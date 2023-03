CL-Vorschau: Hält BVB-Serie im Rückspiel gegen Chelsea?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen. Während die Partie in Lissabon eine klare Angelegenheit werden sollte, darf man...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen. Während die Partie in Lissabon eine klare Angelegenheit werden sollte, darf man sich in London auf einen heißen Tanz einstellen.

Chelsea FC – Borussia Dortmund

Dienstag, 07.03. 2023, 21:00 Uhr

Rechtzeitig vor dem Rückspiel gegen Borussia Dortmund konnte der Chelsea FC endlich wieder ein kleines Erfolgserlebnis einfahren. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter gewann bis zum Wochenende im gesamten Kalenderjahr nur ein einziges Spiel! Vergangenen Samstag setzte man sich nach einem Fofana-Treffer mit 1:0 gegen Leeds durch. Zwei Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen sind dennoch eine vernichtende Bilanz im neuen Kalenderjahr, insbesondere wenn man sich die Ausgaben im Sommer- und Wintertransferfenster ansieht.

Borussia Dortmund andererseits eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Am Wochenende gewann die Mannschaft von Trainer Marco Rose 2:1 gegen RB Leipzig und feierte damit den zehnten Pflichtspielsieg in Serie! Der BVB liegt punktegleich mit Serienmeister Bayern München an der Tabellenspitze und man darf schon auf das direkte Duell gespannt sein, das am 1. April in München stattfinden wird. Davor möchte aber der BVB seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Chelsea verteidigen.

Die Hausherren haben zahlreiche verletzte Spieler zu beklagen, was sicherlich auch zu der Negativserie im Jahr 2023 beitrug. N’Golo Kanté, César Azpilicueta, Édouard Mendy und Thiago Silva fallen verletzungsbedingt fix aus, Mason Mount ist zudem für das Rückspiel gesperrt. Reece James sollte wieder fit sein und könnte in der Startelf stehen.

Auch der BVB hat mit Julian Ryerson einen gesperrten Spieler, der aber wahrscheinlich ohnehin nicht in der Startaufstellung gestanden wäre, da Marius Wolf aktuell vor ihm steht. Der Torschütze aus dem Hinspiel, Ex-Salzburger Karim Adeyemi, fällt verletzungsbedingt ebenso aus wie Youssoufa Moukoko und Donyell Malen. Speziell in der Offensive hat der BVB also Personalsorgen. Im Sturm wird Sebastien Haller beginnen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Chelsea und Borussia Dortmund findet ihr bei wettfreunde.net

Benfica – FC Brügge

Dienstag, 07.03. 2023, 21:00 Uhr

Benfica wurde im Hinspiel gegen den FC Brügge seiner Favoritenrolle gerecht und gewann auswärts mit 2:0. Die Elf von Trainer Roger Schmidt spielt eine fantastische Saison und hat heuer in der gesamten Saison erst ein Pflichtspiel verloren, als man am 30. Dezember auswärts gegen Sporting Braga als Verlierer vom Platz ging. Das ist eine enorm starke Leistung vor allem wenn man bedenkt, dass alleine in der CL-Gruppenphase Kaliber wie Paris Saint-Germain und Juventus die Gegner waren. Gegen den französischen Liga-Krösus holte man zweimal ein 1:1-Unentschieden, gegen Juventus ging man in beiden Partien als Sieger vom Platz. Auch die Spiele gegen Maccabi Haifa wurden klar gewonnen.

Beim FC Brügge läuft es hingegen gar nicht gut. Nachdem man recht gut in die Saison startete sind aktuell Erfolgserlebnisse eher die Ausnahme. Seit dem 13. November 2022 konnten nur zwei Partien gewonnen werden, zuletzt setzte es eine klare Niederlage gegen die Thalhammer-Elf KV Oostende, wo die beiden Ex-Rapidler Arase und Barac in der Startelf standen und der eingewechselte David Atanga den letzten Treffer erzielte.

Die Voraussetzungen vor diesem Duell könnten also kaum eindeutiger sein. Da wird auch der Umstand nicht viel ändern, dass Roger Schmidt auf vier Spieler verzichten muss. Julian Draxler, Gonçalo Guedes, Chiquinho und Mihailo Ristic fehlen verletzungsbedingt aus. Auf der Gegenseite gibt es mit Andreas Skov Olsen und Jack Hendry zwei verletzte Akteure.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Benfica und dem FC Brügge findet ihr bei wettbasis.com