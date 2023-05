Harald Suchard und Austria Wien gehen getrennte Wege

Nach einigen Gesprächen und Analysen zwischen Young Violets-Cheftrainer Harald Suchard und der sportlichen Führung des Vereins hat man sich gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit...

Nach einigen Gesprächen und Analysen zwischen Young Violets-Cheftrainer Harald Suchard und der sportlichen Führung des Vereins hat man sich gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Ende der aktuellen Saison zu beenden und den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir haben uns nach langen Gesprächen gemeinsam entschieden, dass der bis Sommer laufende Vertrag nicht verlängert wird. Harald Suchard hat in den letzten vier Jahren als Cheftrainer der Young Violets sehr gute Arbeit geleistet und immer alles für den Verein gegeben, dafür möchte ich mich im Namen der Austria sehr herzlich bedanken. In den letzten vier Jahren haben nicht weniger als 17 Spieler über die Young Violets den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Mit diesem Wert bewegen wir uns auch international im Spitzenfeld. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen.“

Harald Suchard: „Es geht im Mannschaftssport niemals um einzelne Personen. Der Verein hat oberste Priorität, danach habe ich in den vergangenen vier Jahren gearbeitet, gehandelt und entschieden. Die wichtigste Frage ist immer: Was ist das Beste für den Verein? Aufgrund dieser Frage sind wird dann gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen. Die volle Aufmerksamkeit und Energie gelten den verbleibenden drei Runden, um den Klassenerhalt zu schaffen. Mein Trainerteam und ich werden der Mannschaft den nötigen Halt und die Zuversicht geben, um dieses Ziel zu erreichen.“