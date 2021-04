Megatalente Jahrgang 2004 (25): Angelo Gabriel

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Angelo Gabriel

RA, 16 (21.12.2004), BRA – FC Santos

In unserer Serie über die talentiertesten 2004er-Jahrgänge der Welt ist der Brasilianer Angelo Gabriel der jüngste. Erst kurz vor Weihnachten feierte er seinen 16. Geburtstag, aber bereits im Alter von 15 Jahren kam der Rechtsaußen dreimal für die Kampfmannschaft des FC Santos zum Einsatz. Mittlerweile spielte der junge Flügelstürmer 15-mal für Santos, davon sechsmal von Beginn an. In seinem 15. Spiel wurde er zudem am vergangenen Dienstag zum jüngsten Torschützen in der Copa Libertadores aller Zeiten. Im brasilianischen U16-Nationalteam ist er natürlich gesetzt und steht außerdem vor dem Sprung in die U17-Auswahl.

Angelo Gabriel ist ein ausgesprochen geradliniger, schneller und vor allem wendiger Dribbler. Seine kurzen, schnellen Haken machen jeder Abwehr Probleme und auch die Art, wie er auf hohem Tempo abbremst und Richtungswechsel vollzieht, ist bereits jetzt auf technisch-koordinativ höchstem Niveau. Hinzu kommt seine Beidbeinigkeit: Grundsätzlich ist Angelo Linksfuß, was ihn zu einem gefährlichen inversen Winger macht, aber er nutzt seinen rechten Fuß clever und pragmatisch, etwa für einfache Pässe oder Stanglpässe bzw. Pässe in den Rückraum. Seine Ratio zwischen gutem und „schlechtem“ Fuß ist gut gewählt und er ist vor allem koordinativ und in seiner Schrittfolge bereits jetzt auf hohem Level.

Defensiv muss der Youngster noch mehr an sich arbeiten, was aber aufgrund seiner Jugend und des „Hurra-Fußballs“, den er praktiziert, verständlich ist. Zwar kommt Angelo stets schnell hinter den Ball und arbeitet viel, aber gegen den Ball bzw. in konkreten Duellen fehlt es ihm noch an Physis. Der 173cm große Junge aus Brasilia ist zudem im Kopfballspiel eher benachteiligt, weshalb er etwa bei Eckbällen des Gegners häufig eine entlastende Rolle einnimmt, um schnell kontern zu können.

Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag verlängerte der FC Santos seinen Vertrag um weitere drei Jahre. Das Arbeitspapier des Rechtsaußen läuft jetzt noch bis Winter 2023. Bis dahin wird er aber kaum in Brasilien bleiben, denn bereits jetzt scheinen sich Real Madrid und der FC Liverpool intensiv um die Dienste des Juwels zu matchen. Der Rekordtransfer des FC Santos ist summenmäßig natürlich unantastbar: Neymar wechselte einst um 88 Millionen Euro nach Barcelona. In die Top-5, für die es eine Ablöse von mindestens 14 Millionen bräuchte, könnte Angelo allerdings schon hineinstechen.