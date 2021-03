Walter Knaller wird Akademie-Leiter bei der Admira

Nach seinem Engagement als Cheftrainer der Profimannschaft von Admira Wacker war Walter Knaller seit Juli 2015 als verantwortlicher Coach...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Nach seinem Engagement als Cheftrainer der Profimannschaft von Admira Wacker war Walter Knaller seit Juli 2015 als verantwortlicher Coach des grün-weißen U15-Akademieteams tätig. Nachdem sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft, kam der SK Rapid der Bitte von Walter Knaller nach, diesen nicht mehr zu verlängern. So wird der 63-jährige nach sechs Jahren in Hütteldorf zu seinem „Heimatverein“ zurückkehren und ab dem 16. Mai 2021 als Leiter der Akademie beim FC Flyeralarm Admira, wo er insgesamt schon 24 Jahre in diversen Funktionen im sportlichen Bereich gearbeitet hat, fungieren. Ausschlaggebend dafür war der nachvollziehbare Wunsch des allseits anerkannten Fachmanns, nicht mehr täglich als Trainer am Platz zu stehen, aber dennoch eine leitende Position innezuhaben. Diese Möglichkeit gibt es für Walter Knaller in der Südstadt.

Seine Expertise und Arbeit in den letzten rund sechs Jahren waren ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit beim SK Rapid. Die U15 konnte unter der Leitung von Walter Knaller unter anderem zwei Mal das begehrte U15 VARTA-Turnier in Hütteldorf gewinnen. Doch die größten Erfolge waren für den Trainer, der in Besitz der UEFA Pro-Lizenz ist, nicht etwa Turniersiege, sondern die Entwicklung seiner Spieler. „Ich sehe mich selbst als einen Ausbilder im Nachwuchsbereich. Es macht mich wahnsinnig stolz, wenn Spieler, die ich trainiert habe, den Schritt in den Profifußball oder sogar ins Nationalteam schaffen. Das sind die schönsten Erfolge für mich“, gibt Knaller Einblick in seine Philosophie, die sich wunderbar mit dem SK Rapid und seinem Ausbildungsgedanken vereint.

Zu seinem Wechsel zurück in die Südstadt äußert sich Knaller wie folgt: „Auf mich wartet eine neue Aufgabe, mehr oder weniger direkt vor meiner Haustür, bei ‚meinem‘ Verein. Dennoch begleitet mich Wehmut, da die letzten sechs Jahre bei Rapid wunderbar waren. Ich konnte von so einem großen Verein unheimlich viel mitnehmen und werde der Rapid-Familie immer dankbar sein.“

Der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes dankt Walter Knaller für seine Zeit in Hütteldorf: „Walter Knaller war aufgrund seiner Erfahrung, Ausstrahlung und Einstellung ein absoluter Gewinn für unsere Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren. Er ist menschlich eine wahre Größe, es hat uns stolz gemacht, dass er den Weg als Bundesligatrainer zu unserer U15 gemacht hat. Wir möchten seiner Karriereplanung keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Die U15 wird im Mai noch ein Spiel in der ÖFB Jugendliga ohne ihren Cheftrainer bestreiten. Für diese Partie, sowie für alle weiteren Agenden bis Saisonende wird Knallers Assistenztrainer Florian Forster übernehmen.