Statistiken zur Saison 2019/20: Assists und Expected-Assists

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Nachdem...

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Nachdem wir uns gestern die besten Torschützen ansahen und auch einen Blick auf die xG-Werte wagten, widmen wir uns heute ganz den besten Vorlagengebern. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Für die meisten österreichischen Fußballfans wird es keine große Überraschung sein, dass Michael Liendl die Assist-Wertung anführt. Sehr stark sind zudem auch die zehn Assist des Hee-Chan Hwang, der damit sowohl bei den geschossenen Toren als auch bei den Assists zweistellig ist. Der vielgescholtene Rapid-Kreativspieler Christoph Knasmüllner steuerte die viertmeisten Vorlagen in der Bundesliga bei (dank seiner Teamkollegen, wie wir weiter unten noch sehen werden), gefolgt von Dominik Fitz und Dominik Szoboszlai, die gleichzeitig mit 21 bzw. 19 Jahren die jüngsten Spieler in den Top 10 sind. Die sechs Assists von Thomas Murg sind insofern beachtlich, da er von den Top-16-Spieler der einzige Akteur ist, der weniger als 1500 Minuten lang am Platz stand. Der Ex-Salzburger Takumi Minamino benötigte nur 949 Minuten für seine fünf Assists.

Quelle: Wyscout S.p.a.

Ebenfalls interessant ist ein Blick auf die Expected-Assist-Statistik. Spieler die in dieser weit vorne liegen, aber in der oberen Grafik gar nicht, oder nur weit unten zu finden sind, könnten ihren Mitspielern vorwerfen, dass sie die von ihnen aufgelegten Chancen nicht gut nutzen konnten. Das erste Beispiel in der unteren Liste ist Andreas Ulmer, der laut dem xA-Modell knapp unter der Erwartung blieb und bei besserer Chancenauswertung seiner Kollegen in der Assist-Statistik weiter vorne liegen könnte. Das gleiche gilt für Shon Weissman, Manprit Sarkaria und Reinhold Ranftl.

Ein extremes Beispiel in die andere Richtung ist Christoph Knasmüllner, der in der Assist-Wertung mit neun Treffern auf Platz 4 liegt, allerdings nur einen xA-Wert von 3.06 aufweist! Der offensive Mittelfeldspieler muss sich bei seinen Teamkollegen bedanken, dass diese seine Vorlagen äußerst effizient ausnutzten. Mit einem xA-Wert von 3.06 liegt Knasmüllner nämlich nur auf dem 30. Platz in der xA-Wertung! Bei keinem anderen Spieler findet man eine so große Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und zu erwartenden Torvorlagen.

Quelle: Wyscout S.p.a.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!