CL-Vorschau: Dortmund und Liverpool in Außenseiterrolle

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen, um einen Vorgeschmack auf die heutigen Spiele zu liefern. Diesmal blicken wir...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen, um einen Vorgeschmack auf die heutigen Spiele zu liefern. Diesmal blicken wir nach Dortmund und Liverpool, wo die Viertelfinal-Rückspiele anstehen.

Borussia Dortmund – Manchester City

Mittwoch, 14.04.2021, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund brachte sich mit einer 1:2-Niederlage gegen Manchester City in eine akzeptable Ausgangsposition vor dem Rückspiel. Dennoch geht der deutsche Bundesligist natürlich als Außenseiter in die Partie gegen die Citizens, auch wenn die Ergebnisse vom Wochenende in den jeweiligen Ligen für Hoffnung bei den BVB-Fans sorgen. Dortmund setzte sich nämlich in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 gegen den VfB Stuttgart durch. In der Partie erzielte übrigens Sasa Kalajdzic seinen 14. Saisontreffer für die Schwaben. Manchester City verlor wiederum etwas überraschend gegen Leeds mit 1:2, weist allerdings noch immer einen Vorsprung von elf Punkten auf Stadtrivalen Manchester United in der Tabelle auf.

Dortmund muss einige wichtige Akteure vorgeben, insgesamt fallen gleich fünf Spieler fix aus und Hummels und Marco Reus sind noch fraglich. Nicht dabei sind Witsel, Zagadou, Schmelzer, Moukoko und Jadon Sancho. Bei den Gästen fällt nur Aguero fix aus, Laporte ist fraglich. Es ist dennoch auffällig, dass Manchester City im Hinspiel etwas vorsichtiger agierte als in den meisten Liga-Partien und auch das Pressing war nicht so intensiv wie sonst. Pep Guardiola, der sich mit City in der Königsklasse oft schwer tat, setzte stärker auf Absicherung, was seinem Team allerdings auch viel an der gewohnten Offensivkraft raubte. Viele City-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft auch in der Champions League dominanter auftreten wird – immerhin erreichte der Klub seit 2016 nicht mehr ein Halbfinale der Königsklasse, was für die Ansprüche des Premier-League-Vereins eindeutig zu wenig ist.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Liverpool FC – Real Madrid

Mittwoch, 14.04.2021, 21:00 Uhr

Nach der 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel in Madrid wird Jürgen Klopps Mannschaft eine starke Leistung benötigen, um ins Halbfinale einzuziehen. Joel Matip, Virgil van Dijk, Jordan Henderson und Joe Gomez fehlen nach wie vor, was sich insbesondere auf die Stabilität in der Innenverteidigung negativ auswirken könnte. Im Mittelfeld wird vermutlich Thiago Naby Keita ersetzen. Auf der Gegenseite wird neben Carvajal, Hazard und Vázquez auch Sergio Ramos fehlen. Der Abwehrchef laboriert einerseits an einer Knieverletzung, steckte sich allerdings zusätzlich nun auch noch mit dem Coronavirus an – ebenso wie Varane, der auch im Abwehrzentrum fehlen wird. Beide Teams müssen daher in der Abwehr-Zentrale auf Spieler setzen, die im Normalfall nicht in der Startaufstellung stehen würden. Bei Liverpool beginnen Kabak und Phillips, bei den Spaniern Militao und Nacho.

Weniger Grund zur Hoffnung haben die Reds wenn sich auf die letzten vier direkten Begegnungen blicken, die Real allesamt für sich entschied. In den Meisterschaften konnten beide Mannschaften zuletzt Siege einfahren, wobei insbesondere Real einen wichtigen 2:1-Erfolg im Prestigeduell gegen den FC Barcelona feiern konnte. Benzema und Kroos waren für die beiden Treffer in der ersten Halbzeit verantwortlich. Da Atletico Madrid nach der Niederlage gegen Sevilla am Wochenende nun auch gegen Real Betis nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam, wird die Meisterschaft noch einmal so richtig spannend. Real weist nämlich nur noch einen Punkt Rückstand auf Atletico auf, das drauf und dran ist den Titel zu verspielen. Der Liverpool FC gewann am Wochenende mit 2:1 gegen Aston Villa, wobei Alexander-Arnold erst in der 90. Minute für den 2:1-Sieg sorgte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Liverpool und Real Madrid findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.