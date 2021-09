CL-Vorschau: Duell der Titelfavoriten in Paris

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute wieder eine Vorschau auf zwei spannende Partien für euch. Diesmal blicken wir unter anderem nach Paris,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute wieder eine Vorschau auf zwei spannende Partien für euch. Diesmal blicken wir unter anderem nach Paris, wo das Top-Spiel des heutigen Tages stattfinden wird.

Paris Saint-Germain – Manchester City

Dienstag, 28. September 2021, 21:00 Uhr

Während Paris Saint-Germain in der Meisterschaft nach acht Runden noch keinen einzigen Punkt abgab, reichte es in der Champions League auswärts gegen Brügge am ersten Spieltag nur zu einem 1:1-Unentschieden. Kein idealer Auftakt für Neymar, Messi und Co., da mit Manchester City und RB Leipzig zwei weitere gefährliche Konkurrenten in der Gruppe stehen. Manchester City überzeugte in der Liga ebenfalls und besiegte Thomas Tuchels FC Chelsea mit 1:0. Für viele Fußballfans war diese Partie vermutlich nicht der erhoffte Leckerbissen in spielerischer Hinsicht, doch Taktikliebhaber kamen voll auf ihre Kosten. Manchester City zeigte ein atemberaubendes Pressing und setzte den Gegner schwer unter Druck. Insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit war vorbildlich – jeder Spieler wusste genau wann und wie er die Gegenspieler anlaufen musste. Eine ganz starke taktische Leistung von Guardiolas Truppe, die mit einem 6:3-Sieg gegen Leipzig spektakulär in die Champions League startete.

Sergio Ramos wird bei den Hausherren verletzungsbedingt fehlen und Angel Di Maria ist für diese Partie gesperrt. Leo Messi und Marco Verratti konnten zuletzt wieder mittrainieren und es ist gut möglich, dass beide gleich in der Startaufstellung stehen werden. Die vorderste Reihe im 4-3-3-System könnte demnach Neymar, Mbappé und Messi lauten. Der in Brüssel gesperrte Idrissa Gueye ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Auf der Gegenseite ist Gündogan verletzt und Zinchenko zumiundest fraglich. Benjamin Mendy hat zurzeut ganz andere Probleme, denn nach mehreren Vergewaltigungs-Vorwürfen warfen ihn die Citizens aus ihrem Kader. Der französische Nationalspieler wird sich im Jänner vor Gericht verantworten müssen. Stones meldete sich wieder fit zurück und könnte heute Laporte in der Innenverteidigung ersetzen. Auf alle Fälle dürfen wir uns auf eine Partie freuen, in der zwei der ganz großen Titelfavoriten aufeinandertreffen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City findet ihr bei wettfreunde.net

AC Milan – Atletico Madrid

Dienstag, 28. September 2021, 21:00 Uhr

Der AC Milan präsentierte sich in der bisherigen Saison in der Serie A bislang von seiner besten Seite und gab nach sechs Spieltagen nur ein Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Juventus mit. Heute will man auch in der Champions League die ersten Punkte einfahren, nachdem es am ersten Spieltag eine 2:3-Niederlage auswärts gegen Liverpool setzte. In den bisherigen drei Saisonpflichtspielen vor heimischem Publikum zeigte sich Stefano Piolis Mannschaft besonders spielfreudig, wobei es aus personeller Hinsicht durchaus besser aussehen könnte. Bitter ist insbesondere der Ausfall von Superstar Zlatan Ibrahimovic, der aufgrund von Problemen mit der Achillesferse nicht auflaufen kann. Bakayoko und Flwettforenzi fallen ebenfalls verletzungsbedingt aus, während bei Kjaer Hoffnung besteht, dass er neben Tomori in der Innenverteidigung startet. Statt Zlatan wird Giroud als Mittelstürmer beginnen und es gegen die traditionell defensivstarken Spanier sicherlich nicht einfach haben.

Atletico Madrid fuhr am Wochenende überraschend die erste Saisonniederlage ein, als man auswärts gegen Alaves mit 0:1 verlor. Bisher fielen alle Pflichtspiele in dieser Saison äußerst knapp aus. Die vier Siege gelangen allesamt mit jeweils einem Tor Unterschied und dazu gab es ein 2:2-Unentschieden gegen Alaves und torlose Punkteteilungen gegen Bilbao und dem FC Porto. Stefan Savic ist gegen den AC Milan gesperrt, während mit Thomas Lemar nur ein Verletzter zu beklagen ist. Man darf mit einem 3-5-2-System spekulieren, in dem vorne Joao Felix und Luis Suarez wirbeln werden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem AC Milan und Atletico Madrid findet ihr bei wettbasis.com