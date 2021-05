CL-Vorschau: „Droht“ ein englisches Finalspiel?

Wie vor jedem Spieltag bieten wir auch diesmal eine kompakte Vorschau auf die bevorstehende Europacup-Partie an. Heute wird im zweiten Halbfinale der Champions League...

Wie vor jedem Spieltag bieten wir auch diesmal eine kompakte Vorschau auf die bevorstehende Europacup-Partie an. Heute wird im zweiten Halbfinale der Champions League ein weiterer Finalist ermittelt, der im Endspiel auf Manchester City treffen wird.

Chelsea FC – Real Madrid

Mittwoch, 05.05. 2021, 21:00 Uhr

Da Chelsea im Hinspiel auswärts ein 1:1-Unentschieden erreichte „droht“ uns ein rein englisches Finale in der Champions League. Thomas Tuchels Mannschaft brachte sich mit dem Unentschieden in eine gute Ausgangsposition vor dem Heimspiel, noch dazu weil das Team unter Trainer Tuchel in elf Heimspielen bloß fünf Treffer kassierte. Das Kuriose ist, dass alle fünf Gegentore in einer Partie fielen, nämlich bei der 2:5-Niederlage gegen West Brom. Chelsea steht aktuell auf Platz 4 in der Tabelle der Premier League, hat aber mit Spielen gegen Manchester City, Arsenal, Leicester und Aston Villa ein schweres Restprogramm. Da ist es gut, dass Tuchel fast auf den gesamten Kader zurückgreifen kann, denn nachdem sich Antonio Rüdiger wieder fit meldete, gibt es mit Mateo Kovacic nur einen einzigen Verletzten in der Mannschaft. Rüdiger wird voraussichtlich mit Thiago Silva und Christensen die Dreierkette bilden, im Sturmzentrum dürften Werner und Pulisic starten, wobei auch Kai Havertz mit zwei Treffern am Wochenende gegen Fulham eine Option für die Startelf wäre.

Real Madrid darf sich auf ein spannendes Meisterschaftsfinish einstellen, denn die Königlichen haben vier Runden vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen. Beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Osasuna fielen beide Treffer recht spät. Eder Militao und Casemiro entschieden die Partie mit Toren in der 75. und 79. Minute für ihren Verein. Das weiße Ballett liegt punktegleich mit dem FC Barcelona auf Platz 2 in der Tabelle, sodass es in den nächsten Runden wahre Krimis zu sehen geben wird. Trainer Zidane muss auf einige wichtige Schlüsselspieler verzichten, denn mit Varane, Carvajal und Vazquez fallen drei Stammkräfte fix aus. Hinter den Einsätzen von Sergio Ramos und Ferland Mendy stehen zudem Fragezeichen. Alvaro Odriozola könnte als rechter Außenverteidiger starten und sollte Ramos nicht fit genug sein um Varane zu ersetzen, wird Nacho als Innenverteidiger einspringen müssen. Für Eden Hazard könnte es zu keinem Platz in der Startaufstellung reichen, da der Belgier nicht in Form ist, was er mit einer schwachen Performance beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Osasuna unter Beweis stellte.

Real Madrid geht selten als ein Außenseiter in ein Champions-League-Spiel, doch es wird schwer sein Thomas Tuchels kompakte Defensive zu knacken. Chelsea hat zehn der letzten elf Champions-League-Spiele nicht verloren und in den letzten sechs Partien in der Königsklasse mit Chelsea-Beteiligung fielen stets weniger als drei Tore.

