Fans nach 0:4 gegen Dänemark: „Diese Niederlage lässt sich nicht einfach wegwischen“

Die österreichische Nationalmannschaft ging gestern in der WM-Qualifikation mit 0:4 gegen Dänemark unter. Das Ergebnis und die spielerische Leistung der Mannschaft sorgte für einen großen Dämpfer, denn der Kampf um den Gruppensieg ist bereits nach drei Runden eher aussichtslos. Dazu kommt, dass nach den jüngsten Leistungen auch die Entwicklung der ÖFB-Auswahl rückläufig wirkt, was insbesondere angesichts der bevorstehenden Europameisterschaft suboptimal ist. Was sagen die Fans zur gestrigen Niederlage? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

halbe südfront: „Foda spielt Ergebnisfußball. Das kann ich akzeptieren, es geht letztlich um die Ergebnisse. Aber wer unattraktiven Ergebnisfußball spielen lässt, von dem werden auch Ergebnisse erwartet, das muss sich Foda dann auch gefallen lassen. Ein X wäre ok gewesen, eine knappe Niederlage gerade noch akzeptabel, gegen ein so starkes Team. Aber das 0:4 mit nur einer Torchance und ohne Schuss aufs Tor ist viel zu wenig. Eine historische Heimniederlage, die höchste aller Zeiten in einem Bewerbsspiel, das kann man nicht einfach wegwischen.“



derbakiauswien: „Mir ist zum Kotzen! Ich kann es nicht glauben, dass wir seit Jahren zusehen müssen, wie ein geradezu traumhafter Kader NICHT UND NICHT auf Spur gebracht wird! Das ist ja wie in einem Shakespeare-Drama: Da hast du ein Rudel hoch veranlagter Spieler die noch dazu zu einem großen Teil dieselbe Spielphilosophie (RBS) in Herz und Knochen tragen und dann sitzt ein Tiefschläfer am Steuer, der den Karren aber sowas von an die Wand fährt.“

maxglan: „Das bekommst du also, wenn du von Ruttensteiner/Koller zu Schöttel/Foda wechselst.“

LittleDreamer: „Dass wir gegen Dänemark verlieren finde ich an sich ja nicht schlimm. War denke ich den meisten Leuten schon vor dem Spiel klar, dass Dänemark eine stärkere Mannschaft ist. Was mich mehr stört ist halt trotzdem, dass hier gefühlt nichts Hand und Fuß hat. Die Abstimmung passt weder vorne noch hinten, gefühlt ist da jeder Part in der Mannschaft auf sich allein gestellt. Kann ja nicht sein, dass da jeder im Nationalteam schlechter spielt als im Verein. In 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor abzugeben spricht auch eine eindeutige Sprache, normal müsste da ja zumindest irgendwer vor lauter Frust von der zweiten Reihe aus draufballern. Eh schön, dass Foda für Defensive steht und einen guten Punkteschnitt hat. Der Punkteschnitt kommt halt zu großen Teilen auch daher, dass man da durchaus glückliche Auslosungen hatte und die Qualität im Kader schon groß ist. Da hatten einige Trainer in der Vergangenheit eine viel schlechtere Ausgangslage. Viel mehr als das Mindeste hat Foda da in meinen Augen nicht geholt. Von der guten Defensive hab ich da in der WM-Quali bis jetzt auch nicht viel gesehen.“

DerGott: „Die Mannschaft kann für die Niederlage nichts dafür, ich gebe keinem Einzelnem die Schuld. Für die Niederlage einzig und allein verantwortlich ist Foda, der mit seiner taktischen Ideologie nicht zur Mannschaft passt. ÖFB, bitte handelt schnell bevor es zu spät ist. Bei so einem Potenzial noch dazu.“

sulza: „Ich würde ja gerne einmal ein Spiel sehen, in dem man offensiven Powerfußball mit vernünftigem Gegenpressing spielt. Der Kader würde das schon hergeben, vor allem wenn alle Spieler fit sind.“

maddy: „Wir bringen in der wichtigsten Partie seit Jahren keinen Ball aufs Tor. All das, was die ganzen Foda-Kritiker seit jeher unken, hat sich heute bewahrheitet. Beim Koller hat am Schluss auch vieles nicht gepasst, aber da sind wir wenigstens mit wehenden Fahnen untergegangen. Ich weiß, gerade die Anfangszeit unter Koller wird angesichts der vorangegangen Dürre vielleicht ein wenig romantisch verklärt, aber das jetzige Team zu sehen, macht einfach keinen Spaß. Es fehlt trotz der Unzahl an Siegen gegen unterklassige bis durchschnittliche Teams jegliches Momentum. Wir sind vom gehobenen Mittelfeld weiter weg als vor fünf Jahren. Eine Entwicklung ist inexistent, ja eigentlich regressiv. Ich war nie im Chor der Foda-Basher, weil trotz der teilweise unansehnlichen Spiele der Punkteschnitt objektiv mehr als in Ordnung war. Offensichtlich zurecht wurde stets die Qualität der Gegner moniert. Aber den wahren Belastungstest gab es unter Foda bis auf Polen noch nie, und auch der wurde verloren. Jetzt wurde wieder ein Entscheidungsspiel verloren. Wir waren am Ende des Tages chancenlos. Die WM-Quali ist so gut wie dahin und die Perspektive für die Euro ist düster.“

IceChris: „Sinnbildlich übrigens, dass Ruttensteiner (nein, ich will ihn nicht als Trainer) die Dänen mit einer schwachen Mannschaft durch Taktikumstellungen zwischendurch in Bedrängnis bringen konnte während wir unter Foda lethargisch in den Abgrund wanken.“

Da Oide Bimbo: „Was unterscheidet uns von den Dänen? Die Spielerqualität? Da hoffen wir doch irgendwie Spitzenpersonal aus der deutschen Buli zu besitzen. Dass uns die Dänen heute biegen würden, hat man am besten vor Beginn bei ihnen gesehen: gute Laune, Späßchen, Zusammenhalt, positive Körpersprache. Bei uns hingegen schwäbische Ernsthaftigkeit. Ein Team hat Foda noch nicht gebildet. Für die Euro schwant mir Böses.“

valderama: „Man hat bei den Dänen deutlich gesehen, dass eine staubtrockene und sich selbst nicht überschätzende Defensive extrem hilfreich ist. Das war schon sehr, sehr gut, wie fehlerlos und hochkonzentriert die das über 90 Minuten gemacht haben.“

