LASK-Fans: „Oberes Playoff mit diesem dreckigen Sieg so gut wie fixiert!“

Der LASK startete mit eine 1:0-Auswärtssieg in Altach in die Bundesliga-Frühjahrssaison. Nach dem hart erkämpften Sieg haben wir die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Bohemian Flexer: „Positiv: heute nicht nach 60 Minuten das Spielen eingestellt. Negativ: Heute nach 15 Minuten das Spielen eingestellt.“

Strafraumkobra: „Tickets für das obere Playoff können gebucht werden, auch wenn es heute alles andere als berühmt war.“

lasso: „Brutal wichtig so ein Kampfspiel nach Hause zu bringen. Glänzen war heute nicht angesagt. Kämpferische Leistungen absolut in Ordnung.“

Der Athletiker: „In Halbzeit 2 war die Einwechslung von Moses am wichtigsten. Mit Zulj als Spitze ist man minütlich weiter nach hinten gerückt. Durch Moses hat sich Altach nimmer so weit reinlaufen getraut und man stand wieder ein bisschen höher.“

LASK08: „Dreckiger Sieg, aber zu zehnt haben wir defensiv endlich eine Disziplin, die wir zu elft vermissen lassen. Erst das zweite Mal zu null in der Saison. Oberes Playoff wir kommen!“

AllesKlar: „Talowjerow hat mir sehr gut gefallen! Physisch präsent, nötige Ruhe ausgestrahlt und auch vor ihm schon die Leute mitdirigiert, dass sie anzulaufen haben. Usor hat mir dagegen nicht so gut gefallen. Ich weiß schon, in so einem Spiel kannst als Offensivmann nicht sonderlich viel machen. Aber alleine seine Art im Anlaufen hat mich schon eine Spur aufgeregt. Als Einwechselspieler wennst eh nur noch zu zehnt bist, da erwarte ich mir vorne mehr Kilometer. Da haben die Altacher schon teilweise bis 30 Meter auf unser Tor hinlaufen können ohne auch nur von irgendwem ansatzweise gestört zu werden. Aber gut, bei so einem Spiel darf man nachher nicht viel über Einzelleistungen diskutieren (bis auf Jovicic). Ein wichtiger, dreckiger Sieg und gleich auf nächste Woche schauen!“

Bohemian Flexer: „Luckeneder und Ziereis heute mit der absoluten Lufthoheit, da hat selbst ein Nuhiu wie ein kleiner Schülerbub ausgesehen.“

Traunseelaskler: „Ein extrem dreckiger Sieg, mit dem wir quasi das obere Playoff fixiert haben. Das zweite Jovicic-Foul natürlich extrem dumm, gelb vorbelastet ist es nicht sehr klug, zu diesem Zeitpunkt des Spieles ein taktisches Foul zu ziehen. Vielleicht war es aber auch ein Geniestreich, denn in Überzahl ist Altach eigentlich nicht mehr viel eingefallen, ich würde auch behaupten, dass wir zu elft wahrscheinlich nicht gewonnen hatten, wenn ich daran denke, wie viel Platz die Altacher in Hälfte eins teilweise hatten. Dennoch war dieses hinten hineinstellen ziemlich strapazierend für die Nerven. Positiv jedenfalls, dass man heute in der Defensive bis zum Schluss konzentriert geblieben ist, zwei Spiele in Folge zu Null sind für uns ja fast schon eine Sensation!“

neunzehnnullacht: „Verteidigung funktioniert. Trotzdem noch Nachholbedarf in Sachen Abschluss. Der Sack muss früher zu …meine Herren.“

LASK1965: „Keine überragende, aber doch irgendwie souveräne Leistung. Vor allem nach dem Ausschluss hat man das schon ganz gut gemacht, ist tiefer gestanden und hat die Passwege gut zugestellt. Altach merkte man in der Phase dann doch auch fehlende Klasse an, auch absolut logisch, wenn man bedenkt wie viel Neue da am Werk sind. Dennoch denke ich, dass Altach von der Spielstärke her, nicht um den letzten Platz spielen wird. Die werden das schon packen, hoffe ich. Ich fand die Wechsel heute gut. Dass man Zulj als ballsicheren Spieler drin lässt und dann für die letzten Minuten nochmals Geschwindigkeit bringt, das hat mir gut gefallen. Und Flecker muss man zwangsläufig bringen, da hat man leider im Winter keine Alternative bekommen. Wie gesagt, ich empfand das heute weit weg von einer Glanzpartie, hab aber doch die Souveränität wie man das über einen Großteil der Zeit gespielt hat, gut gefunden.“

LASK_92: „Am Ende recht abgezockt wegverteidigt, auch eine Tugend, die es dann und wann erfolgreich umzusetzen gilt. Anzusehen ist es natürlich alles andere als fein, geht aber nicht immer um einen Schönheitspreis. Sehr konsequent, aktiv und engagiert gegen den Ball gearbeitet, sodass erschreckend einfallslose Altacher mit ihrem Latein schnell am Ende waren. Nur darauf zu hoffen, dass dann doch einmal eine Flanke durchrutscht, ist herzlich wenig.“

Chrisu6: „Die Burschen haben äußerst konsequent verteidigt, was nicht so einfach ist, wennst gegen so große Stürmer verteidigen musst. Da hat v.a. die Innenverteidigung einen sehr guten Job erledigt. Hätten unsere mehr aufgemacht, wäre Altach mit den gefühlt 100 hohen Bällen auch sicher mal leichter zu einem guten Kopfball gekommen. Die drei Punkte waren definitiv sehr wichtig, von daher brauchst kein Feuerwerk an Torchancen und Attraktivität, wennst zudem schon in Führung bist bzw. so lange in Unterzahl. Mehr als drei Punkte hätten wir auch bei einem 2-0 nicht bekommen.“

