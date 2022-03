Expected-Goal-Werte zum 23. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Admira Wacker – SV Ried 2:0 (xG=3.32:0.1)

In der Südstadt spielte nur eine Mannschaft, denn die Rieder waren vom Start- bis zum Schlusspfiff quasi nicht vorhanden und ließen sämtliche Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Zweikampfstärke vermissen, sodass sich die Hausherren hochverdient mit 2:0 durchsetzten. Dass die Südstädter noch höher gewinnen hätten können, zeigen die Expected-Goal-Werte, die mit 3.32:0.1 extrem deutlich ausfallen. Dies war vielleicht die schwächste Saisonleistung der Rieder, die zuhause eine Klasse stärker auftreten. Trainer Robert Ibertsberger wird ein Wörtchen mit der Mannschaft zu reden haben.

SCR Altach – TSV Hartberg 0:0 (xG=0.65:1.21)

Altach und Hartberg trennten sich mit einem torlosen Unentschieden, mit dem vor allem die Gäste nicht zufrieden sein werden. Die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt agierte nämlich etwas mehr als eine Stunde lang in Überzahl, nachdem Thurnwald bei den Hausherren in der 29. Minute die rote Karte sah. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 0.65:1.21 zugunsten der Gäste aus. Die Altacher warten bald 500 Minuten auf einen Treffer, sehen den Punkt aber als Zeichen, dass die Mannschaft nach zehn Niederlagen in Folge auf dem richtigen Weg ist.

LASK – WSG Tirol 6:0 (xG=3.61:0.55)

Der LASK konnte sich endlich auch in der Liga für seine starken Leistungen belohnen und startete mit einem Kantersieg ins untere Playoff. Die Oberösterreicher, die für uns auch in den nächsten Spielen gegen jede Mannschaft die ganz großen Favoriten sind, scheiterten diesmal nicht an ihrer Chancenauswertung, sondern übertrafen den Expected-Goal-Wert von 3.61:0.55. Der LASK agierte sehr bissig, gewann viele Zweikämpfe und zeiget nach dem Ausscheiden gegen Slavia Prag eine starke Reaktion.

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien 1:3 (xG=1.48:3.25)

Zum 3:1-Auswärtssieg des SK Rapid gegen Austria Klagenfurt verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Die Hütteldorfer gewannen jedenfalls auch laut dem Expected-Goal-Modell von 1.48:3.25 aus Sicht der Hausherren verdient, wobei ein recht großer Teil der Werte der Schlussphase zuzurechnen war. Alleine Arase hatte in den letzten Minuten zwei Chancen, die einen Wert von 0.91 ausmachen. Besonders positiv stach bei den Hütteldorfern neben Marco Grüll und dem jungen Bernhard Zimmermann Dejan Petrovic hervor, der seine beste Saisonleistung abrief.

FK Austria Wien – Wolfsberger AC 2:1 (xG=2.02:1.12)

Auch zum Spiel der Wiener Austria findet ihr auf abseits.at bereits eine umfangreiche Analyse. Die Wiener Austria gewann nun das fünfte Spiel in Folge und liegt in der Tabelle vor dem Wiener Derby sogar auf Platz 2. Im Gegensatz zum letzten Duell mit dem WAC weist man diesmal mit 2.02:1.12 auch die besseren xG-Werte auf.

RB Salzburg – SK Sturm Graz 1:0 (xG=3.35:0.96)

Red Bull Salzburg gewann nach der 1:7-Pleite gegen den FC Bayern München das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 1:0 und ging laut den Expected Goals von 3.35:0.96 auch als verdienter Sieger vom Platz. Was allerdings in dieser Statistik nicht aufscheint ist, dass die Gäste aus Graz bei zwei knappen Elfmeterentscheidungen fiel Pech hatte und zwei Strafstöße nach einer Intervention vom VAR zurückgenommen wurden, obwohl beide Situationen recht strittig waren. Insgesamt ein mutiger Auftritt der Grazer, die hoch attackierten und letztendlich wieder aufgrund eines Treffers nach einer Standardsituation Punkte abgeben mussten.

