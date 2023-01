Atlético Madrid holt Depay zum Schnäppchenpreis, Ex-Admiraner nach Zypern

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Murat Satin

OM, 26, AUT | vereinslos – > SK Vorwärts Steyr

Bis zum vergangenen Sommer hat der 26-jährige, gebürtige Innsbrucker Murat Satin 53 Bundesligaspiele für die SV Ried absolviert und dabei zwei Tore und drei Assists erzielt. Seit Juli war der offensive Mittelfeldspieler allerdings vereinslos. Nun unterschrieb Satin einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Vorwärts Steyr. Der oberösterreichische Traditionsverein ist derzeit nur Vierzehnter in der 2. Liga und steht damit auf einem Abstiegsplatz.

Memphis Depay

ST, 28, NED | FC Barcelona – > Atlético Madrid

Der 86-fache niederländische Teamstürmer Memphis Depay wechselt innerhalb von LaLiga von Barcelona zu Atlético Madrid. Die Hauptstädter mussten nach dem Abgang von Joao Felix zu Chelsea kurzfristig reagieren und verpflichteten Depay um nur drei Millionen Euro Ablöse bis Sommer 2025. Der Niederländer war im Sommer 2021 ablösefrei von Lyon nach Barcelona gewechselt, hatte dann für die Blaugrana aber nur 14 Tore in 42 Spielen erzielt. In der laufenden Saison stand Depay wegen anhaltender Oberschenkelprobleme nur in vier Spielen für Barcelona auf dem Platz.

Danny Ings

ST, 30, ENG | Aston Villa – > West Ham United

Der 30-jährige Mittelstürmer Danny Ings verlässt Aston Villa nach nur 1 ½ Jahren und schließt sich West Ham United an. Villa hatte im Sommer 2021 fast 30 Millionen Euro Ablöse an Southampton gezahlt. Nun kostet Ings 12 Millionen Euro und unterschreibt bei den Hammers bis Sommer 2025. Für Aston Villa erzielte Ings, der drei Länderspiele für die Three Lions erzielte und dabei einmal traf, 14 Tore und acht Assists in 52 Spielen. Die meisten Partien bestritt Ings in jüngeren Jahren für Burnley.

Marin Jakolis

LA, 26, CRO | Angers SCO – > AEK Larnaca

Der Ex-Admiraner Marin Jakolis wechselt leihweise von Frankreich nach Zypern. Der 26-Jährige schließt sich für den Rest der Saison dem Tabellenführer AEK Larnaca an. Jakolis war vor einem Jahr um eine halbe Million Euro Ablöse von Hajduk Split zum französischen Erstligisten Angers gewechselt. Der Klub liegt in der Ligue 1 aktuell abgeschlagen am Tabellenende. Der Kroate hatte für die Kampfmannschaft von Angers aber nur elf Spiele bestritten und war in der laufenden Saison hauptsächlich in der zweiten Mannschaft des Klubs zum Einsatz gekommen. Nach wie vor bestritt Jakolis die meisten Spiele seiner Karriere für die Admira, die er im Sommer 2019 in Richtung Split verließ.