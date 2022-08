Barcelona holt Koundé, Leipzig sichert sich Hoffenheim-Senkrechtstarter

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Jules Koundé

IV, 23, FRA | FC Sevilla – > FC Barcelona

Der FC Barcelona rüstet weiter ordentlich auf: Aus Sevilla kommt der elffache französische Nationalspieler Jules Koundé und unterschreibt bis Sommer 2027 bei der Blaugrana. Barcelona bezahlte 50 Millionen Euro Ablöse für den beninisch-stämmigen Franzosen und gab damit insgesamt bereits 150 Millionen Euro für neue Spieler aus. Koundé war vor drei Jahren um 35 Millionen Euro von Girondins Bordeaux nach Sevilla gewechselt, was den Bankrott von Bordeaux allerdings auch nicht verhindern konnte. Für Sevilla bestritt der nur 178cm große Innenverteidiger 133 Spiele und gewann die UEFA Europa League.

David Raum

LV, 24, GER | TSG 1899 Hoffenheim – > RB Leipzig

Die TSG 1899 Hoffenheim wickelte am vergangenen Wochenende ihren viertteuersten Spielerverkauf nach Demirbay, Firmino und Joelinton ab: David Raum verlässt die Hoffenheimer nach nur einem Jahr und wechselt um 26 Millionen Euro zu RB Leipzig, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. Raum wechselte erst vergangenen Sommer ablösefrei aus Fürth zur TSG und wurde prompt zum Shooting Star der Saison: In 35 Spielen erzielte er drei Tore und bereitete 13 vor. Zudem spielte er sich ins deutsche Nationalteam, für das er seit vergangenem Oktober neun Spiele bestritt. In Leipzig soll Raum Benjamin Henrichs ablösen, der als Rechtsverteidiger zuletzt als linker Flügelverteidiger eingesetzt wurde.

Orel Mangala

ZM, 24, BEL | VfB Stuttgart – > Nottingham Forest

Mit dem Kauf des Achters Orel Mangala um 13 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart, schraubt Nottingham Forest seine Ausgaben für neue Spieler nach dem Premier-League-Aufstieg auf 95 Millionen Euro hoch. Mittlerweile bezahlte der Aufsteiger für neun Spieler Ablöse – der teuerste war Taiwo Awoniyi von Union Berlin, der 20,5 Millionen kostete. Für den VfB Stuttgart hatte der kongolesisch-stämmige Belgier in 109 Spielen drei Tore und zehn Assists beigesteuert. Für die Schwaben ist er der zehntteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte.

Aaron Rams e y

ZM, 31, WAL | Juventus Turin – > OGC Nizza

Nach seinem Aus bei Juventus Turin wechselt der 74-fache walisische Teamspieler Aaron Ramsey, mit der WM vor Augen, nach Frankreich. Beim OGC Nizza unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag auf unbekannte Zeit und kostet Nizza keine Ablöse. Im vergangenen Halbjahr war Ramsey an die Glasgow Rangers verliehen, wo er aber nur eine untergeordnete Rolle spielte. Auch in seinen 2 ½ Jahren bei Juve konnte er sich nie einen Stammplatz erkämpfen. In der walisischen Nationalmannschaft ist er allerdings gesetzt.