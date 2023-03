Fans vor EM-Quali-Start: „Der Angriff bleibt das Sorgenkind“

Die österreichische Nationalmannschaft startet heute in die EM-Qualifikation mit dem Länderspiel gegen Aserbaidschan. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem Spiel...

Die österreichische Nationalmannschaft startet heute in die EM-Qualifikation mit dem Länderspiel gegen Aserbaidschan. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem Spiel erwarten. Wie ist die Stimmungslage bei den Anhängern? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

little beckham: „Start der Qualifikation für die EM 24 in Linz – ein neues Stadion, viele Verletzte und ein Pflichtsieg, wenn man nach Deutschland will. Natürlich muss ein Sieg her, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.“

Moatl_19: „Für viele meiner fußballbegeisterten Freunde bleibe ich ein Rätsel, aber diesmal freue ich mich ganz besonders auf die Rückkehr der Länderspiele und eine gleichzeitig klassische wie knackige Quali. Ich hoffe auf die EM-Quali ohne Play-offs und trotz allem Respekt wären alles andere als sechs Punkte in den zwei am Papier einfachsten Spielen ein gehöriger Dämpfer. Positiv stimmen mich aber Lerneffekte aus dem Vorjahr, ein starkes Kollektiv, das auch Ausfälle gut verkraftet sowie ein doch so wirkender Teamspirit – cool ist, dass zB Alaba versucht, für Estland fit zu werden, anstatt gleich in Madrid zu bleiben. Etwas entbehrlich waren die Präsidenten- und Stadionthemen, da sind die Probleme auf vielen Ebenen hausgemacht. Zum Sportlichen – da sehe ich Österreich klar in der Favoritenrolle – mit einer hoffentlich offensiven Ausrichtung und frühen Toren für das ÖFB-Team, so dass da der erste Dreier eingefahren ist. Leichte Sorgen machen mir dann doch die Außenverteidigung, allerdings sollte das in beiden Spielen dennoch zu stemmen sein. Ein wenig deprimiert mich die Situation von Lainer dann schon, auch der jüngere Werdegang von Pentz im Tor. Rangnick wird auf große Experimente verzichten, ein bisschen wird dann hoffentlich gegen Estland rotiert.“

Vöslauer: „Der Angriff bleibt für mich ein absolutes Sorgenkind. Auch wenn Karim zuletzt in toller Form war und Gregerl ein guter Kollektivspieler ist. Man vergleiche unserer Qualität (Ok – zugegeben, Arni fällt aus…) mit der von Schweden und Belgien im Angriff. Und wenn ich da gestern in die Livescores unserer „Rivalen in Kragenweite“ denke: Höjlund, noch blutjung, rasiert alles. Slowenien hat einen blutjungen Sesko, Portugal braucht man glaub ich sowieso nicht als unter „Kragenweite“ bezeichnen… Ich hoffe da kommt bei uns auch endlich was nach, muss ja nicht gleich ein Haaland sein.“

feulix: „Man muss wirklich hoffen, dass Adamu bald den Durchbruch schafft. Onisiwo ist 31 Jahre alt und hält nur bei einem mikrigen Tor in 20 Länderspielen (wenngleich es oft nur Kurzeinsätze waren) – das ist trotz seiner Leistungen in Mainz einfach zu wenig, eigentlich darfst den nicht aufstellen.“

miffy23: „Ich mach mir im Sturm irgendwie einfach keine Sorgen. Gregerl macht sich gut, Sasa wenn er fit ist wird noch was, Adamu könnte wirklich noch ein ganz Toller werden, er ist jetzt schon sehr gut es mangelt ihm nur an Kaltschnäuzigkeit/Effizienz aber sein Positionsspiel ist schon sehr wertvoll. Dazu sind Onisiwo und Arnie gut drauf wenn sie fit sind.“

Cäptn Balu: „Aus meiner Sicht musst du heute fast Gregoritsch bringen, weil er noch am ehesten auf engen Räumen Bälle halten und verteilen kann. Onisiwo oder Adamu sind mit dem Rücken zum Tor in solchen Spielen wohl wenig geeignet.“

winterfreak: „Auch wenn die Ausfälle die in den letzten Tagen deutliche gestiegene Vorfreude auf Freitag etwas schmälern, so muss auch mit dem vorhanden Spielermaterial gegen solche Gegner ohne Wenn und Aber gewonnen werden. Leicht wird es nicht, aber ich vertraue da voll und ganz auf Rangnick, er wird schon eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen.“

Anonymer Thomas: „Ich bin schon so heiß auf dieses Spiel. Obwohl es kein nennenswerter Gegner ist, aber jetzt gehts um die Wurst. Ich hoffe die Linzer geben richtig Gas morgen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem EM-Quali-Start der österreichischen Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan.