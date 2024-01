Red Bull Salzburg zerlegte norwegischen Meister

Zum Abschluss des Trainingscamps in Marbella gewinnt der FC Red Bull Salzburg ein Testmatch gegen den norwegischen Meister und UEFA Europa Conference-Teilnehmer FC Bodö-Glimt...

Zum Abschluss des Trainingscamps in Marbella gewinnt der FC Red Bull Salzburg ein Testmatch gegen den norwegischen Meister und UEFA Europa Conference-Teilnehmer FC Bodö-Glimt sehr souverän mit 6:0. Die Treffer der Roten Bullen erzielen Fernando, Petar Ratkov (2), Roko Simic, Andreas Ulmer und Adam Daghim.

FC Red Bull Salzburg – FC Bodö-Glimt 6:0 (1:0)

Tore: Fernando (7.), Ratkov (58., 59.), Simic (76.), Ulmer (83.), Daghim (86.)

Schlager (46. Horn); Dedic (46. Morgalla), Baidoo (37. Solet/77. Agyekum), Pavlovic (59. Hofer), Guindo (46. Ulmer); Bidstrup (70. Terzic), Gourna-Douath, Diambou (46. Okoh), Sucic (46. Ratkov); Gloukh (46. Simic), Fernando (46. Daghim)

ZUM SPIEL

Die Rahmenbedingungen vor diesem zweiten und letzten Test im Trainingscamp waren ungewöhnlich, denn der spanische Jänner zeigte sich in April-Form: Auf sonnige Phasen folgten heftige schauerartige Regenfälle, die zu Beginn der Partie zu etwas schwierigen, weil tiefen Bodenverhältnissen führten. Das besserte sich in weiterer Folge immer mehr. Zumindest in der 7. Minute war es schon noch seifig, was Fernando aber nicht am 1:0 für die Roten Bullen hinderte. Er verwertete einen tiefen Ballgewinn nach gutem Pressing aus kurzer Distanz zur Führung. Gute Möglichkeiten von Fernando bzw. Amar Dedic bildeten den Abschluss der ersten Halbzeit.

In der Pause dann der nächste heftige Guss, der das Passen und Schießen für vier bewährte und sieben frische Kräfte wieder deutlich schwieriger machte. Petar Ratkov war das egal. Erst staubte er aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (58.), ehe er nur eine Minute später per Weitschuss auf 3:0 erhöhte. Ein anderes erfreuliches Ereignis war das Comeback von Aleksa Terzic, der in der 70. für Mads Bidstrup ins Spiel kam. Die nächste Szene gehörte dann Roko Simic, der eine Vorlage von Youngster Adam Daghim zum 4:0 verwerten konnte (76.). Andreas Ulmer sorgte dann für das nächste Highlight. Der Kapitän klärte eine Aktion am eigenen Sechzehner um gleich darauf im gegnerischen Strafraum ins kurze Kreuzeck zu vollenden – 5:0. Mindestens ebenso spektakulär war dann der Treffer zum 6:0-Endstand, den Adam Daghim mit elegantem Übersteiger und wuchtigem Abschluss diesmal in die andere Kreuzecke des norwegischen UEFA Europa Conference League-Teilnehmers setzte.

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE

Nicht dabei waren heute Sekou Koita, Karim Konate, Dorgeles Nene (alle Afrika-Cup), Amankwah Forson (wurde nach seiner Erkrankung noch geschont), Dijon Kameri (Muskelprobleme), Maurits Kjaergaard (Schonung nach Schulter-OP) sowie Nicolas Capaldo (nach Knie-OP rekonvaleszent).

• Mit Lawrence Agyekum, Adam Daghim und Raphael Hofer kamen auch Youngsters des FC Liefering zum Einsatz.

• Morgen gibt es hier in Marbella am Vormittag noch ein letztes Training, ehe dann die Heimreise nach Salzburg erfolgt.

• Danach hat die Mannschaft zwei freie Tage, bevor am Dienstag wieder zwei Trainingseinheiten auf dem Plan stehen.

STIMMEN NACH DEM SPIEL

Gerhard Struber:

„Mit dem heutigen Erfolg bin ich sehr zufrieden. Generell waren die Tage im Trainingscamp richtig gut, wir haben in unserer Entwicklung gute Schritte nach vorne gemacht, und das hat man heute deutlich gesehen. Es war sehr viel von unserem typischen Stil dabei. Jeder einzelne Spieler hat von der ersten bis zur letzten Minute viel investiert, und wir haben verdient gewonnen.“

Bernhard Seonbuchner:

„Mit dem Zugang der Jungs zum heutigen Spiel kann man sehr zufrieden sein, wir haben schon viel von dem gezeigt, was wir sehen wollen. Insgesamt war das gesamte Trainingscamp wichtig für uns. Man verbringt viel Zeit miteinander und die Mannschaft wächst zusammen. Darüber hinaus haben wir am Spiel an sich intensiv gearbeitet. Dabei sind wichtige Schritte gemacht worden, und das 6:0 gegen den norwegischen Meister war ein schöner Abschluss.“

( Pressemeldung Red Bull Salzburg )