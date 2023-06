LASK gewinnt ersten Probegalopp gegen Pregarten mit 7:0

Der LASK gibt sich gegen OÖ-Ligist SPG Pregarten keine Blöße und gewinnt das erste Testspiel unter Neo-Cheftrainer Thomas Sageder mit 7:0 (2:0). Ibrahim Mustapha...

Der LASK gibt sich gegen OÖ-Ligist SPG Pregarten keine Blöße und gewinnt das erste Testspiel unter Neo-Cheftrainer Thomas Sageder mit 7:0 (2:0). Ibrahim Mustapha und Neuzugang Ivan Ljubic sorgen für die Pausenführung, Peter Michorl, Doppelpacker Husein Balic sowie Moses Usor und Efthymios Koulouris treffen nach dem Seitenwechsel.

Bei bestem Fußballwetter in Pregarten war es Mittelfeld-Neuzugang Ivan Ljubic, der in der fünften Minute die erste LASK-Chance vorfand: Seine Direktabnahme nach Hereingabe von Florian Flecker ging knapp rechts am Tor vorbei. Wenig später setzte Kapitän Robert Zulj Mittelstürmer Ibrahim Mustapha mit einem eleganten Heber in Szene – der 22-Jährige setzte den Ball in Bedrängnis knapp neben das Tor. Nach einer Viertelstunde verarbeitete Branko Jovicic einen Eckball von Robert Zulj artistisch mit einem Seitfallzieher aus 20 Metern: Über das Tor.

Drei Minuten später dann die Führung: Filip Stojkovic bediente am rechten Flügel Florian Flecker, dessen strammen Schuss Pregarten-Schlussmann Stephan Pichler direkt vor die Füße von Ibrahim Mustapha abwehrte. Der Ghanaer schob mühelos ein (18.). Der LASK dominierte das Spiel auch nach der Führung nach Belieben, die nächste konkrete Gelegenheit bot sich aber erst in der 41. Minute: Filip Stojkovic köpfte einen Zulj-Eckball denkbar knapp über die Latte. Die Gastgeber konnten sich nur mit vereinzelten Entlastungsangriffen aus dem Klammergriff des LASK befreien. Einen davon schloss der Ex-Schwarz-Weiße Sebastian Schröger in der 45. Minute mit dem ersten Torschuss für Pregarten ab, sein Versuch aus 25 Metern war aber leichte Beute für die neue Nummer eins beim LASK, Tobias Lawal. Direkt im Gegenzug zeigte sich Neuzugang Ivan Ljubic treffsicherer: Mit dem Pausenpfiff setzte er den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar in die Maschen (45+1.).

Vier Treffer in Schlussviertelstunde

Cheftrainer Thomas Sageder ließ in Hälfte Zwei eine runderneuerte LASK-Elf auflaufen, so kamen auch Keeper Jörg Siebenhandl und Linksverteidiger Sanoussy Ba zu ihren LASK-Debüts. Nach zehn Minuten kam Sascha Horvath im Strafraum zum Abschluss, Pregartens Ersatzkeeper Florian Gruber zeigte eine starke Fußabwehr (55.). Zwei Minuten später zeichnete sich der Schlussmann erneut aus, diesmal lenkte er einen Schuss von Philipp Ziereis von der Strafraumgrenze über die Latte. In der 64. Minute nahm sich der auf der Zehner-Position aufgebotene Peter Michorl ein Herz und versenkte den Ball aus gut 30 Metern mit einem sehenswerten Strahl zum 3:0 im Tor. Zehn Minuten später gelang ihm beinahe der Doppelpack, dieses Mal hatte die Latte allerdings etwas dagegen.

In den Schlussminuten schraubte der LASK das Ergebnis noch deutlich nach oben: Zunächst traf Husein Balic nach schöner Einzelaktion im Sechzehner (77.), dann überdribbelte Moses Usor den Pregartner Schlussmann und netzte aus spitzem Winkel (78.) und Efthymios Koulouris drosch den Ball quasi vom Elfmeterpunkt kompromisslos zum 6:0 ins Tor (82.). Doch damit nicht genug: Husein Balic kam drei Minuten vor dem Schlusspfiff erneut alleine vor dem Tor an den Ball und fixierte ohne Mühe den 7:0-Endstand.

So spielte der LASK

1. Halbzeit: Lawal – Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner – Jovicic, Ljubic – Flecker, Zulj, Goiginger – Mustapha

2. Halbzeit: Siebenhandl – Radulovic, Ziereis, Twardzik, Ba – Horvath, Zirngast – Balic, Michorl, Usor – Koulouris

Tore: /; Mustapha (18.), Ljubic (45+1.), Michorl (64.), Balic (77., 87.), Usor (78.), Koulouris (82.)

Gelb: /

Union Kornspitz Arena Pregarten, 1355 Zuschauer

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Die heutige Partie war ein gelungener erster Test vor einer tollen Kulisse. Die Burschen haben es ganz gut gemacht. Nach vorne werden wir künftig noch zielgerichteter auftreten müssen, da ist noch nicht alles so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Aber das sind Dinge, für die man am zweiten Tag der Vorbereitung natürlich auch noch Verständnis mitbringt.“

( Pressemeldung LASK )