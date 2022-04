CL-Vorschau: City und Liverpool vor Aufstieg ins Halbfinale

Nach einem spannenden Dienstagabend, bei dem Real gegen Chelsea mehr als erwartet zittern musste und die Bayern gegen Villarreal überraschend aus dem Bewerb flogen,...

Nach einem spannenden Dienstagabend, bei dem Real gegen Chelsea mehr als erwartet zittern musste und die Bayern gegen Villarreal überraschend aus dem Bewerb flogen, wollen wir uns auch heute den Spielen der Königsklasse widmen und haben eine kleine Vorschau für euch vorbereitet.

Atletico Madrid – Manchester City

Mittwoch, 13.04. 2022, 21:00 Uhr

Manchester City geht mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel gegen Atletico Madrid und traf anschließend im Spitzenspiel auf den Liverpool FC. Das Duell der beiden englischen Top-Mannschaften, die in der Tabelle nur durch einen Punkt voneinander getrennt sind, endete mit einem 2:2-Unentschieden, wobei die Fans ein absolut spannendes und intensives Spiel beobachten konnten, das auf einem Weltklasseniveau geführt wurde. De Bruyne erzielte den Führungstreffer für die Gäste und traf damit im vierten Spiel in Serie!

Pep Guardiola muss heute auf den gesperrten Gabriel Jesus verzichten, dafür kehrt Kyle Walker nach seiner Sperre in die Startelf zurück. Ebenfalls nicht dabei sind Ruben Dias und Cole Palmer. Es wird interessant sein ob es Jack Grealish diesmal in die Startaufstellung schaffen wird, da er zuletzt gegen Liverpool zu Beginn nur auf der Bank Platz nahm.

Bei den Hausherren ist Hector Herrera weiterhin verletzt, dafür kehrt Yannick Carrasco nach seiner Sperre wieder zurück. Im Sturm werden wahrscheinlich Joao Felix und Griezmann auflaufen, sodass Luis Suarez vorerst auf der Bank sitzen dürfte. Atletico verlor nach der 0:1-Niederlage gegen City anschließend in der Meisterschaft gegen Mallorca mit dem gleichen Resultat. Nach sechs Siegen in Folge setzte es nun zwei Niederlagen in Serie.

Liverpool FC – Benfica

Mittwoch, 13.04. 2022, 21:00 Uhr

Der Aufstieg sollte für Jürgen Klopps Mannschaft gegen Benfica nach dem 3:1-Auswärtssieg in Lissabon nur noch eine Formsache sein. Konaté, Mané und Diaz sorgten für die Treffer im Hinspiel und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Portugiesen noch eine realistische Chance auf den Aufstieg vorfinden werden. Liverpool gewann immerhin acht der letzten neun Champions-League-Partien und Benfica konnte heuer in der Königsklasse nur selten glänzen. Zudem darf Jürgen Klopp auf alle Spieler zurückgreifen, was angesichts der langen Saison durchaus außergewöhnlich ist, noch dazu da die Corona-Pandemie nach wie vor bei vielen Mannschaften für zahlreiche Ausfälle sorgt.

Auf der Gegenseite fehlen bei den Portugiesen Lucas Veríssimo und Rodrigo Pinho. Der Tabellendritte gewann am Wochenende mit 3:1 gegen Belenenses, wobei Darwin Núñez alle drei Treffer erzielte und Adel Taarabt mit zwei Assists glänzte. Während Núñez, der bei Manchester United weit oben auf der Wunschliste stehen soll, natürlich in der Startaufstellung vorzufinden sein wird, könnte Taarabt vorerst auf der Bank beginnen.

