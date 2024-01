Sturm Graz leiht dänischen U21-Teamstürmer von Arsenal

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Mika Biereth bekannt. Der 20-jährige dänisch-englische Doppelstaatsbürger kommt per Leihe vom FC Arsenal nach Graz...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Mika Biereth bekannt. Der 20-jährige dänisch-englische Doppelstaatsbürger kommt per Leihe vom FC Arsenal nach Graz und unterschreibt für ein halbes Jahr beim SK Sturm.

Der aktuelle dänische U21-Teamspieler wurde beim FC Fulham ausgebildet – bevor er 2021 zum FC Arsenal wechselte, von wo er auch zum RKC Waalwijk in die niederländische Eredivisie verliehen wurde. Bis zuletzt war der 1,87m große Stürmer an Motherwell in die höchste schottische Liga verliehen, wo ihm in 14 Ligaspielen sechs Tore und fünf Assists gelangen. Diese Leihe wurde nun beendet und Biereth wechselt zum SK Sturm, wo er schon am morgigen Samstag ins Trainingslager in Belek einsteigen wird. In Schwarz-Weiß wird Biereth die Nummer 18 tragen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt:

„Mika Biereth ist ein junger Spieler, der perfekt das von uns klar definierte Stürmerprofil mit Wucht und Tiefgang erfüllt, nach dem wir noch gesucht haben. Wir kennen Mika durch unsere umfangreiche Scoutingarbeit schon lange – bereits während seiner Zeit in den Niederlanden wurde er Teil unseres Schattenkaders – und sind mit ihm, seinem Management sowie dem FC Arsenal seitdem in sehr gutem Austausch. Dadurch konnten wir nach Seedy Jattas Verletzung schnell einen ausgezeichneten Ersatz finden, worüber ich sehr froh bin. Wir sind von Mikas Potenzial überzeugt und freuen uns darauf, ihn im Sturmtrikot zu sehen.“

Mika Biereth sagt:

„Die letzten Tage waren sehr aufregend, alles ist sehr schnell gegangen, aber so ist das eben im Fußball. Der SK Sturm ist ein großer Verein in Österreich, der hohe Ziele hat – genauso wie ich sehr ehrgeizig bin und sowohl in meiner persönlichen Entwicklung als auch mit der Mannschaft nach dem Höchsten strebe. Mit Arthur Okonkwo war ja erst kürzlich ein Leihspieler von Arsenal hier in Graz extrem erfolgreich – ich hoffe diesbezüglich in seine Fußstapfen treten zu können.“

