Adrian Grbic ist zurück in der Ligue 2, Leeds United leiht McKennie

Die Wintertransferzeit ist in den meisten Ländern seit gestern abgeschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Adrian Grbic

ST, 26, AUT | FC Lorient – > FC Valenciennes

Der neunfache ÖFB-Teamstürmer Adrian Grbic wird vom Ligue-1-Klub Lorient zum zweiten Mal verliehen. Nachdem er das Frühjahr 2022 bereits in den Niederlanden bei Vitessen Arnheim verbrachte, wird er nun bis zum Sommer beim französischen Zweitligisten Valenciennes spielen. Für Lorient hatte Grbic in der laufenden Saison nur zwei Ligaspiele und eine Cuppartie bestritten, wobei er im Cup sogar einen Treffer beisteuerte. Beim Tabellensechsten der Ligue 1 hat Grbic aber offensichtlich keine große Zukunft. Der Klub aus der Bretagne holte Grbic im Sommer 2020 um neun Millionen Euro von Clermont Foot, für das er zuvor in 29 Spielen 17 Tore erzielte. Bei Lorient traf Grbic in 55 Spielen aber nur noch sechsmal und stand zuletzt auf dem Abstellgleis. Der Vertrag des gebürtigen Wieners mit kroatischen Wurzeln läuft allerdings noch bis Sommer 2025. Sein neuer Leihklub Valenciennes ist derzeit nur Fünfzehnter in der Ligue 2.

Weston McKennie

ZM, 24, USA | Juventus Turin – > Leeds United

Ebenfalls leihweise wechselt der 41-fache US-Teamspieler Weston McKennie: Der 24-Jährige wechselt erstmalig in die englische Premier League und wird für den Rest der Saison bei Leeds United spielen. Der Verein hält zudem eine Kaufoption und kann McKennie nach Ablauf der Leihe um 33 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichten. Die Turiner zahlten im Sommer 2021 immerhin 20 Millionen an Schalke 04, um den zentralen Mittelfeldspieler bis 2025 zu binden. Zuletzt waren auch Arsenal, Tottenham, Liverpool und Chelsea am Amerikaner dran.

Thomas Delaney

ZM, 31, DEN | FC Sevilla – > TSG 1899 Hoffenheim

Um einen Weg aus der aktuellen Formkrise zu finden, leiht die TSG 1899 Hoffenheim den dänischen Mittelfeldroutinier Thomas Delaney aus Sevilla. Eine Kaufoption auf den 72-fachen dänischen Nationalspieler halten die Hoffenheimer allerdings nicht. Delaney wechselte im Sommer 2021 von Dortmund nach Sevilla, wo er in 1 ½ Jahren aber kaum Stammspieler war. Zumeist kam er von der Bank und unterm Strich stehen nun 47 Spiele, zwei Tore und ein Assist. Nach Dortmund und Werder Bremen ist Hoffenheim nun schon der dritte deutsche Arbeitgeber für den 31-Jährigen.

Zidan Sertdemir

ZM, 17, DEN | Bayer 04 Leverkusen – > FC Nordsjaelland

Wie wir schon in unserer Artikelserie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2005 beschrieben, gilt der türkisch-stämmige Däne Zidan Sertdemir als eines der größten Talente der Welt. In der laufenden Saison kam er in Leverkusen aber nur in der U19 und in der UEFA Youth League zum Einsatz. In der deutschen Bundesliga saß er nur sechsmal auf der Bank, nachdem er in der Vorsaison bereits zu drei Pflichtspieleinsätzen für die Werkself kam. Weil er kaum Aussicht auf baldige Einsätze hat, wechselt Sertdemir nun zurück nach Dänemark. Sein Ausbildungsklub Nordsjaelland, von dem aus er im Sommer 2021 nach Leverkusen wechselte, holte den Kreativspieler fürs zentrale Mittelfeld nun fix zurück. Der dänische U19-Teamspieler ist beim dänischen Tabellenführer als fester Bestandteil der Kampfmannschaft eingeplant und soll mit der nötigen Spielpraxis den nächsten Schritt machen.