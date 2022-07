CL-Vorschau: Dinamo Zagreb muss noch zittern

Heute finden die Rückspiele der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation statt und wir wollen wieder auf zwei Begegnungen blicken. KF Shkupi – Dinamo Zagreb Dienstag,...

Heute finden die Rückspiele der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation statt und wir wollen wieder auf zwei Begegnungen blicken.

KF Shkupi – Dinamo Zagreb

Dienstag, 26.07. 2022, 21:00 Uhr

Vor dem Hinspiel machten sich die Dinamo-Zagreb-Fans keine Sorgen vor dem Gegner, doch nach einem mehr als überraschenden 2:2-Unentschieden, muss der Favorit im Rückspiel extrem aufpassen. Der nordmazedonische Meister ist zudem vor eigenem Publikum gefährlich, was auch die 1. Qualifikationsrunde der Champions League zeigte, als man gegen den Lincoln Red Imps FC zuhause mit 3:0 gewann und dann das Auswärtsspiel mit 2:0 verlor.

Immerhin feierte Dinamo Zagreb am Wochenende den ersten souveränen Sieg in dieser Saison und man holte sich beim 5:1-Erfolg im Auswärtsspiel gegen Laven Belupo sicherlich ein wenig Selbstvertrauen zurück. Robert Ljubicic, der in der ersten Runde beim Derby gegen Lokomotiva der beste Mann am Platz war, spielte bis zur 67. Minute im defensiven Mittelfeld und zeigte eine passable Leistung.

Der Ex-Rapidler sollte auch beim Rückspiel in der Startaufstellung stehen und es wäre schon sehr überraschend, wenn sich der kroatische Meister noch einmal überraschen lassen würde. Ein großer Vorteil für die Normazedonier ist aber sicherlich, dass ihr Mann auf der Trainerbank den Gegner auswendig kennt. Goce Sedloski war bis Ende 2020 Trainer der zweiten Dinamo-Zagreb-Mannschaft. Man darf gespannt sein, ob er seinem ehemaligen Klub noch einmal ein Bein stellen kann.

Viktoria Pilsen – HJK Helsinki

Dienstag, 26.07. 2022, 19:00 Uhr

Die Partie zwischen Viktoria Pilsen und HJK ist ebenfalls noch nicht entschieden, denn die favorisierten Tschechen konnten zwar einen Auswärtssieg einfahren, allerdings nur ein 2:1. Vergangenes Jahr scheiterte der frischgebackene tschechische Meister in der Conference-League-Qualifikation CSKA Sofia, als man nach einem 2:0-Heimsieg das Auswärtsspiel mit 0:3 verlor.

Dieses Mal will man sich in der Qualifikation keine Blöße geben und hofft auf eine Teilnahme in der CL-Gruppenphase, was natürlich auch in finanzieller Hinsicht ein Jackpot für die Tschechen wäre. Am Transfermarkt hielt man sich trotz des überraschenden Meistertitels eher vornehm zurück. Der Titelgewinn kam durchaus überraschend, da Slavia und Sparta Prag als Favoriten in die Saison gingen und auch mehr finanzielle Möglichkeiten hatten.

Beim Gegner steht übrigens der Ex-Rapidler Manuel Martic unter Vertrag, der in der ersten Runde der CL-Qualifikation im Hinspiel gegen den FK RFS aus Riga den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Der Mittelfeldspieler zog sich danach aber eine Beinverletzung zu und verpasste das Hinspiel gegen die Tschechen, die nun im Rückspiel nichts anbrennen lassen wollen.

