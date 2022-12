Nachwuchslegionäre: Ivanovic-Gala und Wydra-Comeback

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat! Urlaubsbedingt werden diesmal sogar zwei Monate, Oktober und November, zusammengefasst.

Oktober und November 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Michael Glück (TSV 1860 München)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Michael Glück spielte in den letzten beiden Monaten nur für die zweite Mannschaft von 1860 München. Bei der Kampfmannschaft saß er im Oktober nur einmal auf der Bank und im November fiel er mehrere Wochen wegen eines Nasenbeinbruchs aus.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02) – 10 Spiele

Nachdem er zu Saisonbeginn noch verletzungsbedingt ausfiel, wurde der Oberösterreicher Gabriel Haider im Herbst wieder zum Stammspieler in der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Von neun Spielen im Oktober und November spielte er in acht, davon sechsmal durch, einmal eine Halbzeit und einmal eine halbe Stunde lang. Haider kam dabei immer als Innenverteidiger zum Einsatz.

II ) Philipp Wydra (1.FC Köln

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Bis Mitte Oktober fehlte Philipp Wydra der zweiten Mannschaft des 1.FC Köln wegen eines Meniskusrisses. Mitte Oktober meldete er sich mit vier Kurzeinsätzen zu insgesamt knapp 90 Minuten zurück. In seinem letzten Spiel im Herbst, einem 2:2 bei Fortuna Köln, erzielte er fünf Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes Saisontor, flog aber in der Schlussphase wegen einer Tätlichkeit vom Platz, wonach er in den restlichen Spielen des Herbsts gesperrt war.

Im folgenden Video ist das Tor ab 2:40 zu sehen, die rote Karte ab 4:06.

II ) Franjo Ivanovic (FC Augsburg

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 23 Spiele – 8 Tore – 1 Assist

Franjo Ivanovic machte im Oktober und November alle zehn Spiele für die zweite Mannschaft des FC Augsburg mit, wobei er siebenmal in der Startelf stand und dreimal eingewechselt wurde. Sowohl beim 2:1-Sieg beim 1.FC Nürnberg II, als auch beim 2:0 über Türkgücü München erzielte er je einen Treffer und beim 4:0-Sieg über Pipinsried traf er dreifach. Weiters gelang ihm beim 4:2-Sieg über Schweinfurt ein Assist.

Den Dreierpack gegen Pipinsried könnt ihr im folgenden Video ansehen:

II ) Adem Podrimaj (Hannover 96

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der Hartberger Adem Podrimaj kam im Oktober und November in sechs von acht Spielen für Hannover 96 II zum Einsatz, wobei er fünfmal eingewechselt wurde. Beim 5:1-Sieg beim FC St.Pauli gelang ihm ein Assist und eine Partie verpasste Podrimaj wegen seiner fünften gelben Karte und einer damit verbundenen Sperre.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Sechsmal saß Kilian Scharner im Laufe des Herbsts auf der Bank des VfB Stuttgart II. Gegen den FCA Walldorf durfte der 19-Jährige aus Scheibbs sein Debüt in der deutschen Regionalliga geben. Das Spiel wurde mit 0:1 verloren.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Der gebürtige Wiener Marvin Schuster spielt sich langsam in die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hinein. Ende Oktober gab er ein vierminütiges Saisondebüt für die Schwaben und in den letzten vier Spielen der Herbstsaison, aus denen die Stuttgarter sieben Punkte mitnahmen, stand Schuster immer als Innenverteidiger in der Startelf.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Daniel Stjepanovic spielte im Herbst in drei Partien von Beginn an für Wacker Burghausen und lief dabei als Linksverteidiger auf. In einem der drei Spiele spielte er durch, die Partien wurden aber allesamt verloren.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Aboubacar Cissé fehlte Wacker Burghausen den gesamten September und Oktober aufgrund von Sprunggelenksproblemen und stieß erst im November wieder zum Team. In den letzten drei Spielen des Herbsts spielte Cissé zweimal von Beginn an und wurde einmal eingewechselt.

Armin Majanovic (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär Armin Majanovic stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

David Kamuf (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär David Kamuf stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

Marcel Köstenbauer (Viktoria Berlin)

TW – 20 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele

Marcel Köstenbauer ist weiterhin unumstrittener Stammkeeper bei Viktoria Berlin und spielte im Oktober und November alle Spiele über die volle Distanz. Insgesamt waren das acht Spiele – insgesamt hält er aktuell bei 14 Saisoneinsätzen.

Julian Klar (Berliner AK)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Julian Klar machte im Oktober und November alle Spiele für den Berliner AK mit. Siebenmal spielte er von Beginn an, einmal wurde er eingewechselt, zudem sammelte er drei gelbe Karten, womit er nun insgesamt bei vier steht.

Bekem Bicki (SSV Ulm)

ST – 18 Jahre (Jg. 04)

Bekem Bicki wechselte am letzten Tag der Transferzeit von der SPAL U19 nach Deutschland zum SSV Ulm, wo er bisher noch in keinem Matchkader stand und vorerst nur in der U19-Mannschaft eingeplant ist.

Abdullah Dzafo ( FC Naters Oberwallis )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele – 1 Tor

Abdullah Dzafo kam für den Schweizer Viertligisten Naters Oberwallis im Oktober zu drei Einsätzen über die vollen 90 Minuten, wurde im November ein weiteres Mal eingewechselt und stand dann in den letzten drei Spielen des Herbsts nicht mehr im Kader seines Teams.

Marcel Krnjic (Eschen-Mauren)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele – 3 Tore

Für den Liechtensteiner Klub Eschen-Mauren spielte der 194cm große Innenverteidiger Marcel Krnjic im Oktober und November sechs Ligaspiele, in denen er sich auch einmal in die Schützenliste eintragen konnte. Zudem gewann das Team im Viertelfinale des Schweizer Cups gegen den FC Triesenberg und bereits im Halbfinale wird Eschen-Mauren auf den ewigen Favoriten FC Vaduz treffen. Das zweite Halbfinale des Cups bestreitet übrigens der FC Balzers gegen seine eigene Amateurmannschaft…

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 11 Spiele

Talip Karaaslan kam für Eschen-Mauren in Oktober und November auf acht Einsätze in Meisterschaft und Cup, wobei er viermal eingewechselt wurde.

U21 ) Vincent Spari (FC St.Gallen

OM – 18 Jahre (Jg. 04) – 15 Spiele – 1 Tor

Vincent Spari kam im Oktober und November in allen zehn Spielen zum Einsatz und wurde dabei nur einmal eingewechselt. Über die vollen 90 Minuten spielte er dreimal. Beim 3:3 beim FC Bavois gelang ihm zudem sein erster Saisontreffer.