Balotelli wechselt in die Schweiz, Man City holt BVB-Abwehrspieler Akanji

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Mario Balotelli

ST, 32, ITA | Adana Demirspor – > FC Sion

Der italienische Problemboy Mario Balotelli wechselt in die Schweiz. Der FC Sion bezahlt 2,6 Millionen Euro Ablöse an Adana Demirspor und stattet den 36-fachen Teamspieler mit einem Vertrag bis Sommer 2024 aus. Der kultige Angreifer spielte zuletzt nur ein Jahr in der Türkei und steuerte für Adana Demirspor in 35 Spielen 19 Tore und sieben Assists bei. Zuletzt wurde Balotelli sogar mit einem möglichen Wechsel zu den Boca Juniors in Verbindung gebracht. Sion startete schleppend in die neue Saison und hält nach sechs Spielen bei nur acht Punkten.

Maxime Awoudja

IV, 24, GER | VfB Stuttgart – > Excelsior Rotterdam

In der vergangenen Saison bestritt der Innenverteidiger Maxime Awoudja 23 Spiele für die WSG Tirol, schrieb dabei zwei Tore und zwei Assists an. Mit Saisonende kehrte er nach Stuttgart zurück, wo er allerdings weiterhin nur Chancen in der zweiten Mannschaft, also in der deutschen Regionalliga hatte. Nun wird der gebürtige Münchner von den Stuttgartern fix abgegeben: Awoudja unterschreibt für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison beim niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam, das zuletzt auch Bayern-Talent Adrian Fein verpflichtete.

Manuel Akanji

IV, 27, SUI | Borussia Dortmund – > Manchester City

Borussia Dortmund verkauft seinen Schweizer Innenverteidiger Manuel Akanji an Manchester City. Der 41-fache Nationalspieler verbrachte zuletzt 4 ½ Jahre beim BVB, der ihn einst um 22 Millionen Euro aus Basel holte. Die „Citizens“ bezahlen jetzt „nur“ 17,5 Millionen für den Abwehrspieler und statten ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. Für Dortmund bestritt Akanji 158 Spiele und erzielte dabei vier Tore und zwei Assists. Zuletzt wurde sein Abwanderungswunsch bekannt und seitdem wurde er auch mit Leicester City, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt und Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Kasper Dolberg

ST, 24, DEN | OGC Nizza – > FC Sevilla

Aufgrund des enorm starken Angriffs von Nizza, hatte Kasper Dolberg momentan nur die Rolle eines Jokers inne. Da er aber an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte, musste er nun einen Tapetenwechsel vornehmen und wechselt leihweise nach Sevilla. Der Rekordsieger der UEFA Europa League besitzt zudem eine Kaufoption auf den 24-jährigen Dänen, der vor drei Jahren um 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Nizza wechselte. Für Dänemark bestritt Dolberg bisher 35 Länderspiele – allerdings verlor er auch dort zuletzt zunehmend an Land. In Sevilla ist er der Ersatzmann für Munir El-Haddadi, der zum FC Getafe wechselte. Sevilla gab außerdem mit Luuk de Jong einen weiteren Stürmer an PSV ab und verlängerte die Leihe mit Man Uniteds Anthony Martial nicht.