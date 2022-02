CL-Vorschau: Lazaro trifft auf ein formstarkes Ajax

Auch heute wollen wir euch mit zwei kleinen Analysen auf die bevorstehenden Champions-League-Spiele einstimmen. Wir blicken nach Madrid und Lissabon und verraten euch, was...

Auch heute wollen wir euch mit zwei kleinen Analysen auf die bevorstehenden Champions-League-Spiele einstimmen. Wir blicken nach Madrid und Lissabon und verraten euch, was wir uns von den heutigen Begegnungen erwarten.

Atletico Madrid – Manchester United

Mittwoch, 23.02.2022, 21:00 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann vergangene Saison mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid die spanische Meisterschaft, heuer weist der Klub allerdings schon 15 Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Real auf. Nach einem guten Saisonbeginn kommt der Klub nicht in die Gänge und verlor zuletzt acht der letzten 15 Pflichtspiele. Am Wochenende gab es immerhin einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen Osasuna.

Laut Medienberichten ließ Trainer Simeone im Hinblick auf das United-Spiel eine Dreierkette trainieren. Neben Savic und Reinildo wird Felipe im Abwehrzentrum nach seiner Sperre auflaufen. Yannick Carrasco ist für die beiden K.o.-Spiele gegen die Red Devils gesperrt und wird durch Lodi auf dem linken Flügel ersetzt werden. Lemar und Hermoso werden ebenfalls fehlen, auch wenn sie nach überstandener Covid-Erkrankung auf dem Weg der Besserung sind. Auch Koke ist fraglich, da er zu Beginn der Woche noch nicht trainieren konnte.

Luis Suarez erzielte gegen Osasuna einen schönen Treffer, allerdings werden im Angriff wohl eher Joao Felix und Angel Correa auflaufen.

Auf der Gegenseite gibt es weniger Personalsorgen, denn mit Edinson Cavani fällt nur ein wichtiger Spieler aus. Raphael Varane wird im Abwehrzentrum neben Maguire starten, Dalot und Telles starten als Außenverteidiger und das Dreier-Mittelfeld könnte aus Pogba, McTominay und Bruno Fernandes bestehen, die hinter der Offensiv-Reihe Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo und Marcus Rashford auflaufen wird.

Am Wochenende holte United mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Leeds zum zweiten Mal hintereinander drei wichtige Punkte und seit dem 10. Jänner verloren die Red Devils keines ihrer neun Pflichtspiele und gehen angesichts der aktuellen Formkurve als Favoriten in die beiden Begegnungen gegen den amtierenden spanischen Meister.

Benfica – Ajax

Mittwoch, 23.02.2022, 21:00 Uhr

Die Form von Ajax kann sich sehen lassen, denn die Niederländer verloren in der gesamten Saison bewerbsübergreifend nur drei Pflichtspiele und gewannen die letzten zehn Partien in Folge. Seit dem 16. Oktober 2021 setzte es nur eine Niederlage, nämlich in der Meisterschaft gegen AZ Alkmaar. In der Champions-League-Gruppenphase setze sich Ajax mit sechs Siegen (!) gegen Besiktas, Dortmund und Sporting durch, wobei insbesondere der Gesamtscore von 7:1 gegen den BVB bemerkenswert ist. Auswärts zeigte sich Ajax ebenfalls in einer bestechenden Form und verlor bewerbsübergreifend nur eine Partie in der Fremde.

Trainer Erik ten Hag, der sicherlich bald das eine oder andere lukrative Angebot bekommen wird, muss auf ein Trio verzichten, denn Maarten Stekelenburg, Brian Brobbey und Sean Klaiber fallen verletzungsbedingt aus. Jurriën Timber schoss am Wochenende das Siegtor gegen Willem II, verletzte sich aber danach und ist für die heutige Partie fraglich.

Benfica wiederum liegt nur auf Platz 3 in der heimischen Tabelle und weist zwölf Punkte Rückstand auf den FC Porto auf. Aus österreichischer Sicht ist es erfreulich, dass sich Valentino Lazaro einen Stammplatz als rechter Außenverteidiger in der Viererkette sichern konnte und vermutlich auch gegen Ajax beginnen wird. Neben dem österreichischen Nationalspieler spielen mit Otamendi und Vertonghen übrigens bekannte Gesichter im Abwehrzentrum. Links hinten wird der wieder fitte Alejandro Grimaldo auflaufen können, der bereits am Wochenende seine Mannschaft verstärkte. Nicht dabei sind neben Lucas Veríssimo und Rodrigo Pinho auch der Schweizer Stürmer Haris Seferovic.

