CL-Vorschau: Bayern Favorit gegen PSG

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute eine Vorschau auf zwei bevorstehende Spiele liefern. Nachdem gestern Chelsea den Aufstieg gegen den BVB schaffte, will Stadtrivale Tottenham ebenfalls einen 0:1-Rückstand in London aufholen. Wir blicken außerdem nach München, wo der FC Bayern Paris Saint-Germain empfängt.

FC Bayern München – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 08.03.2023, 21:00 Uhr

Es spricht einiges dafür, dass der FC Bayern München seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen kann. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann verlor in der gesamten Saison nur zwei Pflichtspiele und musste sich in den letzten 23 Partien nur einmal geschlagen geben. Dazu kommt, dass der deutsche Rekordmeister vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist. Beim Gegner fallen zudem mit Neymer, Kimpembe, Hakimi und Renato Sanches einige Stammspieler aus und die Bayern gewannen fünf der letzten sechs Partien gegen PSG.

Auf der anderen Seite gibt es mit Neuer, Lucas Hernandez und Mazraoui ebenfalls Ausfälle und auch Pavard wird aufgrund seiner Sperre seiner Mannschaft nicht helfen können. Der Bundesligist hat demnach viele Ausfälle in der Abwehr zu beklagen, wobei die Defensive mit Tormann Sommer, den Außenverteidigern Cancelo und Davies und den Innenverteidigern de Ligt und Upamecano noch immer spektakulär besetzt ist.

Die Hausherren werden dennoch aufpassen müssen, denn der Gegner kam nach drei Niederlagen in Serie wieder in Form und setzte sich gegen Lille (4:3), Marseille (3:0) und Nantes (4:2) durch. Messi und Mbappe trugen sich in allen drei Spielen in die Torschützenliste ein. PSG setzte im Hinspiel auf eine Abwehr-Viererkette und könnte im Rückspiel auf eine Dreierkette bestehend aus Marquinhos, Ramos und Pereira wechseln.

Tottenham Hotspur FC – AC Milan

Mittwoch, 08.03.2023, 21:00 Uhr

Die Voraussetzungen für die Spurs sind so ähnlich wie die gestrigen für den Chelsea FC. Auch die Blues verloren das Auswärtsspiel mit 1:0, drehten aber die Partie mit einem glücklichen 2:0-Erfolg gegen den BVB. Trainer Antonio Conte will nun das gleiche Kunststück bewerkstelligen und den AC Milan mit einer starken Vorstellung zuhause aus dem Bewerb bugsieren.

Beide Mannschaften konnten am Wochenende allerdings kein Selbstvertrauen tanken. Die Spurs verloren das zweite Pflichtspiel in Folge mit 0:1, diesmal gegen die Wolves, nachdem man zuvor im FA Cup gegen Sheffield United ausschied. Beim AC Milan ging eines Siegserie von vier Spielen zu Ende, da man sich am Wochenende gegen Fiorentina mit 1:2 geschlagen geben musste. Auffallend ist zudem eine Statistik: Nachdem man am 2. November gegen RB Salzburg mit 4:0 gewann schoss man in den darauffolgenden 16 Spielen nie mehr als zwei Tore.

Die Hausherren müssen auf den gesperrten Eric Dier verzichten, dafür kann Emile Hojbjerg im zentralen defensiven Mittelfeld nach seiner Sperre wieder seiner Mannschaft helfen. Neben Dier fallen zudem Lloris, Bissouma, Bentancur und Sessegnon verletzungsbedingt aus. Auf der Gegenseite feheln Brahim Diaz und Matteo Gabbia. Positiv ist sicherlich, dass Mike Maignan zurück in der Mannschaft ist und im Tor beginnen wird.

