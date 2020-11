CL-Gruppenphase: Spitzenspiel in Madrid, Bayern zu Besuch in Salzburg

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auf drei Champions-League-Partien und bieten eine Vorschau auf drei interessante Partien für euch. Heute warten interessante Spiele in...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auf drei Champions-League-Partien und bieten eine Vorschau auf drei interessante Partien für euch. Heute warten interessante Spiele in Madrid und Bergamo auf uns, sowie der mit Spannung erwartete Auftritt der Salzburger gegen den FC Bayern München.

Real Madrid – Inter

Dienstag, 03.11.2020, 21:00

Wenn Real Madrid heute Abend auf Inter treffen wird, muss sich Coach Zidane in erster Linie die Frage stellen wen er rechts hinten in der Viererkette aufstellen kann? Dani Carvajal, Nacho und Alvaro Odriozola fallen allesamt verletzt aus und selbst Flügelspieler Vázquez, der im Notfall rechts hinten einspringen könnte, ist für die Partie gegen Inter fraglich. Eine Variante wäre, dass Ferland Mendy von der linken Abwehrseite nach rechts wechselt und Marcelo als Linksverteidiger aufläuft. Eder Militao wird ebenfalls passen müssen da er einen positiven COVID-19-Test aufweist. Am Wochenende hatte Eden Hazard seinen ersten Meisterschaftseinsatz und erzielte beim 4:1-Sieg gegen Huesca prompt einen Treffer. Gut möglich, dass er auch gegen Inter als Linksaußen in der Startaufstellung stehen wird.

So wie Real hat auch Inter einige Verletzungsprobleme vor dem Top-Spiel gegen die Spanier. Inter-Stürmer Lukaku wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig fit werden, sodass Perisic im Sturmzentrum neben Lautaro Martinez beginnen wird. Innenverteidiger Milan Skriniar wäre nach seiner Corona-bedingten Pause wieder einsatzbereit, wird vermutlich aber nicht starten. Eine gewisse Brisanz birgt es in sich, dass Achraf Hakimi als rechter Flügelverteidiger gegen seinen Ex-Klub auflaufen wird, der wie oben beschrieben gerade hängeringend einen fitten Spieler für diese Position benötigen würde.

Beide Mannschaften erwischten einen schwachen Start in die Gruppe B. Inter liegt nach zwei Spielen und zwei Unentschieden auf Platz 3, Real Madrid hat überhaupt erst ein Unentschieden am Konto und liegt am letzten Tabellenplatz.

Atalanta – Liverpool

Dienstag, 03.11.2020, 21:00

Atalanta wird gegen den Liverpool FC zumindest auf zwei Stammspieler verzichten müssen, denn Marten de Roon und Robin Gosens fallen verletzungsbedingt aus. Josip Ilicic, der aufgrund von Depressionen einige Zeit pausieren musste, wird immer wieder eingesetzt und könnte zumindest im Kader der Italiener stehen. Auf der Gegenseite muss Liverpool-Trainer Klopp fix auf Virgil van Dijk, Alex Oxlade Chamberlain, Fabinho und Thiago verzichten. Da Diogo Jota und Xherdan Shaqiri zuletzt gute Leistungen brachten, könnten sie eventuell auch gegen Atalanta in der Startaufstellung stehen.

Atalanta konnte in der Serie A nach den Niederlagen gegen Napoli (1:4) und Sampdoria (1:3) wieder einen Sieg einfahren und gewann gegen Crotone mit 2:1., wobei Muriel in der ersten Halbzeit einen Doppelpack erzielte. In der Champions League ist man mit einem Sieg gegen Midtjylland und einem Unentschieden gegen Ajax gut im Rennen um den Aufstieg. Der Liverpool FC konnte den schwerwiegenden Ausfall von Virgil van Dijk bis jetzt gut kompensieren und gewann die letzten vier Pflichtspiele in Serie.

Red Bull Salzburg – FC Bayern München

Dienstag, 03.11.2020, 21:00

Zum ersten Mal in der noch relativ kurzen Vereinsgeschichte der Salzburger gibt es in einem Pflichtspiel das Duell gegen den FC Bayern München. Salzburg-Coach wird auf Bernede und Daka fix verzichten müssen, immerhin sollte Wöber wieder rechtzeitig fit werden. Beim FC Bayern München fehlt mit Alphonso Davies der pfeilschnelle Linksverteidiger, der voraussichtlich von Hernandez ersetzt werden wird.

Bayern-Trainer Hansi Flick schonte am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen den FC Köln einige Stammspieler, sodass beispielsweise Robert Lewandowski und Leon Goretzka völlig ausgeruht das Spiel gegen die Salzburger bestreiten werden. Die Bayern, die in einem 4-2-3-1 gegen die Salzburger auflaufen werden, holten sich am Wochenende die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga zurück, da sich RB Leipzig einen Umfaller gegen Gladbach leistete, bei dem ausgerechnet Hannes Wolf das einzige Tor des Spiels erzielte. David Alaba wird gegen die Salzburger neben Boateng in der Innenverteidigung auflaufen. Die größte Frage bei der Startaufstellung der Bayern wird sein, ob auf dem linken Flügel Coman oder Sane den Vorzug bekommen wird.

Unser Kooperationspartner tipp3 hat uns verraten, dass stolze 36% der Österreicher und 43 Prozent der Salzburger an einen Erfolg von Jesse Marschs Mannschaft glauben.