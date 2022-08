BVB findet Ersatz für erkrankten Haller, Hoffenheim leiht Angeliño

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Ismael Tajouri

RA, 28, LBY/AUT | Los Angeles FC – > New England Revolution

Der Austro-Libyer Ismael Tajouri wird bei dem LAFC nicht mit Chiellini und Bale zusammenspielen. Stattdessen wechselt der 28-Jährige, der mittlerweile vier Länderspiele für die libysche Nationalmannschaft bestritt, zu New England Revolution und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum Jahresende. Der ehemalige Altach- und Austria-Offensivspieler wechselte im Jänner 2018 in die USA und erzielte in der MLS seitdem 30 Tore in knapp 100 Spielen. Bei New England Revolution, das aktuell von der US-amerikanischen Trainerlegende Bruce Arena betreut wird, wird Tajouri zusammen mit dem letztjährigen Bundesliga-Schützenkönig Giacomo Vrioni und dem Ex-Rapidler Arnor Ingvi Traustason zusammenspielen.

Angeliño

LV, 25, ESP | RB Leipzig – > TSG 1899 Hoffenheim

RB Leipzig verpflichtete zuletzt um 26 Millionen Euro den Linksverteidiger David Raum von der TSG Hoffenheim – als Resultat daraus wechselt Angeliño jetzt leihweise nach Hoffenheim. Der spanische Flügelverteidiger spielte die letzten 2 ½ Jahre in Leipzig und war weitgehend Stammspieler und Leistungsträger. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2025, Hoffenheim sicherte sich nun aber eine Kaufoption. Der Spanier war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Nottingham, Brighton, West Ham und sogar Barcelona im Gespräch. In der deutschen Bundesliga kam Angeliño bisher auf sieben Tore und 13 Assists in 68 Partien.

Anthony Modeste

ST, 34, FRA | 1.FC Köln – > Borussia Dortmund

Nachdem bei Neuzugang Sebastien Haller Hodenkrebs diagnostiziert wurde, musste sich Dortmund kurzfristig um einen Ersatz für den Ivorer umsehen. Diesen fand der BVB nun in Köln: Der 34-jährige Anthony Modeste kommt um fünf Millionen Euro von den Geißböcken und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Modeste hatte in der vergangenen Saison in Liga und Pokal 23 Saisontreffer für die Kölner erzielt, spielte dennoch nie im französischen Nationalteam. Insgesamt traf der 187cm große Vollblutstürmer in der deutschen Bundesliga 83-mal.

Goncalo Guedes

LA, 25, POR | Valencia CF – > Wolverhampton Wanderers

Einmal mehr verstärken sich die Wolverhampton Wanderers mit einem portugiesischen Nationalspieler. Der Linksaußen Goncalo Guedes kommt von Valencia und kostet die Wolves stolze 33 Millionen Euro Ablöse. Der 25-Jährige unterschreibt in Englands „Portugal-Filiale“ einen Fünfjahresvertrag. Guedes, der mittlerweile 31 Länderspiele für Portugal auf dem Buckel hat, spielte in der Vergangenheit bereits für Benfica und PSG, zuletzt aber bereits fünf Saisonen für Valencia, wo er in 178 Spielen 36 Tore und 30 Assists beisteuerte. Guedes entschied sich damit für die englische Premier League und gegen die Serie A: Auch José Mourinho wollte den Teamspieler nach Rom lotsen.