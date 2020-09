CL-Playoff: Salzburg vor Einzug in die Königsklasse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die spannendsten Begegnungen für euch. Heute blicken wir nach Salzburg und Thessaloniki. RB Salzburg...

RB Salzburg – Maccabi Tel Aviv

Mittwoch, 30.09., 21:00 Uhr

Red Bull Salzburg steht nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit eineinhalb Beinen in der Königsklasse. Die Mannschaft von Jesse Marsch tat sich aber gegen stark ersatzgeschwächte Israelis lange Zeit durchaus schwer, denn gegen die kompakte Fünferkette des Gegners fehlten über weite Strecken kreative Ideen und letztendlich auch die Präzision der Zuspiele. Dennoch fuhr der österreichische Serienmeister ein gutes Ergebnis ein, das den Aufstieg in die Champions-League-Gruppenphase bewerkstelligen sollte.

Die Champions-League-Qualifikation ist nicht gerade eine Liebesgeschichte für die Salzburger, denn die Mozartstädter verpassten bereits elf Mal den Einzug in die Königsklasse und mussten sich dabei auch immer wieder am Papier unterlegenen Gegnern geschlagen geben. Vergangenes Jahr war der österreichische Meister fix qualifiziert, dieses Mal soll es auch im Playoff klappen. Die Voraussetzungen dafür stehen aber nicht nur aufgrund des Hinspiels sehr gut, denn der Gegner leidet nach wie vor unter dem Coronavirus. Zu den zahlreichen Ausfällen kommen nun zwei weitere Akteure dazu, die den Gang in die Quarantäne antreten müssen. Flügelspieler Tal Ben Haim und Außenverteidiger Ofir Davidzada können nun ebenfalls nicht nach Salzburg anreisen.

PAOK – FC Krasnodar

Mittwoch, 30.09., 21:00 Uhr

Das Hinspiel in Russland startete für PAOK durchaus nach Wunsch, denn in der siebten Minute bekamen die Griechen einen Elfmeter zugesprochen, den Dimitris Pelkas jedoch nicht verwandeln konnte. Die Gäste gingen dennoch in Führung, denn in der 32. Minute machte Pelkas doch noch seinen Treffer und brachte PAOK in Führung. Krasnodar kam nach einem Foulelfmeter jedoch postwendend ins Spiel zurück und der Franzose Rémy Cabella sorgte in der 70. Minute für den 2:1-Endstand.

PAOK startete mit einem Sieg und zwei Unentschieden etwas verhalten in die neue Meisterschaftssaison und liegt nach drei Spieltagen am fünften Tabellenplatz. In der Champions-League-Qualifikation zeigten die Griechen jedoch starke Leistungen und warfen nach Besiktas auch die weit höher eingeschätzte Mannschaft von Benfica aus dem Bewerb. Stefan Schwab etablierte sich bereits zu einem Stammspieler und stand sowohl beim Sieg gegen Benfica, als auch bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen PAOK die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Auch Krasnodar erwischte keinen überragenden Start in die neue Saison und liegt nach acht Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Russen stiegen erst im Playoff in die Champions-League-Qualifikation ein, nachdem sie im Vorjahr hinter Zenit und Lok Moskau den dritten Tabellenplatz belegten.

