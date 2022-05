Top-Junglegionäre 2021/22 (2): Schwere Saison für die Torhüter

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz...

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz zu ziehen.

Wir liefern euch in sechs Teilen eine Top- und Flopliste über Österreichs U21-Youngster (Stichtag 1.1.1999). Dabei beleuchten wir zuerst die Junglegionäre in ersten und zweiten Ligen, dann die Dritt- und Viertliga-Legionäre und schließlich die Talente, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen.

Heute sehen wir uns die Legionäre in den ersten und zweiten Ligen an, die in der abgelaufenen Saison keine großen Sprünge machten oder sogar floppten.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Der junge Innenverteidiger kehrte von seiner Leihe mit Sturm Graz nach Mainz zurück, brachte es aber in der sehr soliden Kampfmannschaft der Mainzer nur auf sechs Einsätze. Nemeth dürfte diesen Sommer erneut nach Graz wechseln.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 23 Jahre (Jg. 99) – 14 Spiele

In der überraschend starken Mannschaft des SV Darmstadt 98 war Nemanja Celic weitgehend Reservist und kam hauptsächlich zu Kurzeinsätzen. 14 Ligaspiele waren’s am Ende, allerdings nur 338 Spielminuten. Ob der 23-Jährige auch nächste Saison noch eine Rolle in Darmstadt spielen wird, ist vorerst noch unklar.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Der einstige Rapid-Youngster wechselte vor der Saison aus Hütteldorf in die Eredivisie zu Heracles Almelo, stand für seinen neuen Klub aber nur 45 Minuten auf dem Rasen. Ibrahimoglu hatte Verletzungspech, konnte nie Fuß fassen oder in einen Spielrhythmus kommen. Allerdings könnte 2021/22 für ihn eine Eingewöhnungssaison gewesen sein – sein Vertrag in Almelo läuft noch zwei Jahre lang und Heracles hält zudem eine einjährige Option auf den Box-to-Box-Midfielder.

Dino Musija (AO Kavala)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele – 1 Tor

Bei seiner dritten Auslandsstation konnte sich der Klagenfurter Dino Musija nicht durchsetzen. Für den griechischen Zweitligisten AO Kavala stand er in einer Halbsaison nur 340 Minuten auf dem Platz und konnte kaum einen Unterschied ausmachen. Der Klub muss zudem in die dritte Liga absteigen.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Für junge Torhüter ist es naturgemäß immer schwierig. Der gebürtige Linzer Adnan Kanuric blieb aber beim FK Sarajevo dennoch hinter den Erwartungen. Der hochveranlagte Keeper, der bereits bei Fortuna Köln, in Stoke und der Slowakei spielte, kam in der abgelaufenen Saison nur zu drei Einsätzen. Sarajevo wurde enttäuschender Vierter und verlor das Cupfinale gegen Velez Mostar nach Elfmeterschießen.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Noch überraschender war, dass sich der einstige U17-Teamkeeper Daniel Antosch auf Zypern nicht durchsetzen konnte. Für den Pafos FC bestritt der ehemalige Liefering-Kapitän nur drei Pflichtspiele, kam nie am Ukrainer Artur Rudko vorbei. Ob der 22-Jährige sein Engagement auf Zypern verlängern wird, steht damit in den Sternen.