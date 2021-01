Salzburg verleiht Onguene nach Italien, Luka Jovic zurück in Frankfurt

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Richard Windbichler

IV, 29, AUT | Melbourne City FC – > Seongnam FC

Der Innenverteidiger Richard Windbichler ist getrost als Weltenbummler zu bezeichnen. Der einstige Austria- und Admira-Verteidiger spielte bereits zwei Jahre in Südkorea, dann kurzzeitig in Dänemark und zuletzt in Australien. Nun verlässt Windbichler Melbourne und wechselt erneut nach Südkorea. Der Wiener schließt sich dem Seongnam FC an, nachdem er für den Melbourne City FC in knapp 1 ½ Jahren nur zu neun Einsätzen kam. In Südkorea hat Windbichler bereits einen großen Namen und 2018 wurde er im Dress von Ulsan Hyundai ins K League Team des Jahres gewählt.

Fran Karacic

RV, 24, CRO/AUS | Lokomotiva Zagreb – > Brescia Calcio

Als der SK Rapid in der Champions-League-Qualifikation der laufenden Saison anfänglich auf Lokomotiva Zagreb traf, war der Rechtsverteidiger Fran Karacic, eine Leihgabe von Dinamo Zagreb, einer der Leistungsträger des Underdogs. Lokomotiva spielt heuer allerdings gegen den Abstieg und Dinamo beorderte den kroatisch-stämmigen Australier zurück, um ihn direkt in die italienische Serie B zu verkaufen. Brescia Calcio, aktuell Elfter in der 20er-Liga, sicherte sich bis Sommer 2023 die Dienste des gebürtigen Zagrebers.

Jerome Onguene

IV, 23, CMR | Red Bull Salzburg – > Genua CFC

Nach Majeed Ashimeru verleiht Red Bull Salzburg einen weiteren Spieler: Der sechsfache kamerunische Teamspieler Jerome Onguene, der zuletzt nicht zum Stamm der Salzburger zählte, wechselt leihweise nach Genua. Onguene war im Sommer 2018 um zwei Millionen Euro Ablöse von Stuttgart zu den Salzburgern gewechselt und hat in der Mozartstadt noch einen Vertrag bis Sommer 2022. In der laufenden Saison kam Onguene nur auf 15 Einsätze und einen Treffer, wobei er nur knapp 700 Minuten auf dem Platz stand. Im vergangenen Herbst war Onguene als möglicher Neuzugang beim FC Everton und Saint-Étienne im Gespräch. Nun entschied sich der Innenverteidiger für einen leihweisen Wechsel zum Genua CFC, aktuell Siebzehnter der Serie A.

Luka Jovic

ST, 23, SRB | Real Madrid – > Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt fixierte ein höchst cleveres Leihgeschäft mit Real Madrid: Erst im Sommer 2019 hatten die Frankfurter den jungen Serben um 63 Millionen Euro an die Königlichen verkauft. Aber Jovic knipste in Madrid plötzlich nicht mehr, erzielte in 32 Partien nur zwei Tore und zwei Assists. Bei Real wurde Jovic bereits als Flop abgestempelt, allerdings ließ man nun ausgerechnet ein halbjähriges Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt folgen, wo sich Jovic mit Abstand am wohlsten fühlte und in 75 Spielen 36-mal traf. Eine Kaufoption besitzen die Frankfurter zwar nicht und Jovic hat bei Real noch einen Vertrag bis Sommer 2025, allerdings federt die Eintracht damit den Abgang von Bas Dost nach Brügge hochkarätig ab und Real hat die Hoffnung, dass der 23-jährige Serbe nun wieder zu treffen beginnt und seine Selbstverständlichkeit wiederfindet. Zuletzt war Jovic auch als möglicher Neuzugang bei Hertha BSC und den Wolverhampton Wanderers im Gespräch.