. Etwas überraschend ist vielleicht noch, dass SV-Ried-Torjäger Marco Grüll in dieser Wertung aus den Top 20 rutschte und nur auf Platz 22 rangiert. Mit dem 18-jährigen Marcel Tanzmayr liegt ein junges Talent in den Top 10 – der Spieler des SKN St. Pölten absolvierte allerdings erst 162 Minuten, weshalb die Werte noch kaum Aussagekraft haben.

