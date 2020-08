CL-Qualifikation: Rapid hat Losglück und reist nach Zagreb

Der SK Rapid kennt seinen ersten Europacupgegner, auf den die Hütteldorfer in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League treffen. Der Gegner ist der überraschende...

Der Gegner ist der überraschende kroatische Vizemeister Lokomotiva Zagreb. Rapid muss auswärts antreten. Damit erwischte der SK Rapid den vermeintlich einfachsten Gegner und erspart sich Spiele gegen AZ Alkmaar oder PAOK Saloniki.

Wenn sich die Wiener durchsetzen, steigen sie in die 3. Qualifikationsrunde zur Königsklasse auf und sind bereits fix zumindest in der Europa League Gruppenphase. Wenn man verliert, steigt man in die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League um und müsste dann zwei Spiele gewinnen, um die Gruppenphase der Europa League zu erreichen. Um die Champions League Gruppenphase zu kommen, müsste man insgesamt drei Gegner ausschalten, wobei das Playoff mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Die vorherigen Partien werden in einem einzelnen Entscheidungsspiel ausgespielt.

Die Spieltermine für die 2. Qualifikationsrunde zur Champions League sind der 25. und 26. August.